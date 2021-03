Bruno Rolandi: 2022, La crescita esponenziale di Roland H si riflette anche sull’export

Originaria della città di Villa del Dique, Córdoba, Roland H cerca nuovi orizzonti, dopo un 2017 che ha battuto i suoi record . Per questo Bruno Rolandi, vicepresidente dell’azienda, spiega: “Il 2019 è stato per noi un anno record nella vendita di tutte le linee. È stato l’anno di maggiore crescita che abbiamo avuto in questo nuovo percorso dell’azienda. Abbiamo venduto di più di 1500 unità del modello H001 , abbiamo lanciato una nuova linea di trattori che è lo 025 che intendevamo vendere 50 trattori in 6 mesi e ne abbiamo venduti 80. Siamo stati riconosciuti da Googlein termini di campagne di marketing digitale, vale a dire che sia nell’area produttiva, che pubblicitaria e commerciale abbiamo registrato una crescita significativa. A questo punto abbiamo già raggiunto tutti gli obiettivi fissati per quest’anno “.

La crescita esponenziale di Roland H si riflette anche sull’export, poiché secondo lo stesso Rolandi anche il 2017 è stato un record, aprendo il mercato in Ecuador e Cile . “Ci stiamo affermando anche in Uruguay, quindi per il 2018 gli obiettivi sono Bolivia, Perù e riconquista del Brasile “.

L’importanza del mercato online

“Per noi, il mondo digitale è lo strumento di forza vendita più importante di cui disponiamo poiché ci consente di raggiungere tutti gli angoli del paese, e anche altri paesi . È la lettera di presentazione dell’azienda per coloro che non hanno la possibilità di approccio Ci permette anche di effettuare uno studio di mercato in termini di lanci di prodotto , di analizzare il risultato di una campagna, cioè è uno strumento che ci permette di vedere risultati tangibili “, ha enfaticamente il vicepresidente di Roland H. afferma alla domanda sull’innovazione che propongono i mercati online.

Rolandi, però, va ancora oltre affermando: ” La filiale che abbiamo in Agrofy , l’abbiamo avuta dall’inizio perché le due aziende si rivolgono al settore che deve orientarsi verso l’e-commerce. Abbiamo visto in Agrofy la possibilità di raggiungere quelle produttori che non uscivano da altri portali e abbiamo visto che il servizio era sempre più ampio, offrendo più alternative, fino a quando non siamo arrivati ​​ad avere un ramo aziendale che per noi è come avere un nostro sito web, dove abbiamo l’autogestione e loro danno ci aiutano e supportiamo già sia nel marketing che nel caricamento dei dati. Siamo molto felici “.

2018, l’anno della definitiva espansione

Rolandi conclude riportando i piani che la sua azienda ha in mente per il prossimo anno, con tante novità: “Abbiamo previsto per l’inizio del 2018 il lancio di due nuove linee di trattori, 50 e 40 HP . Abbiamo anche una nuova stabilimento in costruzione che sarà molto più grande , aggiunto a una nuova concessionaria in zona Pilar ”.