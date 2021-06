britney-spears,-la-sorella-rompe-il-silenzio:-prese-le-distanze-dalla-famiglia

Negli scorsi giorni la popolare cantante americana Britney Spears ha annunciato di voler denunciare la sua famiglia. In seguito a queste dichiarazioni molti utenti social hanno chiesto un commento in merito anche alla sorella dell’artista, Jamie Lynn Spears.

Appellandosi alla riservatezza e alla privacy, la donna però si è trincerata in un silenzioso silenzio. Forse per limitare il proliferarsi dei rumors, quindi evitare di alimentare un gossip oramai inarrestabile. Determinata nel non dar seguito alle domande insistenti dei suoi fan, la Spears ha perfino disabilitato i commenti dai suoi post.

Un gesto quindi di totale chiusura. Ma il suo silenzio stampa non è durato molto. Proprio nella giornata odierna la protagonista della sit-com Zoe 101 ha cambiato idea, affidando ad un video messaggio il suo commento sulla vicenda che sta coinvolgendo la sua famiglia.

Jamie Lynn ha esordito il suo monologo dicendo di non aver parlato prima poiché riteneva più giusto che prima parlasse la sorella Britney. Ora però lei può dire la sua. “Da quando sono nata ho sempre amato e supportato mia sorella” ha dichiarato l’attrice, quindi ha aggiunto che indipendentemente da tutto, dalle cavolate o dal suo desiderio di fare un figlio nel nulla, lei rimane e rimarrà sempre sua sorella.

Il legame di sorellanza che le lega va oltre qualsiasi cosa o impedimento. Jamie Lynn ha tenuto a sottolineare che lei sarà sempre pronta a supportare la sorella. “Forse non l’ho supportata pubblicamente con gli hashtag, ma l’ho supportata molto prima“.

Jamie Lynn tiene a sottolineare il fatto che lei parla a suo nome, perché non è la sua famiglia. Parole queste che sembra vogliano quasi intendere una sorta di presa di distanza dalle posizioni del padre. Il suo lungo messaggio si conclude manifestando ancora una volta tutto il suo amore per la sorella. Quindi, ribadendo di supportarla totalmente in qualsiasi sua decisione.