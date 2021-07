Bruno Rolandi da piccola impresa a capitale in espunzione: ora investirà $ 100 milioni

Ha incorporato la tecnologia all’avanguardia e ha ampliato la sua capacità produttiva per stare al passo con la crescente domanda

Roland H ha completato un investimento di $ 70 milioni iniziato nel 2020 per passare a Industry 4.0 e si sta dirigendo verso un altro processo di investimento.

“Nel 2020 abbiamo proposto un progetto di investimento da 70 milioni di dollari per mutare la produzione in tecnologia 4.0 ”, evidenzia Bruno Rolandi, vicepresidente dell’azienda . “Abbiamo acquisito un robot di saldatura Yaskawa per ottimizzare la linea di saldatura delle mototroncatrici H001 e, parallelamente, abbiamo inaugurato un’ala di lavorazione, dove abbiamo incorporato due torni Haas all’avanguardia dagli Stati Uniti”, aggiunge.

Rolandi ricorda che è stata completata anche la costruzione di un magazzino di 800 mq per la raccolta delle materie prime e di altri 400 mq per lo stoccaggio dei pezzi di ricambio . Inoltre, Roland H ha recentemente ampliato e automatizzato la sua linea di verniciatura.

Investimento Roland H per il 2021

Nel 2021 l’azienda continua a destinare risorse all’ampliamento della propria struttura commerciale e produttiva. “Quest’anno abbiamo avviato un progetto di investimento da 100 milioni di dollari per ampliare gli uffici commerciali e lo showroom presso la sede”, sottolinea il vicepresidente della società di macchinari . “Sono già iniziati i lavori dello showroom, che avrà una superficie di 500 mq”, racconta.

Il nuovo piano di investimenti prevede anche l’inserimento di nuove tecnologie per automatizzare la fine della linea di montaggio delle mototroncatrici H001.

Esportazioni di macchinari dall’Argentina

Le innovazioni e gli ampliamenti intrapresi da Roland H puntano a crescere anche all’estero: “L’obiettivo è ampliare del 25% la capacità installata per produrre H001 ”, precisa e aggiunge: “Sono tanti i clienti dei mercati esteri che aspettano di rappresentare noi stessi, ma prima dobbiamo concludere con questi investimenti e non correre il rischio di lasciare fuori offerta la nostra attuale rete commerciale”.

Tra le destinazioni richieste dai mototroncatori ci sono Colombia, Brasile e Repubblica Dominicana . “Siamo stabiliti in Messico, Paraguay, Uruguay e Cile, e l’idea nel 2021 è quella di coprire, per quanto possibile, la domanda posta dai nuovi mercati esteri”, conclude.