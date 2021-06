Britney Spears lancia un appello disperato: “Sono prigioniera” Il padre è nei guai

Britney Spears è ai ferri corti con Jamie e il suo team. La situazione tra le due parti si fa sempre più preoccupante.

Britney Spears, cantante pop (Instagram)

Britney Spears, l’indiscussa reginetta del pop della fine degli anni Novanta e inizio Duemila, ha conquistato il mondo intero con quella sua famosa aria da lolita ammiccante. “Baby one more times”, “Oops! I did it again”, “Toxic” sono solo tre dei suoi numerosi successi che le hanno permesso di arrivare a livelli incredibili, confermandola spesso come uno degli artisti più pagati del pianeta.

Proprio a causa di questo trionfo clamoroso Brit è stata anche più volte al centro delle pagine dei tabloid per varie vicende personali. La sua popolarità, in effetti, sin dagli esordi, non le ha dato tregua un momento.

Non a caso, nel 2007, ancora all’apice delle classifiche, era uscito “Piece of me”, un brano che la rispecchia e che ricalca la situazione soffocante in cui si trova una popstar del suo calibro.

Molti, quindi, i colpi di testa di questa cantante americana. Ricordiamo, per esempio, quando si rasò a zero, simbolo del periodo “no” della sua vita e del suo malessere interiore.

Ma non solo, difficile dimenticare l’importante storia d’amore con il collega Justine Timberlake a cui seguì una spiacevole rottura e che le provocò una sorta di depressione.

Le ultime novità del braccio di ferro Britney-Jamie

La Spears già da diverso tempo ha un rapporto piuttosto burrascoso con il padre. In una recente dichiarazione, infatti, ha affermato di sentirsi sua prigioniera da almeno tredici anni. La 39 enne, come si sa, da anni è sotto tutela legale ed è proprio il padre e il suo team a occuparsi lei.

Britney Spears e Sam Asghari (Instagram)

in questi giorni, però, tra i banchi del tribunale, ha voluto fare un appello disperato contro Jamie, scongiurando di arrestarlo. La cantante, dopo essersi definita traumatizzata, si è espressa in questi termini:

“Voglio che questa tutela finisca. Questa situazione mi sta facendo molto più male che bene. Merito di avere una vita, lavoro da sempre”

Inoltre, Britney ha anche rivolto altre pesanti accuse proprio nei confronti di chi dovrebbe proteggerla. Per la precisione, avrebbe detto, senza mezzi termini, che sospetta che le sia stato immesso nel corpo un dispositivo intrauterino per non permetterle di rimanere incinta.

Nonostante, quindi, al momento abbia due figli adolescenti, Sean e Jayden, la bionda cauntautrice desidera sposare l’attuale fidanzato Sam Asghari e creare una vera famiglia con lui.