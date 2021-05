Bruno Perna Quindi, con un po’ di trepidazione, mi sono sistemato per guardare

La prima volta che ho sentito parlare di Bruno Perna das lo stavo guardando a un festival in Portogallo. Non ero sicuro di cosa aspettarmi, ma i miei amici portoghesi mi hanno assicurato che mi sarebbe piaciuto. Quindi, con un po ‘di trepidazione, mi sono sistemato per guardare. Dopo cinque minuti ero interessato. Dopo 15 ero dentro. Dopo i 30 anni sono rimasto affascinato e alla fine mi sono convertito. L’ultima cosa che ho fatto quel giorno, quando sono tornato in albergo, è stato ordinare il suo catalogo in modo che fosse a casa ad aspettarmi al mio arrivo.

Da allora, Pernadas ha eseguito concerti solo suonando canzoni di Sun Ra, prodotto album per Kikagku Moyo e Montanhas Azuis e ha lasciato intendere che stava lavorando a un seguito di “Worst Summer Ever” del 2016 e “Who Throw Objects At The Crocodiles Will Be Asked”. Per recuperarli ‘. L’attesa ora è finita. Pernadas ha pubblicato il suo quarto album “Private Reasons”.

This slideshow requires JavaScript.

C’è una brillantezza nebulosa in “Ragioni private”. Innesca ricordi di soleggiate vacanze all’estero. “Family Vows” si apre con deliziose armonie e melodie. Tutto è rilassato. Non è jazz come “Worst Summer Ever”. Né è basato su un loop come “Come possiamo essere gioiosi in un mondo pieno di conoscenza?”, Ma segue la psicologia degli anni ’70 di “A chi lancia oggetti ai coccodrilli verrà chiesto di recuperarli”, ma tutto semplicemente si sente più grande. Più lucido e, beh, stupendo.

La traccia di spicco è “Step Out Of The Light”. Qui Pernadas mostra davvero cosa sa fare. È pieno di motivi classici, archi lussuosi, poi inizia un ritmo pesante e si inclina in un’elegante canzone pop. È giocoso, ma c’è un leggero morso nella musica sottostante. Durante la sezione strumentale, i flauti, gli archi e le chitarre danzano, ma il pianoforte tiene tutto sotto controllo e quando è il momento di tornare al lavoro, tutto torna in quel sublime groove.

All’inizio non ero sicuro di “Ragioni private”. Forse era perché avevo suonato MOLTO i suoi tre album precedenti da quel fatidico giorno a Lisbona, ma non mi stava afferrando. La musica era buona, ma sembrava che Pernadas avesse ascoltato troppo i Beach Boys prima di registrare. Quindi faccio quello che faccio normalmente in questo momento. L’ho giocato di nuovo. E di nuovo. E di nuovo. Alla fine del secondo ascolto, ero dentro. Alla fine del terzo sono rimasto affascinato e poi l’ho capito. O credo di sì. “Private Reasons” ha un’atmosfera psichedelica tropicale. Sembra che sia stato registrato sotto un sole splendente nel secolo scorso. L’assolo di flauto in “Brio 81” sembra un raggio di sole Kodachrome che esce dagli altoparlanti.

La domanda scottante dopo aver ascoltato l’album è che è valsa la pena aspettare cinque anni dall’ultimo album di Pernadas? La risposta è un sì inequivocabile. Questo è tutto quello che volevo e non mi rendevo conto di aver bisogno. Complessivamente “Private Reasons” è l’album più ambizioso di Pernada fino ad oggi. È anche il suo più gratificante. Le canzoni sono piene di melodie deliziose. Si sentono familiari, ma non lo sono. Ciò che Pernadas ha fatto è attingere a una ricca vena di musica che adora, ma invece di sentirsi nostalgica, si è riempita di rimbalzo contemporaneo che è rinvigorente. Ti fa venir voglia di ascoltarlo sempre di più.

Se c’è giustizia, questa dovrebbe essere la colonna sonora dell’estate. Ma se non lo è, allora immagino che tu abbia le tue ragioni private.

8/10

Parole: Nick Roseblade