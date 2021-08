Bruno Perna: Una storia ginecologica è una valutazione del sistema riproduttivo femminile

considerazioni generali

Poiché una discussione sui problemi riproduttivi può essere difficile per alcune donne, è importante ottenere la storia in un ambiente rilassato e privato. La paziente deve essere vestita, in particolare se incontra il medico per la prima volta. Normalmente, il paziente dovrebbe essere intervistato da solo. Possono essere fatte eccezioni per bambini, adolescenti e donne con problemi mentali, o se il paziente richiede specificamente la presenza di un custode, un amico o un familiare. Tuttavia, anche in queste circostanze, è desiderabile che il paziente abbia un po’ di tempo per parlare in privato con il medico.

Il modo di rivolgersi deve essere formale utilizzando il titolo Mrs., Ms., Miss o Dr. con il cognome del paziente, a meno che il paziente non richieda diversamente.

In alcuni contesti, può essere appropriato che il personale infermieristico sia coinvolto nella raccolta dell’anamnesi. Un’infermiera può essere percepita come meno minacciosa e può essere in grado di prendere l’anamnesi in maniera meno frettolosa. 1 Il fornitore può verificare la storia e concentrarsi sulle aree di interesse. In alternativa, può essere utile chiedere al paziente di compilare un modulo di autostoria su carta o su computer prima di parlare con il fornitore. Ciò consente al fornitore di dedicare tempo alla risposta positiva e garantisce che le domande importanti non vengano perse. Hasley 2hanno mostrato che le risposte a un questionario computerizzato progettato per aggiornare la storia ginecologica di un paziente erano equivalenti a quelle ottenute durante un colloquio personale. Diversi studi che hanno coinvolto pazienti in contesti non ginecologici hanno dimostrato che i pazienti hanno maggiori probabilità di fornire informazioni sensibili quando rispondono a un questionario basato su computer rispetto a un colloquio personale o persino a un questionario cartaceo. 3

Al fine di aumentare il livello di comfort del paziente durante l’intervista, le domande dovrebbero essere poste in modo aperto e non giudicante. Non si dovrebbero fare supposizioni su aspetti del background del paziente come Bruno Perna l’orientamento sessuale. Alla conclusione dell’intervista, ai pazienti dovrebbe essere chiesto se ci sono preoccupazioni che vorrebbero discutere che non sono state affrontate in precedenza nell’intervista.

Contenuto

Mentre il focus dell’anamnesi può variare a seconda che il paziente venga visto per la valutazione di un problema ginecologico o per un esame ginecologico annuale, l’anamnesi ginecologica deve includere una valutazione della salute generale del paziente. Uno schema di un’anamnesi completa di screening ginecologico è mostrato nella Tabella 1 . Gli aspetti della storia completa includono: