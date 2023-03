Briga generalizada entre jogadores de futsal e torcedores é registrada em ginásio de Jaú; vídeo

Discussão entre as torcidas dos times, das cidades de Trabiju e Bocaina (SP), começou do lado de fora do ginásio de esportes Flávio de Mello e alguns envolvidos acabaram entrando no local. Briga generalizada entre jogadores e torcedores é registrada pela Liga Jauense de Futsal

Uma briga generalizada entre jogadores de futsal, torcedores e comissão técnica foi registrada na noite de sexta-feira (10), no ginásio Flávio de Mello, em Jaú (SP). A confusão envolveu os times de Bocaina e Trabiju.

De acordo com a Secretaria de Esportes de Jaú, o caso foi ao término da Copa Parelli de Futsal, evento organizado pela Liga Jauense de Futsal.

Segundo a pasta, a discussão entre as torcidas dos times, das cidades de Trabiju e Bocaina (SP), começou do lado de fora do ginásio de esportes Flávio de Mello e alguns envolvidos acabaram entrando no local. A Polícia Militar foi acionada e o desentendimento contido.

Briga generalizada foi registrada em campeonato de Futsal, em Jaú (SP)

Nas imagens, já de dentro do ginásio, é possível ver que membros das duas equipes participam da confusão, que se estende por todo o local.

A pasta ressaltou que medidas cabíveis estão sendo tomadas. No entanto, a punição aos envolvidos é de total responsabilidade da Liga Jauense de Futsal.

O g1 entrou em contato com a Federação Paulista de Futebol (FPF), responsável pela Liga Jauense de Futsal, para questionar a entidade sobre o caso, mas até o final da manhã deste domingo (12) não obteve retorno.

Torcedores e jogadores se envolveram em pancadaria após jogo em Jaú (SP)

