broker-criptovalute:-lista-dei-migliori-operativi-in-italia

Hai interesse nell’investire in criptovalute, ma non sai bene come fare? Sappi che per farlo puoi rivolgerti a broker per criptovalute, che ti permettono di comprare, vendere o scambiare le valute digitali su una piattaforma adibita a questo scopo.

Tutti i broker criptovalute sono affidabili? A nostro avviso no, per questa ragione oggi abbiamo deciso di selezionarne tre, tra i migliori in circolazione e che hanno convinto milioni di trader non solo in Italia, ma in tutta Europa e anche fuori.

Broker Criptovalute: cos’è?

Un broker per criptovalute è un intermediario che ti consente di scambiare valute digitali o di investire sull’andamento del loro prezzo. Sostanzialmente con un conto di trading presso questi broker puoi iniziare la compravendita di criptovalute, se il broker lo consente.

Solitamente infatti i broker offrono l’opportunità di investire su diversi mercati, tra i quali citiamo il Forex, le materie prime, le azioni, gli indici, gli ETF, in alcuni casi le obbligazioni e negli ultimi anni si sono aggiunte le criptovalute.

Come vedremo in seguito molti broker offrono l’opportunità di investire su questi mercati attraverso i CFD, ma esistono broker che ti permettono di comprare criptovalute e di custodirle nel wallet, come per esempio eToro.

Il broker eToro ha convinto più d 20 milioni di trader in tutto il mondo grazie alle sue qualità, come una piattaforma facilmente navigabile anche dai meno esperti e il social trading che consente agli utenti di comunicare con loro. Inoltre credendo molto nell'innovazione delle criptovalute, eToro non solo ne ha aggiunte molte sulla piattaforma, ma offre anche strumenti interessanti come il cryptoportoflio.

Broker CFD Criptovalute: come funziona?

I broker CFD di criptovalute sono quegli intermediari che offrono l’opportunità di fare trading sul Bitcoin e sulle altre criptovalute con questo strumento finanziario. Come funziona?

Investendo con i CFD non stai comprando e vendendo criptovalute, ma stai negoziando sull’andamento del prezzo senza di fatto possedere l’asset finanziario. Quando devi aprire una posizione finanziaria con i CFD puoi scegliere due opzioni:

Posizionarti Long se pensi che il prezzo possa crescere.

se pensi che il prezzo possa crescere. Posizionarti Short se pensi che il prezzo possa scendere.

L’entità del guadagno e della perdita dipende dalla variazione di prezzo dal momento dell’apertura a quello della chiusura dell’operazione. Inoltre con i CFD è possibile investire con la leva finanziaria, che moltiplica l’importo del tuo investimento. L’ESMA ha imposto una leva massima di 2:1 per quanto riguarda le criptovalute, dunque un investimento di 200€ può arrivare a 400€ e di conseguenza i guadagni e le perdite saranno correlati a quest’ultima cifra.

Vuoi provare a investire sulle criptovalute con i CFD? Prova Plus500, uno dei migliori broker CFD in circolazione, che offre l'opportunità di iniziare a simulare investimenti con un conto demo da 40.000€ virtuali.

Migliori Broker Criptovalute: Lista dei top 3

Quali sono i migliori broker per criptovalute? A nostro avviso i migliori tre sono i seguenti:

eToro

Binance

Plus500.

Sono tutte e tre soluzioni interessanti, ma molto diverse tra loro.

Infatti eToro è il più completo, che offre sia la possibilità di fare trading CFD sia la possibilità di comprare criptovalute. Binance è un vero e proprio exchange di criptovalute, mentre Plus500 è un broker CFD che offre l’opportunità di negoziare sul prezzo delle crypto.

1 – eToro

Bitcoin Trading eToro

Abbiamo già brevemente presentato eToro, si tratta del broker per criptovalute più completo. Come anticipato qui puoi fare non solo trading sulle criptovalute con i CFD (senza di fatto possederli), ma puoi anche comprarli e conservarli nell’eToro wallet e poi trasferirli in un tuo wallet esterno.

Inoltre il Gruppo eToro ha sviluppato eTorox, un exchange di criptovalute, dove è possibile scambiare valute digitali accedendo con le stesse credenziali che usi per eToro, agevolando quindi il percorso di iscrizione.

Regolamentazione : CySEC (Cipro), FCA (Regno Unito) e ASIC (Australia).

: CySEC (Cipro), FCA (Regno Unito) e ASIC (Australia). Piattaforme : Web e Mobile

: Web e Mobile Deposito minimo : 50$

: 50$ Vantaggi : Acquisto diretto delle criptovalute e trading con CFD

: Acquisto diretto delle criptovalute e trading con CFD Conto demo: gratuito e 100.000$ virtuali a disposizione

Vuoi saperne di più? Prova eToro con un conto demo gratuito e sfrutta i 100.000$ virtuali che hai a disposizione per fare tutti i tuoi test!

2- Binance

Binance è il più grande exchange di criptovalute del mondo in termini di liquidità. Conta moltissimi trader ed è spesso molto facile trovare persone che vogliono completare lo scambio con le proprie criptovalute. Con Binance hai a disposizione anche un wallet integrato, che supporta tutte le criptovalute presenti sulla piattaforma di Binance.

Tra queste valute supportate ci sono anche gli euro, infatti puoi comprare crypto utilizzando i tuoi euro, inoltre puoi depositare euro con una carta di credito o con un bonifico bancario.

Una particolarità di Binance è la sua criptovaluta, il Binance Coin (BNB), che è utile soprattutto per pagare meno le commissioni, che già di per sé sono basse se rapportate a quelle dei competitor. Il BNB è inoltre una delle criptovalute con maggiore capitalizzazione di mercato e vale decine di miliardi di dollari.

Su Binance trovi più di 150 criptovalute, ciò aiuta soprattutto i trader che amano spaziare su più valute digitali e non concentrarsi solo sulle popolari come Bitcoin ed Ethereum.

Piattaforme : PC e app mobile

: PC e app mobile Criptovalute : presenti più di 150

: presenti più di 150 Commissioni : fino a un massimo dello 0,10% su ogni transazione con la possibilità di ottenere sconti se paghi in BNB.

: fino a un massimo dello 0,10% su ogni transazione con la possibilità di ottenere sconti se paghi in BNB. Token nativo : Binance Coin (BNB)

: Binance Coin (BNB) Altri servizi oltre al trading: Staking, Card

Per approfondire il discorso visita il sito di Binance, che è disponibile in lingua italiana.

3 – Plus500

La terza soluzione di oggi è il già citato Plus500, che abbiamo già introdotto in quanto broker esclusivamente CFD, dove è possibile fare trading con questo strumento finanziario su moltissime criptovalute

Il vantaggio più grande è costituito dal numero di asset, che coprono diversi mercati, incluse le criptovalute. Dunque se non vuoi essere solo un crypto-trader, ma spaziare su più asset, allora la piattaforma di Plus500 è la migliore sul mercato.

Regolamentazione : CySEC (Cipro) licenza n. 250/14 , FCA (Regno Unito) , FMA (Nuova Zelanda), FSCA (Sudafrica), FSA (Seychelles), IE (Singapore) e ASIC (Australia).

: CySEC (Cipro) licenza n. 250/14 , FCA (Regno Unito) , FMA (Nuova Zelanda), FSCA (Sudafrica), FSA (Seychelles), IE (Singapore) e ASIC (Australia). Piattaforme : PC e app mobile

: PC e app mobile Deposito minimo : 100€.

: 100€. Vantaggi : molti asset finanziari

: molti asset finanziari Conto demo: gratuito e 40.000€ virtuali disponibili.

Se non sei ancora convinto puoi provare Plus500 con un conto demo gratuito. Una volta attivo il broker ti metterà a disposizione 40.000€ virtuali da usare per testare strategie su tutti i beni presenti che vuoi, incluse le criptovalute.

