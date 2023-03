Broteco: festival gastronômico de Brotas tem 24 restaurantes com pratos de R$ 19 a R$ 92

Evento, que é organizado pela sexta vez, vai até 30 de março e clientes podem trocar selos por brindes. Confira locais, opções de pratos e valores. Festival gastronômico de Brotas tem 24 restaurantes com pratos a partir de R$ 19,90

Abrotur/Divulgação

Brotas (SP) realiza durante o mês de março a 6º edição do ‘Broteco’, o festival gastronômico que reúne bares e restaurantes do município. O evento vai até 30 março com a participação de 24 estabelecimentos que oferecem pratos entre R$ 19,90 e R$ 92,99.

Ao longo do festival, o participante também recebe selos que podem ser colados no guia turístico que estará disponível nos restaurantes.

Quem tiver diferentes selos poderá resgatar prêmios como day uses e descontos em ecoparques e resorts de Brotas.

O Broteco é um dos festivais que impulsionam o turismo na cidade e os setores de bebida e de alimentos. O evento é realizado pela Associação das Empresas de Turismo de Brotas e Região (Abrotur), com apoio da prefeitura.

Confira abaixo os restaurantes e pratos participantes do evento:

1 – Brotas Bar

Prato: Minioolpetones Brotas Bar

Preço de venda: R$ 44,90

Prato oferecido pelo Brotas Bar na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

2 – Brotas Beer

Prato: Parmegiana dos Anjos

Preço de venda: R$ 75

Prato oferecido pelo Brotas Beer na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

3 – Brotas Zen

Prato: Pintando o Sete

Preço de venda: R$ 30

Prato oferecido pelo Brotas Zen na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

4 – Cachoeira do Martello

Prato: Croquete Della

Preço de venda: R$ 39,90

Prato oferecido pelo restaurante Cachoeira do Martello na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

5 – Café Jardim

Prato: Catupity Casquinha

Preço de venda: R$ 19,90

Prato oferecido pelo Café Jardim na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

6 – Camillo Restaurante

Prato: Bolinho de Cupim

Preço de venda: R$ 34

Prato oferecido pelo Camillo Restaurante na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

7 – Casa da Cachaça

Prato: Cestinha Caipira

Preço de venda: R$ 15

Prato oferecido pela Casa da Cachaça na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

8 – Cozinha da Sissi

Prato: Moqueca de Peixe com frutos do mar

Preço de venda: R$ 45

Prato oferecido pela Cozinha da Sissi na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

9 – Da Roça

Prato: Choripán da Roça

Preço de venda: R$ 35

Prato oferecido pelo ‘Da Roça’ na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

10 – Espaço do Pastel

Prato: Gostosuras à gramel

Preço de venda: R$ 30

Prato oferecido pelo Espaço do Pastel na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

11 – Especialeria

Prato: Affogato Brotense

Preço de venda: R$ 24

Prato oferecido pela Especialeria na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

12 – Estação Santa Cruz

Prato: Crocantes de Mortadela

Preço de venda: R$ 45

Prato oferecido pela Estação Santa Cruz na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

13 – Jack Pepira

Prato: Camarão Jack Recheado

Preço de Venda: R$ 45

Prato oferecido pelo Jack Pepira na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

14 – Kanoas Bar

Prato: Trio da Terra

Preço de venda: R$ 35

Prato oferecido pelo Kanoas Bar na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

15 – La Margarita

Prato: Varal de Alitas

Preço de venda: R$ 42

Prato oferecido pela La Marguerita na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

16 – Malagueta

Prato: Picanha Alogot

Preço de venda: R$ 60

Prato oferecido pelo Malagueta na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

17 – Nikkey Sushi

Prato: Petisco Oriental

Preço de venda: R$ 26

Prato oferecido pelo Nikkey Sushi na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

18 – Pizzaria Supera

Prato: Pizza Supera

Preço de venda: R$ 92,99

Prato oferecido pela Pizzaria Suprema na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

19 – Poção

Prato: Medalhão em Dose Dupla

Preço de venda: R$ 28

Prato oferecido pelo restaurante Poção na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

20 – Recanto das Cachoeiras

Prato: Vulcão da Serra

Preço de venda: R$ 28

Prato oferecido pelo Recanto das Cachoeiras na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

21 – Santo Antônio Venda e Bar

Prato: O Clássico

Preço de venda: R$ 39

Prato oferecido pelo Santo Antônio na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

22 – Sorveteria 4 Estações

Prato: Boteco Nutela

Preço de venda: R$ 15,99

Prato oferecido pela Sorveteria 4 Estações na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

23 – Vicino Dela Nonna

Prato: Polentina da Nonna

Preço de venda: R$ 40

Prato oferecido pelo Vicino Dela Nonna na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

24 – World Burguer

Prato: Pork Ribs BBQ

Preço de venda: R$ 47,90

Prato oferecido pelo World Burguer na 6ª edição do Broteco

Abrotur/Divulgação

