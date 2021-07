bruno-barbieri,-i-suoi-preziosi-consigli-per-fare-la-spesa:-come-cambiare-il-vostro-frigorifero

Il volto noto di “Masterchef Italia” ha dispensato alcuni consigli pratici per fare la spesa nel modo migliore anche durante il periodo estivo.

(Fonte Getty Images)

Bruno Barbiere ha collezionato le sue stelle in modo molto uniforme tra tutti i suoi numerosi ristoranti – 2 Stelle Michelin Locanda Solarola, 2 Trigabolo, 1 Grotta di Brisighella, 2 Arquade Villa -, angoli di paradiso in cui è possibile assaporare il meglio della cucina romagnola-bolognese unito all’innovazione più estrema.

Spesso molto burbero e severo, Barbieri è comunque in grado con la sua professionalità di suscitare estrema curiosità in chi lo segue anche sui social.

Gli ultimi consigli dispensati alla sua community sono una vera fonte su come organizzare la spesa al supermercato, anche ora che siamo in estate.

Bruno Barbieri la sa lunga…anche sulla spesa

Classe 1962 e bolognese doc nato e cresciuto nelle campagne vicino Medicina, Bruno Barberi sa bene l’importanza di selezionare i prodotti a chilometro zero vicino casa.

Sa però anche come il primo passo sia la scelta accurata della spesa e la sua organizzazione poi nel frigorifero una volta rincasati.

Nell’ultimo post pubblicato nella sua pagina Instagram, una sponsorizzata per il brand Hotpoint Italia, dona alcuni suggerimenti preziosi. Eccoli.

“Alcuni consigli per fare la spesa. Andare sempre a stomaco pieno, così da non essere tentati da acquisti inutili. Prepararsi una lista, per non comprare cibo che andrebbe sprecato. E organizzarsi per comprare tutto il necessario fino alla volta successiva. Una volta a casa, però, è fondamentale conservare gli alimenti nel modo migliore”.

Ovviamente la tenuta di un buon frigo nuovo, che evita la dispersione del freddo e mantiene una temperatura costante uniforme, è la scelta migliore:

“Così, soprattutto in questa stagione, posso uscire meno a fare la spesa e avere sempre gli ingredienti giusti per le mie ricette”. Consigli pratici da annotare con cura!