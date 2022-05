Brigitte Macron en deuil : son beau-frère est mort, elle rejoint les siens à Amiens

Ce n’est malheureusement pas un jour de fête pour la Première dame. Attachée aux traditions et habituée à soutenir son époux dans ses fonctions et à l’occasion des moments importants pour les Français, Brigitte Macron n’a hélas pas pu participer à la cérémonie du muguet ce dimanche 1er mai.

L’épouse du président a appris le décès de son beau-frère et a immédiatement rejoint sa famille à Amiens. Très proche des siens, Brigitte Macron n’a pas tergiversé et a avant tout souhaité tenir son rôle de sœur auprès de l’aînée de la fratrie endeuillée.

Brigitte Macron endeuillée en ce dimanche 1er mai

Brigitte Macron s’est ainsi empressée de rejoindre sa ville natale afin de soutenir sa sœur aînée et pleurer son beau-frère Gérard Boulogne. L’épouse du chef de l’État attache une grande importance aux traditions mais évidemment encore plus d’importance à sa famille, de qui elle reste très proche malgré son statut de Première dame.

La femme du président réélu a donc pu arriver à temps pour assister aux obsèques de son beau-frère à Amiens. Emmanuel Macron, quant à lui, n’a pas pu l’accompagner afin de célébrer la cérémonie traditionnelle du muguet, chère aux Français. Le président est toutefois très proche de sa belle famille et a très bien été intégré depuis son mariage avec Brigitte en 2007 au Touquet. Il forme avec son épouse, ses trois beaux enfants (Sébastien, Laurence et Tiphaine) et ses beaux petits-enfants une parfaite famille recomposée.

Toutes nos condoléances à la Première dame et à sa famille.

Brigitte Macron © Eliot Blondet

Brigitte Macron © Jacques Witt

Brigitte Macron © DOMINIQUE JACOVIDES

Brigitte Macron © Stephane Lemouton

Brigitte Macron © Bruno Bebert

Brigitte Macron © Jacques Witt

Brigitte Macron © Jacques Witt

Brigitte Macron © Denis Guignebourg

Brigitte Macron © Christophe Clovis

Brigitte Macron © Jacques Witt

Brigitte Macron © DOMINIQUE JACOVIDES

Brigitte Macron © DOMINIQUE JACOVIDES