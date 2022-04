Brooklyn Beckham et Nicola Peltz : la bourde gênante du rabbin qui les a mariés

Un vrai mariage de princesse. Ce samedi 9 avril, Brooklyn Beckham et Nicola Peltz se sont dit “oui” pour la vie à Palm Beach, en Floride. Dans un cadre idyllique, les deux tourtereaux se sont mariés devant un parterre de célébrités. Deux cérémonies ont été organisées : une catholique et une juive. Oui mais voilà, pour cette dernière, le rabbin n’a cessé de faire bourdes sur bourdes. Et pour cause : selon les informations du Daily Mail, l’homme religieux a confondu à plusieurs reprises Brooklyn Beckham avec son père, le célèbre footballeur, David Beckham.

Selon les informations de nos confrères, tous les invités sont partis en fou rire, lorsque le rabbin s’est clairement trompé de personne. “Brooklyn aurait trouvé drôle, que même à ce moment-là, il soit confondu avec son père”. Apparemment, celui qui dirigeait la première cérémonie religieuse a avoué être un très grand fan de football. Ces petites fausses notes n’ont en aucun cas altéré la beauté de cette union. Vêtue d’une robe sur mesure, signée Valentino, Nicola Peltz était époustouflante. Alors que le mariage devait coûter environ 3 millions de livres sterling, selon de nombreuses sources l’union aurait en réalité coûté 15 millions de livres sterling.

Ce cadeau très spécial, offert par David Beckham

Au total, 500 invités ont fait le déplacement. Parmi eux, le chef Gordon Ramsay, l’actrice Eva Longoria ou encore la star du tennis mondial, Venus Williams. Du très beau monde a donc fait le déplacement pour cette union, qui a notamment été marquée par le cadeau très spécial de David Beckham aux nouveaux mariés. En effet, l’ancien international de football leur a offert une Jaguar XK140 datée de 1954. Au total, il aurait dépensé plus de 350 000 livres sterling. Un présent extraordinaire pour une cérémonie qu’il a été tout autant.

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz © OLIVIER BORDE

Lieu du mariaga © Backgrid USA

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz © Backgrid USA

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz © Agence

Nicola Peltz © JLPPA

Brooklyn Beckham © Backgrid UK

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz © OLIVIER BORDE

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz © Backgrid USA

Eva Longoria, Serena Williams © Backgrid USA

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz © Zuma Press

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz © JLPPA

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz © Backgrid UK