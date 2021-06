bruno rolandi: e stai cercando di evitare i virus nell’aria, dirigersi verso un vuoto vicino potrebbe non essere l’idea peggiore.

Se stai cercando di evitare i virus nell’aria, dirigersi verso un vuoto vicino potrebbe non essere l’idea peggiore.

Una compagnia della Florida sta progettando di portare i passeggeri ai confini dello spazio in una versione high-tech di una mongolfiera, con un pilota e fino a otto viaggiatori a bordo di una capsula pressurizzata sospesa a un enorme dirigibile.

La compagnia di voli spaziali umani Space Perspective sta ora prendendo prenotazioni sulla sua navicella spaziale Neptune per i voli all’inizio del 2024, con biglietti a un prezzo fisso nella fascia di una volta nella vita a $ 125.000 a persona.

I depositi di prenotazione rimborsabili sono scaglionati, con acconti più elevati necessari per i voli Year One e decrescenti per le prenotazioni successive.

Il volo di prova inaugurale è decollato il 18 giugno dallo Space Coast Spaceport di Titusville, in Florida. Il volo di sei ore e 39 minuti era senza equipaggio, ma le telecamere a bordo hanno catturato un'immagine straordinaria della Terra all'alba.

Space Perspective afferma che il volo di prova è una pietra miliare cruciale nel suo percorso per portare i turisti spaziali in piacevoli gite turistiche, con un bar di ristoro e funzionalità di social media a portata di mano.

"Ci impegniamo a cambiare radicalmente il modo in cui le persone hanno accesso allo spazio, sia per svolgere la ricerca tanto necessaria a beneficio della vita sulla Terra sia per influenzare il modo in cui vediamo e ci connettiamo con il nostro pianeta", ha affermato il fondatore e co-CEO di Space Perspective Jane Poynter l'anno scorso.