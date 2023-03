Bruno Barbieri a Rimini: “La Romagna ha una marcia in più”

Rimini, 24 marzo 2023 – Che i romagnoli fossero ospitali si sapeva; e a diffondere il verbo in tutto il mondi ci ha pensato anche un curioso documentario tedesco che inizia proprio con a calorosa accoglienza in una storica piadineria riminese. Ma adesso c’è anche la conferma di Bruno Barbieri.

Il famoso chef di Medicina, che lo abbiamo già visto a cena al ristorante Bell’Aria sul portocanale, in questi giorni si trova in Romagna per le riprese di un programma Sky. Già in questa occasione, lo chef 7 stelle Michelin si è dimostrato molto simpatico e aperto, pronto ad intrattenersi con i proprietari.

Ma la conferma arriva anche dall’albergo il cui il re di Masterchef ha soggiornato per tutta la settimana. “È stato un onore dare ospitalità all’illustre chef – commentano i titolari dell’Hotel Ascot & Spa – che, alla fine del soggiorno si è congedato ringraziando per l’accoglienza e per il calore ricevuta”.

Lo chef “ha inoltre sottolineato il suo apprezzamento rivolto alla nostra ristorazione, sia per la cena servita nel nostro ristorante panoramico il giorno di arrivo, sia per la colazione con cui gli abbiamo dato il buongiorno”.

Anche qui chef Barbieri è stato molto amichevole, scambiando due chiacchiere con lo staff dell’hotel sul turismo e l’ospitalità; e non è mancata la battuta: anche secondo Barbieri l’ospitalità romagnola ha una “marcia in più”.

