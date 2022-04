Brooklyn Beckham et Nicola Peltz : le cadeau de mariage complètement dingue de David Beckham !

Le mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz le samedi 9 avril dernier a été un événement inoubliable. Tant pour les mariés que pour les invités, les surprises étaient bien au rendez-vous lors de cet événement. Rappelons que les deux tourtereaux se sont rencontrés en octobre 2019. D’ailleurs, la première photo du couple a été prise à Halloween pendant une fête. C’est en juillet 2020 que le fils de David Beckham, Brooklyn Beckham, décide de faire sa demande à la femme de sa vie. “Il y a deux semaines, j’ai demandé à mon âme sœur si elle voulait m’épouser et elle a dit oui. Je suis l’homme le plus chanceux du monde. Je te promets d’être le meilleur mari et plus tard le meilleur père. Je t’aime bébé“, avait écrit Brooklyn pour cette occasion sur les réseaux sociaux.

Seulement, la pandémie a obligé le couple à repousser la date de leur union. C’est donc le 9 avril dernier à Palm Beach, dans la tradition juive, que le couple a enfin pu s’unir. De nombreuses stars ont été présentes pour l’occasion comme les sœurs Serena et Venus Williams. Les Spice Girls au complet ont également été invitées par Victoria Beckham.

Une voiture qui vaut près de 500 000 dollars

Pour cet événement spécial, David Beckham a voulu offrir un cadeau tout aussi spécial aux nouveaux mariés. En effet, l’ancien joueur de football a offert une Jaguar XK140 de 1954 entièrement restaurée et électrifiée. Rappelons que l’ancien milieu de terrain est un investisseur dans Lunaz, la société de restauration automobile. En tout, ce véhicule a coûté plus de 350 000 livres (près de 500 000 dollars).

La voiture a été peinte dans une couleur bleu clair spéciale dont la teinte a été tenue secret. “En créant cette magnifique Jaguar XK140 électrifiée, nous sommes honorés de combler le fossé entre la vie professionnelle de David Beckham, où il est investisseur dans Lunaz, et sa vie de famille. Cette voiture remarquable est le cadeau parfait pour son fils Brooklyn et sa belle-fille, Nicola, le jour de leur mariage. À tous les égards, cette extraordinaire voiture classique électrique de Lunaz symbolise un avenir brillant et positif“, a déclaré David Lorenz, le fondateur de Lunaz.

