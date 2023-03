bruno-barbieri-torna-alle-origini:-a-spasso-con-il-giudice-di-masterchef-per-le-vie-di-medicina.-il-video

Medicina (Bologna), 13 marzo 2023 – Eccolo qui “il campetto da calcio, arrivavo subito dopo la scuola e ci stavo fino alle otto di sera”. Poi più in là, “e qui c’è il rettangolo da basket, sì, giocavo anche a quello, ovviamente playmaker, per forza… alto un metro e venti”, sorride Bruno Barbieri in un video girato per le vie di Medicina, la sua città natale. La passeggiata tra i portici si trasforma in fretta in un dolce viaggio tra i ricordi, un ritorno in provincia dopo la ‘fatica’ di Masterchef.

Quella provincia a cui lo chef pluristellato aveva fatto un po’ storcere il naso. Barbieri, durante una trasmissione Sky, qualche settimana fa, aveva criticato la scelta di un ex concorrente Masterchef di aprire un locale a San Lazzaro.

Il giudice del format televisivo però non dimentica il suo attaccamento alle origini. “Questo è il centro, la piazza, super affollata giovedì, tutti si trovano qui”.

Barbieri e il caso del ristorante a San Lazzaro. Lo chef Cavolini: “In centro o in periferia mi troverò bene comunque”

“Vi faccio conoscere il mio paese”

Il viaggio di Barbieri comincia davanti alla chiesa della città: “Qui ho fatto la prima Comunione”. Poco distante, invece, c’è la “sala Don Bosco, qui venivamo a vedere i film western dopo il catechismo del pomeriggio”.

La passeggiata dello chef si ferma poi davanti ai campetti da calcio e da basket, e alle scuole elementari. “Fino alla quinta sono venuto qui, un posto meraviglioso. Qualche danno l’ho fatto, un pomeriggio al campo solare ho rotto con alcune pallonate 3-4 vetrate”.

“La mia prima stella”

I ricordi si susseguono, fino a quello dolce della prima stella. “A quei tempi – spiega Barbieri -, abitavo ancora a Medicina e facevo avanti e indietro con una 500 da Argenta”.

Vittorio Ferla