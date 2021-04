brioche-salata-:-la-ricetta-perfetta,-morbidissima-e-facile!

La Brioche salata è un rustico lievitato squisito! Realizzato con un impasto strepitoso a base di farina, acqua, lievito, uova e una percentuale di patate lesse che la rendono morbidissima al morso per giorni! Una volta lievitata viene farcita con salumi e formaggi a scelta e infine cotta in forno. Vi lascio immaginare la bontà unica! Di un soffice da sciogliersi in bocca, saporita, profumatissima, in due parole: la Migliore Brioche salata di tutti i tempi!

Come ogni ricetta tradizionale esistono tantissime versioni e mille varianti regionali! Oggi vi regalo quella che considero la Ricetta perfetta della Brioche salata classica, della mia Tata Patrizia che ho perfezionato con gli anni. Si tratta di una preparazione facile e veloce, che potete preparare sia a mano oppure con la planetaria; potete scegliere se utilizzare il burro oppure l’olio, il risultato non cambia. Il segreto per una consistenza paradisiaca sono le patate lesse, aggiunte fredde nell’impasto! Pochi minuti di preparazione, il tempo di lievitare, farcire e la vostra Brioche salata sarà pronta da cuocere! In questo caso l’ho farcita con pancetta e scamorza affumicata; ma da questa base potete realizzare mille varianti! cambiando il ripieno a seconda di quello che avete a disposizione in casa: dagli affettati alle verdure, un mix di formaggi, avanzi. Trasformandola subito in una deliziosa Brioche svuota frigo! Ideale come piatto unico non solo da preparare per Pasqua, come alternativa semplice al Casatiello napoletano, al Babà Rustico, alla Pizza chiena, o la Torta pasqualina! Ma per mille occasioni! per per arricchire buffet salati, un’abbondate merenda, un pic nic o gite fuori porta, salva cena, trasportare in ufficio!

Ricetta Brioche Salata

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 15 minuti (esclusi i tempi di lievitazione) 45 1 h

Ingredienti

Quantità per uno stampo a ciambella da 24 cm Per l’impasto: 600 gr di farina manitoba (io vi consiglio Lo Conte Farine Magiche

1 cucchiaino abbondante di lievito di birra secco oppure 8 gr di lievito di birra fresco

200 gr di patate (pesate intere)

3 uova

100 gr di burro a temperatura ambiente (oppure 90 ml di olio di semi )

100 gr di acqua

3 cucchiai di grana

8 – 10 gr di sale Per la farcia: 130 gr di pancetta dolce ( oppure altri salumi a scelta)

130 gr di scamorza affumicata (oppure formaggio a scelta come Fontina, Asiago, Filatello..)

Procedimento