Britney Spears : le pactole que va toucher la popstar pour écrire ses mémoires

Britney Spears reprend le contrôle de sa vie un peu plus, jour après jour. Pour rappel, pendant des années, la popstar a subi la tutelle abusive de son père qui gérait d’une main de fer les moindres aspects de son existence. Soutenue par des célébrités et ses millions de fans à travers le monde, la chanteuse a décidé de tout faire pour se défaire de l’emprise de son géniteur en entamant des démarches légales pour regagner sa liberté… et elle a réussi ! Depuis quelques mois, l’artiste est enfin en mesure de faire et raconter ce qu’elle veut.

Plus muselée, l’interprète des tubes Overprotected ou encore Hold it against me se lâche sur les réseaux sociaux et étrille tous ceux qui ont contribué à la garder prisonnière. L’américaine règle notamment ses comptes avec sa famille et révèle de nombreux détails à propos de ces moments où elle n’était plus maîtresse de ses actes. Aujourd’hui, il semblerait qu’elle soit déterminée à poursuivre dans sa lancée et à passer à la vitesse supérieure… en publiant un livre vérité !

Britney Spears est prête à tout raconter

Selon le média Page Six spécialisé dans l’actualité people, Britney Spears aurait signé un contrat avec la célèbre maison d’édition Simon & Schuster à la hauteur de 15 millions de dollars (l’équivalent de 13 millions d’euros) afin de rédiger un ouvrage où elle racontera tout au sujet de son parcours et ses treize années sous tutelle. Cet accord financier faramineux serait le résultat d’une surenchère de plusieurs éditeurs et serait l’un des plus juteux de tous les temps ! A n’en pas douter, ces mémoires explosives ne manqueront pas d’égratigner Jamie Lynn Spears, la petite-sœur de la principale intéressée avec laquelle elle est en froid, qui a elle-même fait paraître un livre confessions il y a quelques semaines.

