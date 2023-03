Apresentação será neste sábado (11), a partir das 16h, e sem a necessidade de retirada antecipada de ingresso. Bruna Daré homenageia vozes femininas em show gratuito, em Presidente Prudente (SP)

O Sesc Thermas de Presidente Prudente (SP) promove, a partir das 16h deste sábado (11), a apresentação da prudentina Bruna Daré, na Área de Convivência.

A cantora tem uma formação musical que abrange do jazz à MPB e traz um repertório de músicas cantadas por mulheres que marcam o imaginário popular.

A entrada é gratuita e o show é livre para todos os públicos, sem a necessidade de retirada antecipada de ingresso.

Ainda no sábado, a partir das 10h, será realizado o curso “Cultivos de cactos e suculentas” com o biólogo Gyüdo Horta, no Quiosque.

Ele traz uma abordagem teórica e prática, na qual os participantes aprendem sobre as condições adequadas de substrato e disponibilidade de luz e água para esse cultivo.

A atividade é gratuita, tem classificação etária indicativa de 12 anos e é necessário inscrição prévia, que pode ser realizada pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou pelo site.

O Sesc Thermas de Presidente Prudente fica na Rua Alberto Peters, n° 111, no Jardim das Rosas.

Para mais informações, o telefone é (18) 3226-0400.

Curso “Cultivos de Cactos e Suculentas” é realizado gratuitamente em Presidente Prudente (SP)

