Britney Spears topless sur la plage : la star planifie d’avoir un bébé

Britney Spears, 40 ans, a été libérée de sa mise sous tutelle en novembre 2021. Désormais émancipée, la pop star a gagné une meilleure confiance en elle. Le lundi 7 mars, Britney Spears a publié sur Instagram un diaporama de photos d’elle habillée uniquement du bas d’un bikini. Les photos topless, ainsi que quelques photos de sa jolie manucure, proviennent de ses dernières vacances en Polynésie. La chanteuse a passé des vacances dans ce paradis tropical pour fêter l’anniversaire de Asghari, son fiancé depuis septembre 2021. Avant de poster ses photos sensuelles, la fille de Jamie Spears a partagé une photo où l’on voit sa belle manucure et sa grosse bague de fiançailles.

La chanteuse a expliqué dans un long post à quel point cette manucure, qu’elle n’a jamais faite auparavant, l’a aidée à se libérer. “J’ai regardé mes mains, j’ai vu ces breloques… je n’ai plus du tout peur de parler“, peut-on lire dans son post. Sur une de ses plusieurs photos torrides, la chanteuse de Oops !… I Did It Again a fait une révélation sur son envie d’avoir un troisième enfant. La star partage actuellement ses fils Sean Preston, 16 ans, et Jayden James, 15 ans, avec son ex-mari Kevin Federline. En légende de sa photo torse nue de Polynésie, elle a écrit : “Planning on having babies in Polynesia !!!“.

Britney Spears ne pouvait pas faire d’autres bébés

Page Six rappelle que la pop star a déjà déclaré qu’elle voulait agrandir sa famille dans un post Instagram datant de novembre 2021. Dans sa déclaration publique explosive au tribunal de Los Angeles, Britney Spears avait révélé qu’on lui avait fait porter un stérilet pendant ses 13 ans de tutelle. “Je veux pouvoir me marier et avoir un enfant“, avait-elle déclaré à la juge Brenda Penny. “J’ai un stérilet à l’intérieur de moi en ce moment pour ne pas tomber enceinte. Je voulais retirer le stérilet pour pouvoir essayer d’avoir un autre bébé“, avait expliqué Britney Spears.

