Britney Spears si è vaccinata contro il Covid insieme al fidanzato Sam Asghari

Anche Britney Spears si è vaccinata contro il coronavirus. La cantante californiana, che durante i mesi di lockdown aveva intrattenuto i suoi follower con una serie di strampalate coreografie registrate in casa, è solo l’ultima della lista delle star che in questi giorni negli negli Stati Uniti si stanno sottoponendo alla campagna vaccinale. Pochi giorni fa anche Mariah Carey aveva condiviso un video sui social informando i suoi fan di aver fatto il vaccino. Come lei anche Dolly Parton, che lo scorso novembre aveva donato 1 milione di dollari per finanziare la ricerca sul vaccino Moderna.

Britney Spears su Instagram dopo il vaccino

La pop star è apparsa con un divertente video pubblicato sul suo profilo Instagram, pochi istanti dopo essersi sottoposta alla prima dose di vaccino anti Covid. Al suo fianco, il fidanzato e personal trainer 27enne Sam Asghari che le chiede: “Allora cosa ne pensi del vaccino?”. Britney Spears racconta la sua esperienza ai follower: “Ok, le persone su Internet dicevano che è davvero davvero doloroso, come un proiettile che ti attraversa il braccio. Io non ho sentito niente. Sto bene e spero di continuare a star bene”. La coppia infine si scambia un soddisfatto “Dammi il cinque”. Caricato il post su Instagram, Britney ha commentato in didascalia: “Great success!”, citando la battuta di Sacha Baron Cohen in Borat.

Britney Spears presto in un documentario sulla sua vita

Si intitola “Framing Britney Spears” il nuovo documentario del New York Times che racconta le tante vite della 39enne ex regina del pop americano Britney. Dal suo rapporto precoce con le telecamere, all’aggressività dei media nei suoi confronti, fino alla caduta e alla conservatorship degli ultimi 13 anni. Hollywood si è accorta di aver sbagliato con Britney Spears, e adesso sta cercando di rimediare. La docu-inchiesta di The New York Times Presents su Britney Spears arriva anche in Italia Discovery Plus dal 1 marzo. Il doc ha indagato a fondo sull’aspetto relativo alle polemiche sollevate negli anni contro il padre Jamie Spears, reo di condizionare totalmente l’accesso alla vita pubblica della cantante, reclusa in una bolla familiare.