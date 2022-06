La brioche rustica, è un rustico a pasta lievitata, farcita di salumi e formaggi di vostro gusto. Ottima pe arricchire un buffet, da servire insieme ad un antipasto, oppure per merenda o anche per cena, magari accompagnata da una buna birra ghiacciata. Generalmente si consuma fredda, meglio se preparata la mattina e servita la sera, ma può essere gustata anche tiepida. La preparazione della brioche rustica è semplice e veloce, ma attenzione a rispettare i tempi di riposo.

Brioche rustica

Ingredienti:

per l’impasto:

450 gr di farina

4 uova

200 gr di latte

60 gr di burro

25 gr di zucchero

5 gr di sale

25 gr di lievito di birra fresco

Per farcire:

200 gr di fondina

200 gr prosciutto cotto (un pezzo)

Procedimento:

Per preparare la broche rustica, montate il gancio a foglia alla planetaria e mescolate le uova con lo zucchero, appena avrete ottenuto un composto spumoso, unite il burro fuso. Sciogliate il lievito in un poco di latte, e versatelo nella planetaria, unite anche il latte restante, sempre mescolando.

Poi unite la farina, ed infine il sale. Coprite l’impasto e lasciatelo riposare per due ore. Nel frattempo che l’impasto riposa, tagliate a dadini il formaggio e prosciutto cotto. Trascorso il tempo d riposo, uniteli all’impasto, amalgamate bene. Versate l’impasto in uno stampo da ventiquattro centimetri, livellate e lasciate riposare per un’altra ora. Infornate in forno preriscaldato 180° per circa trenta minuti. Sfornate lasciate raffreddare e gustate.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Brioche rustica estiva, ideale per pic nic in spiaggia e serate davanti alla Tv proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.