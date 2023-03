Briga no centro de internação de menores infratores em Palmas deixa dois feridos

Briga aconteceu durante uma atividade esportiva que era realizada no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case). Um dos adolescentes e um agente de segurança foram levados para UPA. Área interna do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case)

Seciju/Divulgação

Uma confusão entre internos do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Palmas, na manhã desta quarta-feira (8), deixou duas pessoas feridas. As vítimas foram um dos adolescentes e um agente de segurança socioeducativa da unidade.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A confusão aconteceu durante uma atividade esportiva. A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) informou que os agentes de segurança socioeducativa agiram de forma rápida e eficaz para conter a briga entre oito adolescentes.

O Case é a instituição responsável por abrigar os jovens infratores durante o cumprimento de medidas determinadas pela Justiça.

LEIA TAMBÉM

Adolescentes internados colocam fogo em colchões no Case de Palmas

Adolescente apreendido foge do Case após briga com outros internos

“A Seciju explica que um dos jovens envolvidos e um agente de segurança sofreram ferimentos e foram encaminhados para cuidados médicos na Unidade de Pronto Atendimento da Região Sul, sem qualquer risco de morte”, diz a nota.

A secretaria também afirmou ter providenciado o boletim de ocorrência e levado os envolvidos para o Instituto Médico Legal (IML), além de instaurar procedimento para apurar a motivação e falta disciplinar dos adolescentes envolvidos na briga.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Rienzo