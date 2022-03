BRPneumatici è distributore ufficiale dei cerchi in alluminio Alcoa Wheels

Alcoa Wheels è leader indiscusso delle ruote in alluminio per uso industriale. La superiorità della sua tecnologia è garantita dalla leadership nelle forniture al settore aeronautico e aerospaziale, dove opera con la società capogruppo Howmet Aerospace.

BRPneumatici con i suoi 10 centri di servizi per vettura e trasporto pesante, le sue 18 officine mobili con assistenza H24 e l’impianto di ricostruzione pneumatici, si conferma azienda affidabile per una partnership con obiettivi futuri importanti. Una collaborazione che nasce su solide basi, date dalla pluriennale presenza sul territorio dei centri di servizi BR che si distinguono per tecnologia e professionalità degli operatori e dalla qualità dei prodotti e dei materiali Alcoa Wheels, frutto di ingenti investimenti in ricerca e sviluppo e del rispetto dei rigidi protocolli necessari per operare in settori così selettivi.

Alcoa Wheels propone dei cerchi in lega di alluminio, non solo belli esteticamente, ma anche in grado, grazie alla loro leggerezza e resistenza ai carichi, di generare importanti risparmi nelle aziende di trasporto.

BRPneumatici sempre attenta alle esigenze della clientela, in modo particolare delle flotte per il trasporto pesante, ha individuato un prodotto in grado di far risparmiare nel breve periodo, con benefits e plus tali da implementare le performance e la sicurezza.

Da parte di BRPneumatici Filippo Busin si esprime con soddisfazione nell’annunciare la collaborazione:

«Siamo orgogliosi di questa partnership e sicuri di poter condividere con i nostri migliori clienti i vantaggi indubbi di questo prodotto eccezionale. La nostra rete commerciale ha già iniziato a muoversi dimostrandosi entusiasta del prodotto.»

