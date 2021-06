briga-“snobba”-celentano-:-“lui-non-mi-rappresenta”.-le-parole-dell’ex-di-amici

Tuonano sul web le nuove dichiarazioni rilasciate da Briga e sul programma di Amici, al quale ha preso parte durante la quattordicesima edizione. Il cantante ex alunno della scuola di talenti, a quanto pare, non ha avuto belle parole per lo show e non solo, dato nel mirino dell’attenzione dei media troviamo le dichiarazioni che questo ha rilasciato su Adriano Celentano e su Sangiovanni, secondo classificato nel programma condotto da Maria De Filippi.

Negli anni sono stati molti gli alunni che hanno preso parte al talent show di Amici di Maria De Filippi e che qui hanno raggiunto la notorietà realizzando il proprio sogni, come successe anche nel 2015 quando la quattordicesima edizione del talent show era super ricca di talenti come appunto Briga e i The Kolors, capitanati da Stash diventato poi uno dei prof più amati della scuola.

Il percorso artistico fatto da Briga gli ha permesso di mettere a segno diversi progetti e successi, come due romanzi da lui scritti, album che hanno conquistati le classifiche e anche il Festival di Sanremo al fianco di Patty Pravo.

Briga Amici Sangiovanni Solonotizie24

Briga su Amici, ecco perché non torna nello show

Anche dopo la partecipazione al programma di Amici molti artisti sono tornati nella scuola sia per parlare dei loro nuovi lavori, o prendendo parte attiva allo show come nel caso di Emma Marrone, Stefano De Martino e tanti altri. Quanto detto, però, non è successo con Briga e a quanto pare per volere stesso dell’arista.

Recentemente, Briga ha deciso di rispondere ad alcune domande che gli sono state poste dal web circa la sua carriera e vita privata. Qui, uno dei fan del cantante ha chiesto come mai dopo aver preso parte alla scuola di talenti non abbia più fatto ritorno sul palcoscenico dove è arrivata per lui un’importante opportunità. Il cantante ha così risposto alla domanda: “Ho fatto Amici e sono tornato l’anno successivo, nel frattempo sono usciti altri tre dischi, ho scritto due romanzi e ho fatto Sanremo. Direi che è strano se ci vado, non se non ci vado”.

Briga Amici Sangiovanni Solonotizie24

Frecciatina a Sangiovanni e Adriano Celentano

Tra le tante domande poste dagli utenti del web ecco che arriva anche la curiosità su Adriano Celentano, chiedendo appunto se saluterebbe l’arista nel caso in cui dovesse incontrarlo per strada. Briga, successivamente, ha risposto: “Non è un artista che mi rappresenta”.

Briga Amici Sangiovanni Solonotizie24

In questo calderone, però, non è mancata la domanda su Sangiovanni, nuovo talento che si è messo in gioco ad Amici durante la ventesima edizione. La risposta, in questo caso, sembrerebbe essere una frecciatina all’artista e allo show. Sui social, Briga alla domanda “Ti piace Sangiovanni?”, dichiara: “Uno dei più bei quartieri di Roma”.