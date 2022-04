Bruce Willis malade : sa fille Scout LaRue partage un cliché de lui, diminué, et un message d’amour poignant

Elle ne s’attendait pas à recevoir autant de messages d’amour… Mercredi 30 mars 2022, la famille de Bruce Willis annonçait que ce dernier souffrait d’aphasie, et mettait ainsi un terme à sa carrière. Quelques heures plus tard, c’est sur Instagram que sa fille, Scout LaRue a dévoilé un message d’amour poignant. En légende d’un cliché où elle apparaît aux côtés de son père, la jeune femme a écrit : “Hier, était tellement surréaliste, de partager quelque chose de si personnel. Je ne savais pas comment ça allait être reçu, il y a toujours un inconnu quand tu partages une partie si vulnérable de toi au monde. J’avais espéré un peu d’amour et de compassion, mais je n’aurais vraiment jamais pu prévoir la profondeur et l’étendue d’amour que nous avons reçu en tant que famille hier.“

Bouleversée, la fille de Demi Moore et Bruce Willis a fait savoir : “Hier, je n’arrêtais pas de me rendre compte de la quantité d’amour, d’énergie et de prières qui étaient maintenant envoyées à mon père (…) Je suis tellement reconnaissante pour votre amour, je suis tellement reconnaissante d’entendre ce que mon père représente pour vous.” Pour conclure, la jolie brune a ajouté : “Merci beaucoup à tous ceux qui m’ont tendu la main hier, je vous aime et je vous apprécie de tout mon cœur, ça va me prendre énormément de temps pour répondre à tous vos messages.” Dans la section des commentaires, une internaute lui a écrit : “J’ai lancé un fan-club sur ton père quand j’avais 13 ans. Je l’aime toujours énormément. Je t’envoie à toi et à toute la famille de l’amour !” Touchée, Scout LaRue Willis lui a répondu : “Oh mon Dieu ! C’est incroyable !“

Bruce Willis met fin à sa carrière

Sur Instagram, la famille de l’acteur s’était exprimée quelques heures plus tôt. “À tous les fans de Bruce. En tant que famille, nous souhaitons partager avec vous, que notre bien-aimé Bruce a des problèmes de santé. Récemment, on lui a diagnostiqué une aphasie, qui a un impact sur ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui“, était-il indiqué. Enfin, il avait été ajouté : “C’est une période vraiment difficile pour notre famille et nous apprécions beaucoup votre amour, votre compassion et votre soutien. Nous traversons cela dans une unité familiale forte et nous voulions faire prévenir ses fans parce que nous savons à quel point il compte pour vous, comme vous comptez pour lui. Comme Bruce le dit toujours, ‘profitez !’ et ensemble, nous allons le faire.“

Demi Moore, Scout LaRue Willis et Bruce Willis © Instagram

Scout LaRue Willis © Backgrid USA

Scout LaRue Willis © Backgrid USA

Scout LaRue Willis © Backgrid USA

Bruce Willis © BORDE-MOREAU

Bruce Willis © JACOVIDES-BORDE-MOREAU

Bruce Willis © API

Scout LaRue Willis © CPA

Scout LaRue Willis © Zuma Press

Scout LaRue Willis © Backgrid USA

Scout LaRue Willis © Veeren -Christophe Clovis

Scout LaRue Willis © Veeren -Christophe Clovis