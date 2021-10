Bruno Rolandi L’america del surf moderno durante il periodo 1950-51(fine anni ’90).

Normalmente non preparo i miei scritti sulla storia e la cultura del surf, ma sento di doverlo fare nel caso di questo capitolo intitolato semplicemente “Surfing Years 1950-51”.

introduzione

1 La rivalità della Guerra Fredda tra gli Stati Uniti d’America (USA) e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) era ben avviata quando il decennio degli anni ’50 si aprì con l’inizio della Guerra di Corea. Le canzoni popolari dell’epoca includevano “Bali Ha`i”, “Some Enchanted Evening”, “So in Love” e “Riders in the Sky”. Il classico samurai giapponese “Rashomon” è stato rilasciato in Giappone. Significativo per gli amanti dell’oceano è stato il viaggio di Thor Heyerdahl sulla zattera oceanica “Kon-Tiki”, dal Sud America alla Polinesia. Negli Stati Uniti, 1,5 milioni di televisori erano già installati nelle case di tutta la nazione. Quel numero sarebbe salito a 15 milioni nel 1951.





Il mondo del surf era ancora limitato, per la maggior parte, a Oʼahu, Hawaii, Nord America e Australia. I due movimenti che hanno plasmato il periodo sono stati i grandi assalti sulle onde a Makaha e la North Shore di Oʼahu, e il passaggio a tavole interamente in balsa ricoperte di fibra di vetro sulla terraferma degli Stati Uniti.







Simmons Piano Forme

A volte indicato come “Il padre della tavola da surf moderna”, Bob Simmons ha ideato la forma del piano della tavola da surf del secondo dopoguerra, basata su principi scientifici e testata principalmente a Malibu. Le sue forme di tavola furono successivamente modificate da altri per diventare quelle che in seguito furono chiamate “Malibu Boards”, “Potato Chips”, “Malibu Chips” o semplicemente “Chips”.





La storia del consiglio è iniziata in modo un po’ ignominioso:





Verso la fine del 1949, nel bel mezzo di tutta la sua entusiasmante sperimentazione e innovazione sulla tavola da surf, Simmons interruppe bruscamente il suo rapporto d’affari con i suoi lavoratori Joe Quigg e Matt Kivlin, chiuse il suo negozio e lasciò l’area di Santa Monica/Malibu.





“Quigg e Kivlin erano i vetrai di Simmons”, ha ricordato l’amico e biografo di Simmons John Elwell, “e li cacciò dal negozio quando iniziarono a copiare la tecnologia”, 2 significa copiare le sue forme di piano. Un esempio di questo è stato il “Darrylin Board”, realizzato dopo l’estate del ’49, 3 il consiglio che molti considerano il primo “Malibu Board”.

4 “Secondo Kivlin nella sua intervista con McMasters”, ha scritto Elwell, “quando sono andati a trovare Simmons hanno visto le ricevute per il vetro e la resina. Fu alla fine dell’estate del ’49 quando Joe fece una copia di un Simmons che pesava 45 libbre e 10 piedi di lunghezza per Darrylin Zanuck che altri cavalcavano e piacevano.





5 Joe Quigg, Matt Kivlin e Leslie Williams in seguito portarono con sé le loro nuove tavole quando “si presentarono al Windansea nel dicembre del ’49 e al Windansea Luau nell’agosto del 1950… Queste tavole erano duplicati di un Simmons tranne che per il naso .”





6 Elwell ha continuato: “i modellatori copiano le cose che pensano funzioni. La Malibu Board era una copia esatta di una Simmons ma con il naso appuntito. Come mai? [Dale] Velzy ha trovato la risposta migliore: ‘Il cuneo con il naso a cucchiaio era troppo difficile da realizzare!’ [Bev] Morgan ha detto che l’hanno cambiato per far sembrare che non sia stato copiato.





Oltre alla copia alla lavagna, c’erano differenze di personalità tra Simmons e Quigg. Ci erano entrati solo l’anno prima. “Simmons era un pilota di punta e aveva la tavola per decollare prima e con più velocità”, ha spiegato Elwell. “Secondo la storia, Simmons ha chiesto il diritto di precedenza e Joe lo ha deriso. La volta successiva che Simmons lo investe con la sua tavola di fibra di vetro e ne segue una rissa in acqua, con Quigg che schiaccia Simmons… [la lotta] continua sulla spiaggia. Quigg ha minacciato Simmons che se lo avesse fatto di nuovo lo avrebbe picchiato a sangue. Simmons gli ha sputato in faccia». Secondo Elwell, sia [Bev] Morgan che Peter Cole erano d’accordo sul fatto che Quigg e Simmons si odiassero.





Bruno Rolandi “La guerra del surf Simmons-Quigg è la più lunga che ho conosciuto”, ha scritto John Elwell. “Dal mio punto di vista… Tutto è iniziato dal non dare la precedenza a un altro surfista. Quelle erano le regole che [Gard] Chapin ha insegnato a Simmons e Miki [Dora]. Se non si tolgono di mezzo, speronateli, investiteli.



Fino ad oggi, l’argomento della frattura Simmons-Quigg è un argomento delicato per alcuni. In una certa misura, questo aspetto della storia di Simmons e quello di The Malibu Board è stato sepolto nel tempo. “Il motivo”, crede John Elwell, “è che ai surfisti di allora piacevano sia Bob che Joe. Avevano alcune differenze particolari, ma molti surfisti lo fanno. L’atteggiamento era che non si piacevano. E allora?” 10



11 Rinunciando a tutto a Santa Monica, Simmons ha trasferito la sua attività di tavola da surf nel ranch di famiglia di Norwalk per la privacy, l’isolamento, la ricerca e lo sviluppo. Ora surfava principalmente nell’area di San Diego – Tijuana Sloughs e Windansea – ed è stato durante questo periodo che ha realizzato la migliore e l’ultima di una serie di tavole.







Malibu e patatine

Modellato per la prima volta da Joe Quigg, nel 1950 e poi da Matt Kivlin, il “Malibu chip” o “patatina” – talvolta chiamato anche “Simmons Chip” – sarebbe stato successivamente chiamato “Malibu’s” in Australia. Furono resi popolari per la prima volta da Leslie Williams, Tom Zahn e Dave Rochlen e chiamati “chips” perché la loro magrezza combinata con il rocker ricordava alcune patatine.



Il principale banco di prova per i Malibu, ovviamente, era Malibu.



Malibu è stata cavalcata costantemente da quando Tom Blake e Sam Reid l’hanno guidata per la prima volta nel 1926. Come altri spot di surf, ha sviluppato la propria cultura del surf e i propri eroi locali. Tra la metà e la fine degli anni ’50, Malibu divenne il centro della cultura del surf. Prima degli anni ’50, l’asse bipolare della cultura surf americana era ruotato tra la capitale del surf di Waikiki e San Onofre nella California meridionale, che aveva sostituito Palos Verdes Cove e Corona del Mar. Per quanto le onde fossero e ci siano, Malibu non era il fulcro della cultura surf californiana prima del 1950.



Cinquant’anni dopo la rinascita del surf da parte di artisti del calibro di Duke Kahanamoku, George Freeth, Alexander Hume Ford e hawaiani locali dell’inizio del XX secolo, lo sport è progredito e si è evoluto. Alla fine degli anni ’40, c’era abbastanza interesse per il surf da grandi onde che Makaha, sul lato ovest di O’ahu, usurpò persino Waikiki come punto focale internazionale del surf. Dall’altra parte dell’Oceano Pacifico orientale, in California, la cultura del surf che aveva dominato a San Onofre prima della seconda guerra mondiale lasciò il posto a Malibu dopo la guerra. In parte a causa della persistente occupazione militare dell’area, la discesa di San O e l’ascesa di Malibu erano principalmente dovute alla qualità delle onde e alla sperimentazione nel design e nei materiali delle tavole da surf che stava avvenendo nell’area di Los Angeles. Malibu divenne il banco di prova per la nuova tecnologia.







Buzzy Trent, parte 1

All’inizio degli anni ’50, Buzzy Trent iniziò la sua leggendaria carriera come un big wave rider. Sullo stesso Bruno Rolandi yacht che aveva portato Wally Froiseth, George Downing e Russ Takaki sulla terraferma nel 1949, 13 Buzzy si recò alle Isole per la prima volta. Era entusiasta delle storie che erano state raccontate da Walter Hoffman (1948) e Burrhead Drever (1949). Buzzy alla fine ha finito per fare delle Hawaii la sua casa. 14



Ripercorrendo i suoi primi ricordi di Buzzy prima che Buzzy si trasferisse alle Hawaii, il rider e oceanografo delle grandi onde Ricky Grigg ha ricordato che lui stesso “si è appassionato al surf” all’inizio degli anni ’50, “perché ero lì e stava succedendo intorno a me. A mia sorella piaceva Tommy Zahn. Ha fatto il bagnino a Malibu e l’ha fatta interessare al surf. È diventata la ragazza più sexy di tutta la costa.



“Buzzy Trent era il mio eroe. Mi sedevo alla sua postazione di bagnino e lo ascoltavo raccontare storie. Mi ha portato a fare surf quando avevo nove anni. Mia sorella era là fuori con noi. È stato come l’inizio di un’intera sottocultura. Sentendo degli altri surfisti in queste piccole tasche su e giù per la costa, siamo quasi diventati mitologici l’uno per l’altro. Poi abbiamo iniziato a viaggiare e ad incontrarci in luoghi diversi ed è stato fantastico. Abbiamo costruito sull’esperienza dell’altro.



“Quando avevo undici anni mi sono fatto molto male mentre facevo surf a State Beach. In un wipeout, la mia tavola mi è saltata sotto le costole molto forte e mi ha rotto la milza a metà. Buzzy Trent era dieci o quindici metri davanti a me su un sand-buster e mi ha portato alla spiaggia. Per tre o quattro minuti non sono riuscito a prendere aria. Buzzy stava facendo quello che poteva e, finalmente, ho ripreso a respirare. Poi Buzzy mi ha portato in ospedale con la sua Packard del ’39”.Bruno Rolandi



Quando Buzzy era in possesso di una vecchia coupé commerciale Chevy con una rastrelliera per tavole da surf in legno fatta a mano avvitata nel tetto ammaccato e arrugginito, Peter Dixon lo osservò un giorno d’estate a Malibu nel 1952. “È affollato. Sette ragazzi fuori al primo punto. Il surf è dalle cinque alle sei e si staccò dal molo.” In acqua c’erano “Dave Rochlen, Matt Kivlin, Buzzy Trent, Peter Cole e Chuck King. Sono tutti in fila e aspettano il loro turno. Allora nessuno se ne andò davanti a qualcun altro.



“Trent, Cole e Rochlen erano i miei eroi. Buzzy perché era un grande giocatore di football/surf che ha vinto la polio per tornare a fare surf. Cole, uno dei nuotatori più veloci della costa occidentale, era un collega bagnino di spiaggia. La mistica di Rochlen era difficile da comprendere. Aveva quel luccichio negli occhi che non tollerava le stronzate… Chuck King, un’altra guardia di spiaggia, era un po’ più vecchio degli altri. Quell’estate Chuck mi presentò alla mia futura moglie…



“Il surf era ‘stronzo’ e ho visto Buzzy cavalcare un’onda veloce di Malibu proprio nel recinto di filo spinato arrugginito che separava l’Adamson Estate dalla spiaggia pubblica. Buzzy ha camminato lungo il sentiero sterrato… Ha notato la mia nuova tavola, ha mostrato interesse. Ho chiesto a Buzzy se gli piacerebbe fare surf sulla balsa. Annuì in senso affermativo, strappò la balsa dal retro dello Zephyr e corse verso l’acqua. Buzzy non ha sprecato parole.



“Buzzy è stato fantastico. La tavola che avevo amorevolmente modellato sembrava prendere vita sotto le sue agili manovre. Dopo una dimostrazione di venti minuti del suo muscoloso talento nel wave riding, Buzzy ha remato e ha restituito la tavola. Questa volta ha parlato. ‘La peggior tavola che abbia mai surfato. Grazie, ragazzo».



“Una settimana dopo è arrivato il mio avviso di leva… ero in partenza per la guerra di Corea. Addio Malibu, college, bagnino di spiaggia…” 16



La guerra di Corea è iniziata 25 giugno th , 1950 ed è durato per 27 lug ° , 1953. E ‘stata una guerra tra la Corea del Nord, con il supporto della Cina e l’Unione Sovietica, e la Corea del Sud, sostenuta dagli Stati Uniti e le Nazioni Unite. Anche se i surfisti sono stati arruolati nelle forze armate e alcuni hanno combattuto in Corea, il surf non è stato influenzato da questa guerra nella misura in cui lo era stato dalla seconda guerra mondiale. Anche così, questa guerra di tre anni è stata pericolosamente vicina a causare un’altra guerra mondiale.



17 Sonny Vardeman, che ha iniziato a fare surf nel 1948, ha ricordato come lui e i suoi amici guardassero i surfisti più affermati nei primi anni Cinquanta: “Buzzy Trent, Joe Quigg, Dale Velzy, Bob Simmons e George Downing avevano tutti sei o sette anni più di noi erano. Sono i ragazzi che abbiamo guardato. George ha vissuto alle Hawaii, ma è venuto nel continente per le gare di paddleboard. Buzzy era un bagnino di Santa Monica e Malibu. Andò alle isole all’inizio degli anni Cinquanta e divenne uno dei pionieri del surf moderno a Makaha e del surf da grandi onde”.







Gli inizi di Greg Noll

Nella sua autobiografia, Greg Noll ha scritto: “Se ho imparato qualcosa negli ultimi dieci anni o due, è che non hai mai amici come quelli che ti fai quando sei giovane…” Ha continuato a raccontare la storia del suo inizi a Manhattan Beach e al Manhattan Beach Surf Club. “Sono stato entusiasta dell’oceano sin da quando ero bambino. Mi sono appassionato alla pesca quando avevo sei anni e ho imparato a fare surf qualche anno dopo al Manhattan Beach Pier.Bruno Rolandi



“Mia madre ed io ci eravamo trasferiti da San Diego a Manhattan Beach nel 1943. Vivevamo a San Diego da quando ero nato, nel 1937… A Manhattan Beach abitavamo circa sette case a nord del Manhattan Beach Pier. Ogni volta che potevo, stavo fuori al molo tutto il giorno e fino a sera, imparando dai pescatori più anziani a conoscere i pesci, l’oceano e le maree. All’età di otto anni [1945], mi ero trovato un lavoro lanciando esche sul molo…” 18



Sotto il molo, il Manhattan Beach Surf Club era in pieno svolgimento, con Dale “The Hawk” Velzy a presiedere. La modellatura della tavola da surf in corso sotto il molo ha affascinato il ragazzo e ha trascorso ore in piedi a guardare.



“Ero un po’ come una zanzara che ronzava sempre intorno a Velzy”, ricorda Noll. “Dovevo entrare e vedere cosa stava succedendo, ragazzo, ogni volta che metteva giù uno strumento, ero lì per prenderlo. Dio, l’ho appena fatto impazzire, ogni volta che prendevo in mano il suo coltello, il Falco urlava: “Ehi, mettilo giù figliolo, ti taglierai”. In qualche modo avevo la sensazione che alla fine mi avrebbe insegnato. Dopo mesi passati a perseguitare ogni suo passo e ad essere la sua ombra, mi è stato permesso di svolgere qualche piccolo compito. Penso che stesse spazzando via i trucioli di balsa. Ero così carico, era come se fossi arrivato. È stata una vera merda”. 19



“Ho iniziato a fare surf nel 1948”, ha scritto Noll, “quando avevo undici anni, durante l’estate prima della seconda media. Ogni giorno, mentre camminavo da e per la bait house, vedevo Jack Wise, Barney Briggs, Larry Felker, Dale Velzy e tutti gli altri ragazzi che componevano il Manhattan Beach Surf Club, surfare le onde accanto al molo. Sembrava così divertente, ho pensato, ‘Devo proprio farlo.’ Così ho messo all’angolo un tizio con una vecchia tavola da surf in legno di sequoia e l’ho convinto a vendermela. Ha preso i miei soldi per un vecchio pezzo di spazzatura che probabilmente stava per spingere da qualche scogliera per un sacrificio di surf. Invece me l’ha sacrificato per quindici dollari.



“Sono stati un sacco di soldi e un sacco di soldi da spingere per la strada. Mi ci vorrebbero quarantacinque minuti solo per mettere la tavola in acqua. Era fatto di sequoia solida e pesava circa centodieci libbre – venti libbre in più di quanto pesassi io! Ho inchiodato alcune ruote dei pattini a rotelle su un’asse di legno e l’ho usata per spingere la tavola fino alla spiaggia. Mia madre mi aiutava a spingerlo fino ai gradini del molo. Poi ho dato una spinta al tabellone e l’ho guardato rimbalzare giù per i gradini. La pinna si staccava ogni volta, quindi ho lasciato un paio di chiodi da sei penny alla base delle scale vicino a una roccia che avrei usato per rimontare la pinna. Poi trascino la tavola in acqua e provo a surfarla.



“Quando avevo finito per la giornata lasciavo la tavola sotto il molo, a volte per due o tre giorni alla volta, finché il surf sembrava buono. Se sembrava che stesse andando male per un po’, o se dovevo stare da qualche altra parte per qualche giorno, chiedevo a qualcuno di aiutarmi a riportare la tavola su per le scale e a rimetterla sulla mia tavola da skate. Poi lo spingerei a casa, sette case dall’altra parte del molo…” 20



Mike Stange, un amico di Noll, ha ricordato il suo inizio, all’incirca nello stesso periodo. “Nel 1947 mio fratello maggiore, Pete, è diventato uno dei primissimi bagnini di spiaggia della contea, quindi sono cresciuto intorno all’acqua e intorno ad alcuni personaggi reali. Fred Beckner, un bagnino della città, portava me e il mio vicino Don nel vecchio canale a Playa del Rey in pieno inverno su tappetini di gomma quando il surf era enorme. Andavamo oltre le fauci dei due moli e raccoglievamo onde che dovevano essere alte dodici piedi. Ricordo che potevo vedere le spiagge su entrambi i lati dei moli, Venezia e Del Rey, quando ero in cima all’onda, pronto a sfrecciare sulla sua faccia. Potevo sentire Beckner ridere e gridarci: ‘OK, OK, ah ah, pagaia, pagaia, decolla!’ Don ed io avevamo circa dieci anni. I vecchi non avevano molta pietà.



“A quei tempi i bagnini usavano tavole vuote realizzate da un primo surfista di sequoie, Pete Peterson. Li abbiamo chiamati Kook Box perché ti sentivi un pazzo con loro. Ricordo di aver guidato uno di loro a Playa del Rey. Ti alzeresti sulla schiena per girare la cosa. Non c’era modo di manovrarlo davvero come una tavola da surf.



“Ho iniziato a fare surf a El Porto [1949], circa un anno dopo che Greg aveva iniziato a fare surf a Manhattan Beach. Stavo andando a El Segundo High e pochissime persone hanno surfato a El Porto. Certo, conoscevo Greg, perché i surfisti del Manhattan Beach Pier erano il gruppo principale, gli innovatori di tutto». 21



“È incredibile quanto tempo ci sia voluto per arrivare al punto in cui potevi alzarti su quelle tavole di sequoia e cavalcare un po’ di zuppa”, ha continuato Noll. “Alcune estati fa, ho costruito una tavola da surf per i miei due figli più piccoli… In una mezza dozzina di onde erano in piedi. Ho passato tutta la mia prima estate cercando di prendere un’onda. Prenderei quella tavola e la infilerei nella sabbia e spaventerei i granchi di sabbia, di volta in volta. Quando finalmente ho preso e ho cavalcato un’onda, mi sono sentito come se avessi conquistato il mondo”. 22



“Devi stare attento a questi ragazzini ossuti”, ha ammonito Bev Morgan a Dewey Schurman. “Greg Noll era il ragazzo più magro e con le ginocchia più ossute. Per sport lo prendevamo da dietro, lo stringevamo al petto e lo stringevo fino a farlo svenire. Allora eravamo solo ragazzi stupidi, e per fortuna non gli abbiamo fatto esplodere il cuore. Presto sarebbe svenuto, e poi l’avremmo lasciato andare. Di solito sveniva per cinque minuti circa. Una volta è rimasto svenuto tutta la notte e io mi sono davvero innervosita e ho smesso di farlo”. 23



Anni dopo, ha continuato Morgan, Noll “si è trasformato in un gigante di 280 libbre. Non aveva il collo. La sua testa è appena scesa nelle sue spalle. Un giorno si è avvicinato a me e mi ha detto: “Ricordi le volte in cui mi stringevi il petto e mi facevi svenire?” E mi ha afferrato per la testa e ha iniziato a spremermi il cranio. Tutto è diventato nero. Il mio cervello stava diventando nero. Era così forte che non potevo crederci. E da quel momento in poi, mi sono sempre preso cura dei bambini con le ginocchia ossute”. 24



Sonny Vardeman: “Greg [Noll] e io siamo amici dai tempi delle elementari. Mentre lui apparteneva al Manhattan Beach Surf Club, io ero membro di un surf club chiamato Hermosa Beach Seals, insieme ai nostri amici Mike Bright e Steve Voorhees. Ci vedevamo sempre in spiaggia. All’inizio degli anni Cinquanta c’erano pochissimi surfisti. Vedresti gli stessi ragazzi nei diversi punti su e giù per la costa. È così che ci siamo conosciuti tutti.



“Al liceo, uscivamo tutti insieme sulla spiaggia. Mike Bright e alcuni di noi hanno giocato nelle squadre di calcio e basket, poi hanno fatto surf durante l’estate. A Greg non piaceva molto l’atletica del liceo. Frequentava il Manhattan Beach Surf Club, trascorreva la maggior parte del tempo in spiaggia. Greg è un uomo molto orgoglioso. Non gli piace essere un perdente. Penso che questo sia ciò che lo ha reso bravo nelle gare di paddleboard. Penso anche che sia stato uno dei motivi per cui non è uscito per l’atletica del liceo. Se Greg non riesce a fare bene qualcosa, non vi parteciperà.



“Greg ha dedicato la maggior parte delle sue energie al surf… 25



Sonny Vardeman: 26 “Greg [Noll] ha davvero imparato a cavalcare le grandi onde da Buzzy. Se confronti i film di Buzzy e Greg, puoi vedere che Greg emula lo stile di Buzzy. Greg ammirava George Downing, ma emulava lo stile di Buzzy”.







Il Surf Club di Manhattan Beach

Prima che Greg Noll fosse anche solo un gremmie, “Il Manhattan Beach Surf Club è iniziato come un gruppo di ragazzi sciolti”, ha scritto Noll. “Quando ho iniziato a frequentarli, i miei genitori pensavano che fosse una cosa salutare. Non avevano altro con cui confrontarlo. L’unica cosa di cui si sarebbero preoccupati era l’aspetto esteriore di alcuni di questi ragazzi. Sembravano davvero scroccati.



“Il surf a quei tempi era diverso da quello che vedi oggi. I surfisti erano ragazzi sporchi che trascorrevano la maggior parte del loro tempo in acqua. Alcuni lavoravano come bagnini. Alcuni non funzionavano affatto. Parlavano una lingua buffa e nessuno li capiva. I padri della città avevano dato al Manhattan Beach Surf Club un posticino sotto il molo, sperando che si sarebbero ripuliti e non si sarebbero sparsi per tutta la spiaggia. La città ha anche dato loro un mucchio di regole a cui nessuno si è preso la briga di obbedire.



“Una di queste regole era che non potevano esserci membri nel club sotto i diciotto anni. Immagino che la città abbia pensato che questi ragazzi avrebbero avuto una cattiva influenza sui minori. È vero, hanno avuto un’influenza su questo minorenne e sul mio amico e complice del surf Bing Copeland, ma dubito che nessuno di noi avrebbe definito la loro influenza “cattiva”.



“Bing Copeland ha iniziato a fare surf la stessa estate in cui l’ho fatto io. C’era un altro ragazzo, Buzzy Bent, che faceva surf nel suo territorio di Windansea… nel 1948, noi tre eravamo gli unici ragazzini a fare surf nel sud della California. 27



Secondo Jerry Cunningham, capo in pensione dei bagnini della contea di Los Angeles e lui stesso uno dei membri originali, “I membri includevano Dale Velzy, Bill e Bob Meistrell (che in seguito divennero proprietari di Body Glove), io e circa altri 15 ragazzi, per lo più bagnini, più due membri junior del Club: Bing Copeland e Greg Noll.” 28



“Dal momento che Bing e io siamo stati in giro per il club così tanto tempo”, ha ricordato Noll, “e alla fine abbiamo imparato a surfare abbastanza bene, i ragazzi del club ci hanno nominato soci onorari… Siamo andati a tutte le riunioni e uscivamo con questi ragazzi per diversi anni. Siamo cresciuti in fretta, circondati da ragazzi dai diciotto anni in su, nel fiore degli anni. Vivevano per fare surf, bere, scatenare l’inferno e fare soldi con le donne. Ho visto questi ragazzi andare su e giù per la costa durante viaggi di surf, bere e fare le valigie, e tutto ciò a cui riuscivo a pensare era ‘Che vita ordinata!’



“… Dopo un’estate in cui sono stato trascinato su e giù per la costa da Malibu a Windansea da personaggi assortiti del Manhattan Beach Surf Club”, ha continuato Noll, “iniziare la seconda media è stato un bel cambiamento. Non avevo più molto in comune con gli altri ragazzi della mia età. Stavano facendo giochi stupidi, tirando le trecce alle ragazze. Per tutto il tempo mi chiedo: ‘Dove sono il vino e le donne?’” 29



“Mike Stange e io abbiamo iniziato a fare surf nel momento assolutamente perfetto, durante l’ultimo barlume dei giorni di sequoia/balsa”, ha continuato Noll. “In molte delle fotografie di quell’epoca, si vedono tavole di sequoia e balsa fianco a fianco. Quando ho iniziato a fare surf, Bob Simmons stava appena iniziando a sperimentare con altri materiali. Avresti sentito alcune storie sulle nuove e rivoluzionarie tavole Simmons, ma fino a quel momento c’erano Matt Kivlin e Joe Quigg che cavalcavano le sequoie a Malibu. Doc Ball e i ragazzi del Palos Verdes Surfboard Club. Velzy, Leroy Grannis, Ted Kerwin, i fratelli Edgar a Hermosa e Manhattan. Lorrin Harrison, Burrhead e i ragazzi di San Onofre. Alcuni ragazzi a La Jolla. L’intera popolazione del surf era composta da forse un paio di centinaia di ragazzi, la maggior parte dei quali cavalcava tavole di sequoia, paddleboard e balsa/sequoie.



“Poi sono arrivati ​​i gremmies – io, Bing Copeland e Buzzy Bent – ​​che guardavano questi ragazzi che infilavano quelle lunghe tavole di sequoia nello shorebreak e le perlavano. Non c’era nessuna paletta sul naso di quelle tavole, ed erano così pesanti che un braccio diventava più lungo dell’altro quando le portavi giù nell’acqua. Tuttavia, il surf sembrava una cosa carina da fare, una volta che l’avevi padroneggiato.



“Si sente parlare di quelli di noi che hanno iniziato a fare surf in quell’era come ‘pionieri del surf moderno’, ma non credo che nessuno di noi avesse un senso della storia su ciò che stavamo facendo. Ci stavamo divertendo. Mi intriga il fatto che la nostra epoca abbia prodotto così tanti individui distinti. Non credo che succeda così tanto oggi…” 30



“Durante l’ottavo anno andavo al molo la mattina per fare surf prima della scuola”, ha detto Noll. “Svegliavo Bev Morgan al Manhattan Beach Surf Club e lui veniva con me. Morgan era già uscito dal liceo e guidava questa Chevy tagliata, tagliata e abbassata con tubi cromati e un buco nel lunotto posteriore da dove potevano sporgere le tavole da surf. Quella Chevy era un pezzo da esposizione e l’auto dei sogni di ogni bambino.



31 “Morgan e io avevamo un accordo. In cambio di una colazione abbondante e calda a casa mia dopo aver fatto surf, mi accompagnava a scuola. L’abbiamo cronometrato alla perfezione. Quando tutti i ragazzi erano in fila, in attesa di entrare in classe, ci mettevamo sulla Chevy, facendo girare il motore — rummmm, rummmm, rummmm. Morgan usciva, apriva la porta e mi spolverava con una scopa, come se fosse il mio autista personale. Tutti i miei amici e insegnanti erano lì, a guardare la nostra routine. Mi è piaciuto vedere le loro reazioni…”







Dale “The Hawk” Velzy

Greg Noll, Mike Stange, Bing Copeland e Bev Morgan erano nella stessa orbita di Dale Velzy, uno dei grandi surfisti/formatori del ventesimo secolo. Velzy ha iniziato a produrre tavole negli anni ’40 e ha continuato a guadagnare notorietà negli anni ’50 per le sue forme in balsa e, successivamente, negli anni ’60 per le sue tavole in schiuma di poliuretano.



Viene raccontata una storia del primo incontro tra Velzy e l’allora Gremmie Lance Carson il 3 maggio 1947. Carson sarebbe diventato leggendario a Malibu:



“L’aroma pungente della balsa appena tagliata e dell’acqua di mare permea l’aria”, quando Dale Velzy, il tatuaggio del bulldog sul braccio, viene avvicinato da Donald Carson e suo figlio Lance. Velzy tirò fuori una bottiglia da una pinta di una sorta di alcol, mentre spiegava ai Carson i diversi gradi di balsa. “Vedi, il legno striato fumoso macchiato è il più leggero e la balsa maculata di grado AA è la più consistente.” 32



Il vecchio Carson era un ingegnere che lavorava all’ala volante della Northrop. Utilizzando le conoscenze acquisite parlando con Velzy, lavorò di notte su un foglio da surf in balsa con camera e fondo a V lungo 5 piedi per Lance, che terminò il 19 maggio 1947. Sotto la supervisione di Velzy, Lance imparò come usare la sua prima tavola. 33



“Velzy è un classico”, ha concordato Greg Noll. “Assolutamente una persona incredibile. Quello che mi piace di lui è che non è mai cambiato. Sta ancora modellando assi a casa sua. L’ultima volta che l’ho visto, stava modellando a mano assi di legno di sequoia a ricciolo caldo – appendini da parete. Mi ha detto che ognuno impiega circa un mese per essere realizzato. Li vendeva per mille dollari l’uno a ragazzi ricchi… Velzy è ancora un imbroglione degli anni Cinquanta… La bellezza di queste tavole è incredibile. Ci mette circa sei mani di resina e la strofina a mano. Nessuno fa niente di così bello oggi come Velzy sta facendo con queste tavole. I ragazzi che oggi modellano tavole di gommapiuma, che non hanno mai avuto esperienza con le sequoie, impazzirebbero se dovessero posare una pialla elettrica su una di quelle sequoie…



“Ci sono delle belle storie su Dale Velzy. Come la maggior parte dei surfisti di South Bay, lavorava anche per il servizio di bagnino. Aveva il turno di notte. Avrebbe dovuto controllare tutte le torri, da El Porto a Hermosa Beach, per assicurarsi che non ci fossero atti vandalici. La metà delle volte strisciava in una delle torri e dormiva durante il suo turno.



“Un giorno, un corpo è emerso dal molo di Manhattan. Le “guardie” sono dovute uscire a prenderlo. Era morto da circa una settimana. Hanno messo il corpo in uno di quei cestini e ci hanno avvolto intorno un mucchio di asciugamani. Quando hanno portato il tizio a riva e l’ufficio del coroner ha preso il sopravvento, hanno semplicemente gettato gli asciugamani nel retro di una torre, con l’intenzione di prendersi cura di loro in seguito.



“Quindi ecco che arriva Velzy del turno di notte, in cerca di un posto dove cagare. Parcheggia il suo camion, apre la porta della torre e si tuffa in questa pila di asciugamani dall’aspetto invitante. Immagino che non abbia sentito l’odore della pelle marcia finché non è stato troppo tardi. La leggenda narra che Velzy fosse ancora nelle docce dell’Hermosa tre giorni dopo, strofinando con una spazzola metallica”. 34



“In estate, circa 12 di noi ragazzi dormivano davanti al Manhattan Beach Surf Club. Durante il giorno, c’erano così poche persone in giro che potevamo semplicemente lasciare i nostri sacchi a pelo proprio lì all’aperto. Un giorno, Bing, Bev Morgan ed io stavamo facendo surf a Palo Verdes Cove e abbiamo trovato una puzzola morta che qualcuno aveva recentemente investito. Abbiamo gettato una corda intorno alle sue gambe e l’abbiamo trascinata al molo dietro l’auto e l’abbiamo messa nel sacco a pelo di Velzy.



“Ora, Velzy era un famigerato donnaiolo. Fuori tardi tutte le sere. Quella notte in particolare, ci siamo tutti accampati nei nostri sacchi a pelo e abbiamo aspettato che Velzy entrasse. Avevamo spinto il suo sacco lontano dal nostro. L’odore che ne derivava era orribile. Verso le due del mattino, ecco che arriva Velzy dopo un appuntamento bollente, abbastanza ubriaco da non rendersi conto di cosa stesse succedendo. Si infila nel sacco a pelo con la puzzola morta… basti dire che era un classico scherzo… 35



Anche Bev Morgan ha ricordato questo scherzo. “Bing Copeland, Noll e io stavamo tornando dal sud un giorno nella mia Chevy”, ha detto Morgan. “A Palos Verdes, proprio intorno alla Baia, Greg ha notato una puzzola investita. Questa cosa era matura. Non avrei permesso che lo mettessero all’interno della mia macchina. Quindi l’abbiamo attaccato a una cima di traino e l’abbiamo rimorchiato. Nelle curve, avrei fatto scivolare l’auto che avrebbe segato la puzzola fino alla portiera dell’autovettura. Dio, aveva un odore orribile. L’espressione sul viso di Greg quando è successo è stata piuttosto divertente. Quando siamo tornati a casa, ho pensato che l’affare fosse finito, ma Noll ha deciso di mettere la carcassa nel sacco a pelo di Velzy. Più tardi quella notte Dale si imbatté in un appuntamento un po’ ubriaco e saltò direttamente nella sua borsa. Accidenti, questo lo ha reso sobrio in fretta. Velzy se ne andò e lo seppellì, ma il suo fedele cane Kahuna avrebbe continuato a dissotterrarlo e riportarlo indietro. Avrebbe cercato di liberarsene, ma il cane lo avrebbe trovato ogni volta. Dopo un paio di settimane, tutto ciò che Dale possedeva puzzava di puzzola morta; i suoi vestiti, il suo cane, la sua macchina, tutto puzzava da morire. Un mese dopo stava ancora facendo lunghe docce cercando di sbarazzarsi del fetore”.



“Dio aveva un cattivo odore”, ha ammesso Velzy, “non hai idea di quanto fosse terribile”. 36



37 Il 10 aprile 1949, Sabu e Velzy lottarono nello shorebreak con un leone marino morto di 250 libbre. Gli uomini hanno proceduto a rimuovere i denti dell’occhio del sigillo a mani nude. Un paio d’ore dopo, stavano sfoggiando le tradizionali collane cerimoniali Chumash fatte di denti di foca.







La prima forma di The Bait Boy

“Tutto è andato molto bene tra me e Velzy per circa tre anni”, ha ricordato Greg Noll, dopo che lui e i suoi amici hanno fatto lo scherzo della puzzola morta su Velzy. “Costruiva tavole al Manhattan Pier e io gironzolavo tutto il tempo, assorbendo tutto ciò che potevo sulla modellatura di tavole di legno di balsa.” 38



“Per tre anni siamo andati abbastanza d’accordo”, ha ribadito Noll. Velzy si trasferì da sotto il molo in un negozio non lontano. “Un giorno Dale e Bill Barr stavano uscendo dalla porta del suo nuovo negozio di Center Street che si trovava proprio nel vicolo del molo. Stavano uscendo per pranzare e bere qualcosa. C’era una tavola 12’6” della Pacific Systems che stava rimodellando per un cliente, quindi gli ho chiesto: ‘Ehi, Hawk, mi dispiace se ci stropiccio un po’.’



“Questa stessa interazione si era verificata centinaia di volte in passato sempre con la stessa conclusione negativa. Nessuno sa perché, ma questa volta è stato diverso, perché senza dare l’impressione di prestare attenzione, Velzy ha risposto: ‘Certo, prendi un paio di colpi, ma smetti di tagliare prima di mandare tutto a puttane.’” 39



«Ci ​​sono saltato sopra», continuò Noll, «e la balsa volava dappertutto. Stavo impazzendo come un elfo chiuso nel laboratorio di Babbo Natale. In pochi minuti era ovvio che ero già andato troppo lontano e non c’era speranza di tornare indietro ora. La mia unica possibilità era di finire questo bastardo prima che tornassero. Avevo davvero paura di soffiare e secchi di sudore mi colavano addosso e si riversavano su tutta la linea. Quando sono tornati erano davvero di merda, e io tremavo come una foglia perché il giorno del giudizio era vicino. Non c’era dubbio che il Falco mi avrebbe ucciso. Perché oh perché non mi ero fermato? Sapevo di aver fatto un casino. Il mio buco del culo si stava arricciando perché ero così nervoso”. 40



“Un giorno”, nel 1950, Noll scrisse nella sua autobiografia sul giorno in cui rimodellò la sua prima tavola, “Velzy e Billy Barr decisero di andare a pranzo insieme. Stava lavorando su una tavola e gli ho chiesto se potevo semplicemente togliere il legno grezzo con un coltellino mentre era via. Velzy ha detto: ‘Sì, ma non fare altro o rovinerai il tabellone.’



“Velzy e Barr sono finiti in qualche saloon fino al tardo pomeriggio. Arrotondato con la faccia di merda verso le quattro. A quel punto, avevo finito di modellare l’intera tavola. Velzy entrò, prese la scacchiera, guardò il ponte. Mi ha guardato. Ho guardato giù per un binario, mi ha guardato. Ha guardato dall’altra parte della ringhiera, ha guardato me. Guardato in fondo…” 41 Il tabellone ora misurava 9’3” e Velzy lo ispezionò a fondo mentre il tredicenne Noll tratteneva il respiro. Velzy alla fine ha detto: “Non male, ora vattene da qui piccola merda, ora sei da solo” 42 che equivaleva alla laurea presso la Scuola di Velzy.



Il consiglio di amministrazione della Pacific Systems era di Jerry Cunningham, bagnino di Manhattan Beach e membro del club. “Ho accorciato la mia tavola”, ha scritto Cunningham, “e ho cercato di migliorarne la forma, ma non ho avuto molto successo. Le tavole Simmons stavano diventando di moda intorno al 1951 e tutte le tavole di balsa iniziarono ad apparire. Dale Velzy ha aperto il suo primo negozio di tavole da surf, come ricordo, in un piccolo edificio sul lato nord di Center Street (la via del molo) nel vicolo, appena su per la collina dal molo. Greg Noll, che probabilmente all’epoca stava appena iniziando il liceo, lavorava per Velzy nel suo negozio.



“Così — ho portato la mia tavola, che aveva binari di sequoia, centro di balsa con una traversa di legno di sequoia da 3/4” al centro, a Velzy, e gli ho chiesto di segare i binari, laminare su balsa, rimodellare in un “nuovo ‘ consiglio e vetro. Quando l’ho recuperato, era lungo 9’3″ (era 12’6” quando l’ho comprato!) e aveva una forma fantastica (per l’epoca).



“Dale mi ha detto che ha lasciato che Greg Noll modellasse la mia tavola (sotto il suo occhio vigile), e ricordo che questa era la prima tavola che Greg aveva completamente modellato.



“Ho surfato la tavola fino al novembre 1952, quando sono entrato nell’addestramento di volo della Marina. Ho ottenuto le mie ali nell’aprile del 1954 e sono stato assegnato a uno squadrone con sede a Barber’s Point, Oahu. Non avrebbe potuto essere migliore. La Marina ha spedito la mia tavola come “effetti domestici” e ho navigato con essa a Waikiki (dove c’erano le ragazze), Makaha e Sunset Beach!” 43



“La tavola è tornata a casa con me (e la mia nuova moglie)”, ha aggiunto Jerry Cunningham, “nel novembre 1956. Sono tornato a lavorare sulla spiaggia, al college e ho surfato occasionalmente per i prossimi anni. Alla fine, la tavola è salita nel mio garage per la pensione”. 44 Fu lì che il collezionista di sufboard Griff Snyder lo trovò nel 1991 e in seguito lo riunì con Greg Noll a metà degli anni ’90. 45



“Quella è stata l’ultima tavola che ho modellato per Velzy”, ha ricordato Noll nella sua autobiografia. “È ora di svezzare il gremmie.



“Due mesi dopo, stavo rimodellando, e non molto tempo dopo, stavo modellando nuove tavole con il mio nome. Velzy e io siamo rimasti buoni amici per tutti gli anni, ma non ero più il suo piccolo gremmie. Ero la concorrenza”. 46



Velzy, scrisse Nat Young, era stato “costretto a spostare i suoi cavalletti modellanti”, dal Manhattan Beach Surf Club, “a sotto il molo quando gli altri membri si erano lamentati della quantità di trucioli di balsa sparsi per tutta la stanza del club!” 47 Si trasferì in una struttura commerciale vicino al molo e fu qui che Greg Noll fece la sua prima ristrutturazione. Secondo Young, Velzy si è poi “trasferito a Malibu”, dove “voleva cavalcare onde di qualità migliore di quelle che la sua nativa South Bay poteva offrire, e voleva perfezionare i suoi progetti di tavole da surf. Tuttavia, Malibu era ancora piuttosto isolato e scoprì che c’era solo un mercato limitato per le sue fatiche d’amore. Così Velzy è tornato a South Bay, aprendo un negozio a Venezia”. 48



“All’epoca non c’erano molte persone sulla costa in grado di modellare il legno di balsa”, ha spiegato Noll. “Oltre a Velzy, c’erano Bob Simmons, Joe Quigg, Matt Kivlin, Dave Rochlen e Hobie Alter. Hobie era appena iniziato in quel momento. Rochlen, Kivlin e Quigg erano la banda di Malibu. Le loro “tavole Malibu” erano più manovrabili di qualsiasi altra cosa e in quel periodo hanno rivoluzionato il design delle tavole.



“La maggior parte delle tavole proveniva da operazioni di garage… Velzy è stato davvero il primo che conosco ad avere un negozio di surf a tempo pieno ea tempo pieno.



49 “Velzy è passato dalla latrina all’attico”, ha riassunto Greg Noll. “È un pezzo da museo vivente. Sta ancora modellando tavole su ordinazione speciale e si diverte. Ha la sua nicchia nella vita e sembra soddisfatto di quello che sta facendo. Alcuni ragazzi arrivano a un certo punto, a una certa età e raggiungono una cosa pacifica. Penso che Velzy sia lì. Il ragazzo è ancora il mio eroe”.







John Severson a San Clemente

“San Clemente”, ha ricordato John Severson, “è stato scoperto alla fine degli anni Quaranta da un gruppo di ragazzi che chiamavamo ‘The Pasadena Playboys’. Facevano surf a San Onofre, giocavano a pallavolo a due e organizzavano feste. Venivano da qualche parte oltre Santa Ana. Siamo stati improvvisamente coinvolti in un blitz informativo e, cosa più importante, le loro sorelline”. 50



John Severson avrebbe continuato a farsi un nome negli anni ’50 come surfista, nei primi anni ’60 come regista di surf e dal 1960 in poi come fondatore ed editore della rivista Surfer . Ma, negli anni ’40, stava crescendo nella zona di San Clemente, un gremmie.



Riguardo alla sua prima tavola da surf, Jim, il fratello di John Severson, ha ricordato: “Ho comprato quella tavola da [il bagnino di Doheny Dave] Tansey nel 1949 per $ 15 in contanti. Una volta che l’hai fatto muovere, avresti trascinato sul retro e calpestato nell’angolo destro. Dopodiché ti sposteresti al centro e ti metterai in piedi. Doheny era una curva a destra lunga e liscia e niente poteva fermarti. Dopo due anni e sei rimodellamenti (principalmente a causa del ristagno d’acqua), l’abbiamo sacrificato una notte a una festa di barili in un falò scoppiettante. Opportunamente a Doheny Beach. Le tavole da surf usate stavano scendendo rapidamente ed a buon mercato ora che il nuovo Malibu Chip era popolare. Da $ 10 a $ 40 potresti ottenere una sequoia scavata con ponte in compensato, combo sequoia-balsa e un’enorme varietà di tavole da surf in stile Popular Mechanics concepite in casa. ‘ John ha comprato una tavola di 13 piedi praticamente quadrata per $ 2 e l’ha messa in affitto per 50 centesimi all’ora. Non ha recuperato i suoi soldi fino a quando non li ha venduti per 3 dollari”. 51



“Ricordo Hal Sachs”, ha ricordato il fratello John, “Don Small, Roger Moore, Jim e Jack Klein, Grubby Clark, Frank Dowdall, Bud Burrell e altri che ci parlavano del mondo reale, del surf, delle regole del beach V-ball, e presentandoci il “Malibu Chip”, la birra, la “pelle dura” per coprire i nostri nasi e le labbra fritti, e non dimenticare le loro sorelle. A proposito dei Pasadena Playboys in particolare, John Severson ha detto: “Erano dei buoni modelli perché erano tutti universitari e dediti alla loro educazione, così come alle loro estati”. 52



“Abbiamo esaminato le nostre tavole scartate in pochi anni e, verso il 1950, avevamo nuove Malibu. Questo è quando abbiamo iniziato a navigare regolarmente sul molo e su T-Street. Le tavole precedenti erano troppo goffe per le onde veloci del molo. Il bagnino Hal Sachs è stato uno dei primi che abbiamo visto fare surf a T-Street e al molo, e questo ci ha aperto gli occhi. Ci siamo uniti a lui e per alcuni anni siamo stati i San Clemente Surfers, i primi locali. Era una festa pomeridiana al molo, e più tardi anche la mattina, quando facevamo i bagnini». 53



“Abbiamo usato quel molo”, ha ricordato Vince Nelson. “Ricordo il duello di Jimmy con i pali; Don Chisciotte su una tavola da surf. Jim ha ragionato (erroneamente) che potresti cavalcare vicino al palo, allungare la mano e gettare un braccio attorno ad esso mentre esegui una svolta brusca, e quindi fare un 360º finendo nella direzione originale. Era così stronzo vedere Jimmy girare sulla pila e sminuzzare cozze e cirripedi mentre la sua tavola continuava decisamente nella sua direzione originale. Mai uno che si arrende, Jimmy ha quindi ragionato (anche erroneamente) che mentre passavi sotto la traversa tra i piloni dovresti essere in grado di allungare la mano e afferrare la trave e il tuo slancio ti farebbe oscillare abbastanza da scalciare sulla parte superiore della trave . Jim non ha preso in considerazione che mentre le sue dita stringevano la sommità di una trave da 18″, i suoi avambracci non sarebbero stati liberi di oscillare senza rompersi. Ha avuto lo slancio, va bene! Quando i suoi avambracci hanno colpito la parte inferiore della trave, le sue dita hanno lasciato la parte superiore e ha incontrato la sua tavola nella posizione prona al contrario in una mischia spaccaculo di zuppa, pile e Severson. 54



“Ohh,” continuò Nelson, “ricordo le condizioni di Santa Ana con una marea rossa lanciata dentro. Surfare dopo il tramonto e tuffarsi sul fondo, poi agitare braccia e gambe creando uno spettacolo di fosforo. Earl Miller dorme sotto il molo con un’amaca infilata tra i pali. Provalo al giorno d’oggi. Durante una di queste serate, scivolai tra i piloni e scesi sul lato nord del molo. Sono salito nella stanza del bagnino e ho nascosto la mia tavola, mi sono vestito e sono tornato in un pandemonio del lato sud. Ho chiesto a un ragazzo cosa stesse succedendo e mi ha detto che un tizio di nome Vince ha colpito il molo e potrebbe essere annegato. Tutti cercavano il suo corpo. Naturalmente, ho preso una razione per quello. Non sono sicuro che il mio ritorno sia stato popolare dopo tutta l’ansia… come se l’avessi fatto apposta”. 55



“Sai,” Jim Severson riprese da dove si era interrotto Vince Nelson, “all’inizio il lato sud del molo era il lato popolare. Rubes e matti andarono al lato nord. Questo è cambiato alcune volte nel corso degli anni. Alla fine degli anni Quaranta, Buddy Gable ha installato una serie di capanne a noleggio, sapevamo quando erano vuote ed era tempo di festa.



“Le ruote sono diventate tutto quando siamo cresciuti. Earl Miller aveva una Model A Coupé con un sedile rumoroso e 3 o 4 di noi potevano arrivare a San Onofre con un po’ di pianificazione. Earl sarebbe entrato, Bill Taylor dall’altra parte. Metterei le assi su entrambi i lati dell’auto tra parentesi a “L” su cui Earl ha saldato. Poi getterei la mia tavola sul sedile del rombo e ci salirei sopra. Nessuno poteva uscire finché l’intero processo non fosse stato invertito. Abbiamo surfato tutto l’anno senza muta. Prenderesti semplicemente un vecchio maglione di lana al Goodwill per 25¢ e penseresti di essere più caldo. Le alghe erano così fitte, che navigavano lungo un’onda che lo skeg veniva catturato e tu volevi volare nell’aria. Ma, ragazzo, era vetroso. Poi sono arrivati ​​i tagliatori di kep.

“Una giornata affollata al molo oa T-Street è stata di 3 o 4 ragazzi. Ma con uno staff di bagnini più numeroso e un paio di ragazzini con il surf in più, stava crescendo”. 56



57 “La Capistrano High School ha servito da San Clemente alle colline di quella che oggi è Mission Viejo, ea Salt Creek (appena colline dietro la spiaggia)”, ha ricordato John Severson. C’erano 160 a scuola quando mi sono laureato nel ’51, e solo tre di noi hanno fatto surf. Vince, mio ​​fratello Jim ed io. Walt e Ted eravamo all’Accademia Militare e ci sono mancati. Eravamo decisamente stravaganti nella gerarchia delle cheerleader-jock, ma non ci importava. Avevamo sperimentato una libertà e ne stavamo diventando piuttosto dipendenti. Parleresti di surf con altri bambini a scuola e nessuna lampadina tremolava. Niente. Quindi abbiamo semplicemente smesso di parlare. Jim e Vince non volevano andare a giocare a football, quindi alcuni teppisti li hanno minacciati. ‘OK’, hanno detto Jim e Vince muscolosi, ma gli agenti non si sono mai fatti vedere”.







Gli inizi cinematografici di John Severson

“Intorno al ’46”, John Severson ha ricordato il suo precoce interesse per la fotografia, “mia madre stava buttando via una fotocamera Brownie difettosa, quindi l’ho presa e ho iniziato a fotografare la vita da spiaggia. Scoraggiato dai risultati, ho preso una fotocamera migliore, e poi intorno al ’49 o ’50 ho preso una Mercury che ha scattato 1/2 fotogramma da 35 mm. Hai 72 lucidi su un rullino da 36 pose. Mi ci è voluto un anno per girare un rullino. Poi, nel ’51, un amico di un negozio di macchine fotografiche mi ha parlato di una cinepresa Keystone da 16 mm per $ 50. Il film costava circa 10 dollari a rotolo, quindi potevo girarne solo tre all’anno. Ho comprato del surplus dell’esercito in bianco e nero e ho iniziato a creare una collezione.



“Sono andato dritto al surf con la mia carriera cinematografica”, ha detto Severson, “e presto sono stato conosciuto come il ‘Sam Katzman’ di San Clemente. Siamo rimasti sbalorditi quando il primo rullino di noi che facevamo surf sul molo è apparso sullo schermo argentato”. 58



59 “Avevamo il nostro appartamento di fronte al municipio”, ha ricordato Vince Nelson. “Al piano superiore con garage che dava su via De La Estrella. Fu lì che nacque la carriera cinematografica di John. Avevo fatto parte di un bagnino di salvataggio della moglie di un importante avvocato di SC, e in segno di apprezzamento ha lasciato una cassa di birra sulla nostra porta una volta alla settimana (ho dovuto ricordarmi di controllare quella soglia). Mentre le cose accadono in una piccola città, si è sparsa la voce e i bagnini e alcuni altri locali si sono presentati e hanno gridato e si sono goduti lo spettacolo. Abbiamo appena fatto girare quel primo rullo più e più volte. La mente fertile di John ha visto l’opportunità di pagare per il film e così ha detto: “Ehi, facciamo pagare due bit [25¢] a testa e buttiamoci dentro una birra”. Bene, le folle sono cresciute man mano che la voce si spargeva, e abbiamo raccolto una raccolta per più birra e gestito un doppio servizio. Forse era la nostra fame di vederci al cinema, o forse è stato il caso della birra gratis che ha lanciato la carriera di John. In ogni caso è nata una stella, almeno per gli standard di San Clemente».







Surf, auto, feste e ragazze

“Più o meno in questo periodo”, ha ricordato John Severson, “Gordon Clark era entusiasta di un nuovo posto chiamato Trestles, quindi abbiamo iniziato ad andarci. Eravamo già sintonizzati su Cotton’s Point. Barney Wilkes era stato il pioniere di Cotton’s, con una politica della porta aperta fornita da Lucy Cotton che aveva una cotta folle per Barney. Era come la ‘Wiamea Bay’ della nostra zona. Il mondo, per quanto ne sapevamo. Non avevamo ancora sentito parlare del grande surf delle Hawaii. Una delle mie prime ondate al Cotton’s, prendendo tutto il coraggio che potevo, è stata di fronte a un biondo hulk di Malibu (non l’ho mai visto arrivare). ‘Non decollare mai davanti a me ragazzo!’ Tornando di soppiatto alla formazione, un amico mi ha detto: “Quello è Tommy Zahn”. Avevo serpeggiato un dio. C’è stato un finale spiacevole per quel facile accesso quando un gruppo di gremmy di South Bay ha distrutto i terreni del Cotton dopo un surf, e il facile accesso era finito.



“Eravamo intorno al ’50, quando l’auto aprì un nuovo mondo di surf. Contemporaneamente, ‘Nofre e Doheny erano passati, considerato il surf da ‘poltrona’. Facevo surf in Brook’s Street a Laguna, Salt Creek, Dana Point, Cotton’s e Trestles. E, naturalmente, il molo e T-Street.” 60



“Ora eravamo noi”, ha detto Vince Nelson, “trasportando pietosi gremmy bavosi al surf killer. Ricordo di aver portato tre yokel SC da Cotton’s quando il surf era tra gli 8′ ei 10′. Come al solito, non sembrava troppo grande dalla spiaggia. Dopo dieci minuti di pagaiata, stavamo grattando per battere un set esterno, quando dietro di me ho sentito ansimare, ansimare e singhiozzare. ‘Oh Dio, non lasciare che si rompa… per favore non lasciarlo…’



“’ZITTO E PAGA’, ho urlato. Fuori in scaletta ho guardato indietro. Nessuno. Due cazzi e un Chuck si ritirarono dal surf quel giorno. Chuck aveva una sorella, ma sto divagando”. 61



“Non dimenticare che con le auto sono arrivate le ragazze e le feste in spiaggia”, ha ricordato Jim Severson. “Tipica festa in spiaggia: sei o sette ragazzi con uke, poche casse di birra e tante ragazze. C’erano sempre nuove ragazze a causa del favoloso sistema di State Park. Soggiorni limitati a due settimane obbligavano al ricambio e a una nuova scorta, e ogni altro campeggiatore aveva una figlia adolescente o due. Vince sarebbe andato a Santa Ana e avrebbe riportato bistecche di carne di cavallo, grandi quanto una ruota di scorta. I fuochi, i canti e gli sbaciucchiamenti sembravano ininterrotti”. 62



Una canzone preferita del campeggio dei Severson e degli amici:



“Canta Glorioso, Glorioso,

un barilotto di birra per noi quattro.

Cantate gloria a Dio che

non ci sono più di noi,

Perché uno di noi potrebbe berlo tutto da solo.



“C’era questo tipo rigido e classico con due chitarre che viveva con Ted e Nancy Newland”, ha ricordato Vince Nelson. “Ci hanno chiesto di lasciarlo andare. Alla fine dell’estate, stava mescolando il succo di kickapoo nella vasca da bagno con entrambi gli strimpellatori. 64



“‘Hey ragazzi! Ecco che arriva il treno!’ Questo grido lamentoso è stato espresso da una parte che rimarrà senza nome, tranne per il fatto che suo padre possedeva lo Stationary di Russell. Il segnale era stato dato ai membri maschi della festa in spiaggia a T-Street di correre verso il cavalcavia e fare pipì sul treno mentre passava sotto di noi. Che cose stronzate possono inventare le menti fertili… l’immagine di dieci o dodici flussi mi ha preso. Non posso andare avanti”. 65



“Mi sento davvero fortunato ad aver fatto quello che abbiamo fatto”, ha apprezzato Jim Severson. “Molte persone dicono che non vorrebbero mai più rivivere la loro adolescenza. Rivivrei quegli anni ancora e ancora. È stato un periodo di qualità”. 66



“Il tempo ha questa strana dualità”, ha ripensato John Severson. “Sembra lento mentre sta accadendo, ma whoosh – sono passati 20, 40, 50 anni! Dicono che sei fatto di ciò che ricordi. Ricordo sicuramente quei giorni da ragazzini nell’incontaminata San Clemente. Era come un dipinto di Edward Hopper, case bianco puro con tetti di tegole rosse incorniciate dal vivido blu dell’oceano e del cielo, tutte nascoste nel verde e nel marrone delle palme e delle dolci colline. Il cielo era sereno tranne che per il tradizionale cielo coperto primaverile ed estivo”. 67



68 “Poi una caduta”, continuò John Severson, “una Santa Ana chiara era un po’ brunastra, un po’ fumosa. Che diavolo è questo? Poi hanno sbattuto un’autostrada in mezzo alla città, e la gente è arrivata. Hanno costruito sui nostri sentieri e hanno cercato di modernizzare la piccola San Clemente. Ogni volta che torno indietro, riesco ancora a trovare tracce del nostro passato e a sentire ancora lo spirito di quella grande cittadina. E non dimenticherò mai quella vita facile”

O`ahu — Città e campagna, 1950

Tornato alle isole Hawaii – che all’epoca erano ancora un territorio degli Stati Uniti – Walter Hoffman ha ricordato la sua quarta estate sulla costa meridionale di O’ahu. 69 “I nostri alloggi, estate 1950”, ammontavano a “un seminterrato da $ 25 al mese e un giardino sul retro dove tenevamo le nostre tavole”. 70 In una fotografia di quel cortile, si può vedere una varietà di attrezzature da surf del periodo come: tavole di balsa / sequoia, un kook box, una piccola tavola di compensato paipo con pinna e Malibu Chips. Nell’estate del 1950, le fiches Malibu “stavano appena cominciando ad arrivare nelle isole nelle mani di ragazzi come Zahn, Quigg, Kivlin e Rochlen che le portavano e le vendevano quando se ne andavano”. 71



Walter Hoffman aveva iniziato a fare surf sulla terraferma, a San Onofre, nel 1945. “L’ho visto su National Geographic , oppure… ho visto gente fare surf e ho dovuto provarlo”, ha detto Hoffman, non ricordando quale, esattamente. Lui e suo fratello Flippy frequentavano la Hollywood High School e di solito facevano surf a Malibu. 72 Facevano spesso surf con l’attore Richard Jackel, una delle tante personalità di Hollywood che surfava bene e frequentemente nell’area di Malibu negli anni ’40 e ’50. “… sulla spiaggia Dick era solo uno dei ragazzi”, ha affermato Walter. Rimarcando un’immersione memorabile il 4 luglio 1949, alla casa sulla spiaggia di Hoffman a Cresent Cove, North Laguna, Walter disse: “Ci stavamo immergendo per gli addominali e li vendevamo per 25 centesimi sulla spiaggia quell’estate. Dick è sceso per unirsi a noi per le vacanze e la prima volta che è andato a pescare in apnea ha preso questo branzino bianco di 40 libbre. Incredibile!” 73



A O’ahu, intorno all’anno 1950, la scena del surf principale si è rapidamente sviluppata in una cultura del surf bipolare “città e campagna”. La cultura cittadina si basava al Waikiki Surf Club and Tavern in estate. In inverno, l’attenzione si è spostata sulla cultura del paese in cui il quartier generale era il West Side, a Makaha.



“Il periodo è primordiale per le radici contemporanee del nostro stile di vita e dello sport”, ha scritto l’editore Steve Pezman nel suo Surfer’s Journal , “sia a terra che in acqua. Dai fantastici bauli da surf che avevano fatto su misura in piccoli negozi come Lynn’s a Waikiki e M. Nii Taylors a Waianae, alle prime pistole Makaha che si sono evolute dalle tavole Kivlin e Quigg in truciolato di balsa che hanno portato con sé da Malibu e impollinate in modo incrociato con i ricci caldi dei marinai/artigiani dell’isola George Downing, Wally Froiseth e Woody Brown. 74 Il leggendario surfista, inventore della tavola cava e dello skeg, Tom Blake era ancora in circolazione, persino. In quella che fu probabilmente la sua ultima visita alle isole, viveva su una piccola barca nel bacino di Ala Wai. 75



Nelle annotazioni che Walter Hoffman ha fatto per una ristampa di alcune delle fotografie che ha scattato durante le grandi estati di surf tra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli anni ’50, ha ricordato: “Quando sono arrivato per la prima volta sulle isole [1948] ho sentito parlare di Makaha. Così ho iniziato ad andarci in inverno [1949-50] e ho scoperto che, merda, il posto è diventato davvero grande. Dave Mojas ed io siamo stati i primi due ragazzi californiani a surfare attivamente tre o quattro volte a settimana per l’intero inverno. Quello è stato l’anno in cui ho preso i film (che ho ancora). Ho anche inviato delle foto a Flippy (fratello Phillip) e Buzzy [Trent] dicendo loro di venire qui — è stronza, e Burrhead ha visto quelli e tutti quei ragazzi venire l’anno successivo per l’inverno, e ci siamo accampati sulla spiaggia a Makaha. 76



77 “Dopo aver trascorso un paio di estati a Waikiki”, ha ribadito Hoffman, “sono andato a Makaha un giorno di inizio inverno, era un metro e ottanta e molto divertente, quindi ho continuato a tornare. Ho convinto i miei amici della città a unirsi a me e noi saremmo andati là fuori e ci saremmo accampati sulla spiaggia. Ho convinto un sacco di ragazzi ad andare là fuori e fare surf con me. Potremmo lasciare le nostre tavole e le nostre cose proprio lì sulla spiaggia per giorni e nessuno ci scherzerebbe o prenderebbe qualcosa. Buffalo, Henry Preece e Homer uscivano da Waianae e facevano surf con noi e bevevano birra nel pomeriggio dopo il lavoro.







O’ahu, 1951

Nel 1951, la guerra di Corea era andata di male in peggio. Il generale statunitense Douglas MacArthur non era d’accordo con il presidente degli Stati Uniti Harry Truman sulla condotta di una “guerra limitata” ed è stato sommariamente licenziato. Tuttavia, tornò a casa da eroe per il suo eccezionale servizio militare che aveva attraversato il periodo dalla prima guerra mondiale alla fine degli anni ’10 alla guerra di Corea all’inizio degli anni ’50. Quell’anno furono pubblicati sia Complete Poems di Carl Sandburg che Robert Frost , così come The Catcher in the Rye di JD Salinger , From Here to Eternity di James Jones e il primo libro popolare sull’ecologia (prima che quasi nessuno sapesse cosa significasse la parola), Il mare intorno a noi di Rachel Carson . Il film Viva Zapata è stato pubblicato negli Stati Uniti e le canzoni popolari includevano “Getting to Know You” e “Kisses Sweeter Than Wine”. 78



Per i surfisti, è stato un periodo di transizione della tavola dalle combinazioni di sequoia/balsa alla balsa in fibra di vetro. Nonostante la crescente popolarità di Balsawood, c’era ancora interesse per le tavole da surf Hot Curl. Ad esempio, mentre si trovava a Waikiki nel 1951, Dave Rochlen “trovò una vecchia tavola da surf a forma di alaia di sequoia con cui i bambini hawaiani giocavano e lasciavano sulla spiaggia. [Matt] Kivlin ha scambiato della resina con Rochlen per la tavola e l’ha portata a casa sulla nave con lui. Ha cambiato la forma complessiva del ponte, o modello, e ha aggiunto tutta la V consentita dalla tavola sottile. La forma originale da beach boy è stata probabilmente realizzata negli anni ’20 o ’30 e presenta alcune interessanti toppe a farfalla. Tacca nel naso”, così leggi una descrizione della tavola da surf Hot Curl del 1951 di Matt Kivlin. Realizzato in legno massello di sequoia della California. A 9’10” di lunghezza e 20″ di larghezza, 79



Per Kivlin e Rochlen, personalmente, stavano uscendo con le ragazze che avrebbero poi sposato. Matt Kivlin era con la sua prima moglie, Diane. Dave Rochlen stava ancora corteggiando “Honey Bear” Warren, figlia dell’allora governatore della California e futuro giudice capo della Corte Suprema degli Stati Uniti Earl Warren. Alla Waikiki Tavern, erano circondati dagli amici Tom Moore e Jerry Lynn e da altri californiani come Hap Jacobs. Anche Keanuinui Kekai era in giro ed era riconosciuta come una delle principali donne dell’acqua nelle isole. Fu lei che in seguito avrebbe sposato Dave Rochlen. Anche a metà degli anni ’90, Keanuinui stava ancora vincendo gare di canoa come timoniera per l’Outrigger Canoe Club. 80



Walter Hoffman sarebbe presto entrato nell’esercito, mentre la guerra di Corea continuava. Prima di allora, però, ha continuato la sua collaborazione con Dave Mojas. “Dave Mojas e io nella nostra casa in Kuhio Avenue”, ha osservato Hoffman di una famosa fotografia del periodo. “Abbiamo finito le schede di balsa (il nuovo chip leggero in stile Malibu) nel nostro cortile e le abbiamo vendute per $ 85-100. Il tizio che controllava l’area dove centinaia di zattere di salvataggio in balsa erano immagazzinate nella base di Pearl Harbor, finì per essere il padre del nostro amico, i fratelli Patterson. Quindi ci lasciava guidare lì e noi tagliavamo le zattere di balsa e incollavamo i pezzi in spazi vuoti e pianificavamo di modellarli proprio lì nel negozio di hobby della base – poi saremmo usciti con loro sul tetto di la macchina, uno o due alla volta. Non abbiamo dovuto pagare balsa o colla, solo stoffa e resina. Le guardie al cancello della base non lo sapevano, pensavano che fossero le nostre tavole da surf. Li portavamo sulla spiaggia a Diamond Head e finivamo di modellarli con coltelli da pesca e vedevamo cavalli proprio lì sulla sabbia – il vento spazzava via i trucioli. Le tavole sono state modellate dopo quelle di Matt Kivlin. Ne abbiamo fatto uno a settimana per due anni e abbiamo vissuto di questo. È stato bellissimo!” 81



“Io e Mojas abbiamo affittato tavole che abbiamo costruito o comprato a buon mercato quando i ragazzi se ne sono andati per $ 1 all’ora. Un giovane hawaiano che abbiamo chiamato “Dingo” (Philip) ci ha aiutato a gestire il noleggio e ha vissuto con noi. Credo che sia ancora in spiaggia fino ad oggi”. 82



Oltre a Makaha, Walter Hoffman è stato uno dei primi haole della costa a cavalcare in seguito Sunset Beach e Laniakea. 83



Fu, “nei primi anni ’50”, scrisse Steve Pezman, che “un altro gruppo di surfisti californiani, tra cui Burrhead e Walter Hoffman, si unì a George [Downing] e ad alcuni membri dell’equipaggio di Waikiki nell’esplorazione di Makaha. I californiani si accamparono sulla spiaggia di Makaha e adottarono rapidamente lo stile di vita dell’isola. Sono stati trattati con lo spirito aloha ed erano molto in soggezione dei loro amici marinai hawaiani e delle loro meravigliose isole.



“A loro volta, i surfisti hawaiani provavano sentimenti affettuosi per questi pochi californiani che sembravano così desiderosi di imparare i loro metodi e che mostravano grande abilità e coraggio nel surf. Insieme hanno condiviso profondi momenti di scoperta su cosa si poteva fare su queste onde maestose e su quanto un uomo potesse sopportare e superare. Cavalcarono insieme con grazia e controllo in mari caldi e violenti che facevano sembrare minuscoli quegli uomini ma non i loro spiriti.



“Questi primi pionieri che viaggiarono alle Hawaii riportarono sulla terraferma alcuni simboli del caldo aloha delle Hawaii. Indossavano le camicie di seta a stampa floreale delle isole, casual, colorate, larghe e disinvolte. E il perizoma schiaffeggia. E i classici pantaloncini da surfista, tagliati più a lungo appena sopra il ginocchio per proteggere la gamba dallo sfregamento sul ponte cerato. Con una chiusura in pizzo che potrebbe essere saldamente fissata per evitare di essere bruscamente rimossa dalle onde. A Windansea Beach e San Onofre sono state costruite baracche d’erba, non diversamente dalle palapas sulla spiaggia di Waikiki. 84



85 Nell’inverno del 1951 c’erano numerosi californiani accampati a Makaha. Questi includevano: Glen Fisher, Card, Eli, Buzzy Trent e Walter e Flippy Hoffman. Il loro sponsor locale era George Downing.







Buzzy Trent 2

Uno dei ragazzi che hanno risposto alla chiamata di Walter Hoffman per colpire le Isole è stato Buzzy Trent. Al liceo, Buzzy era “un grande velocista e un giocatore di football di tutti gli stati”, ha commentato Peter Cole. 86 Ma, durante la seconda guerra mondiale, Buzzy era solo un gremmie sotto Bob Simmons, andando spesso con Simmons sui suoi surfari attraverso la zona costiera della California meridionale. Furono Buzzy Trent e Kit Horn a introdurre Peter e Corny Cole al surf, a Malibu, nel 1944. Entrambi sarebbero arrivati ​​sulla North Shore alla fine degli anni ’50, come veri e propri big wave rider. 87



“È uscito con me a Makaha”, ricorda Woody Brown del primo viaggio di Buzzy nelle isole, nel 1951. 88

“Sai, con Wally ed io la prima volta. Non era mai stato al Makaha prima. ‘Oh!’ disse e i suoi occhi erano grandi . Ha chiesto, ‘Stiamo andando là fuori ?’



“‘Certo certo!’ Quindi, era un gioco. Abbiamo remato fuori e, ragazzo, siamo seduti lì ad aspettare l’onda e queste onde mostruose passano. Ma non erano abbastanza grandi da essere catturati, lo sai. E gli occhi di Buzzy si gonfiarono. ‘Vuoi dire che stiamo andando prendere questi ?’ Non lo dimenticherò mai! ‘Vuoi dire che stiamo andando prendere questi ?’ Ma, lo ha fatto . Ci è entrato dentro”.



89 “Buzzy è arrivato dal continente e ha parlato di grandi onde”, Woody ha raccontato la storia a Ben Marcus, “e abbiamo detto: ‘Vieni con noi.’ Siamo andati a Makaha ed è stata una giornata abbastanza buona, forse 20 piedi. Non dimenticherò mai la sua espressione. Buzzy ha visto queste onde, e tutto quello che potevi vedere erano due grandi occhi, e ha detto: “Vuoi dire che le prenderemo?” E abbiamo detto: ‘Certo, Buzzy. Andiamo!’ Ma ci è entrato. Ha preso l’altalena».







Terraferma, 1951

Nei garage di un numero crescente di modellatori domestici, le scaglie di cavatappi di sequoia e balsa venivano ora sostituite solo dalla balsa. Joe Quigg, che è stato determinante nella combinazione di balsa con fibra di vetro e resina per realizzare i nuovi Malibu Chips, ha continuato il suo sviluppo di modellatura. Nel 1950, Quigg introdusse cambiamenti radicali nel design delle schede. In un momento in cui la maggior parte delle tavole pesava tra 35 e 100 libbre e misurava da 10 a 12 piedi di lunghezza, Quigg iniziò a costruire una serie di tavole progressivamente più corte e leggere per i surfisti dell’area di Malibu. Le lunghezze delle tavole sembravano diminuire di mese in mese. Da 9 piedi e 6 pollici a 9 piedi a 8 piedi e più corto. Nel marzo del 1951, Quigg aveva la lunghezza della tavola Malibu fino a 7 piedi.



Le schede di Quigg sono state le prime ad avere la “combinazione completa” di funzionalità di base integrate in un’unica scheda. Questa combinazione di elementi continua ad essere la base del design delle tavole da surf fino ai giorni nostri, con l’eccezione che la balsa è stata sostituita con schiuma e il design a pinna singola si è evoluto in Thruster a tre pinne. Quando Quigg stava elaborando i suoi progetti iniziali nel 1951, le specifiche e la costruzione includevano: tutta balsa leggera con uno strato di vetro da 4 once, binari bassi, fondo piatto, pinne in fibra di vetro più profonde e sottili, binario scorrevole e bilanciere di coda e un fondo modello rocker che può adattarsi a molte tavole moderne, oggi. La tavola da 7 piedi pesava 19 libbre. La sua forma ellittica e arrotondata a codone ha indotto alcuni surfisti a chiamare questi disegni “tavole d’uovo”. Nel 1953, 91



Muñoz e Patterson non erano gli unici a cavalcare le tavole Malibu. Il surf stava attraversando un’altra delle sue esplosioni demografiche poiché un numero drammaticamente crescente di giovani surfisti stava colpendo le onde. Greg Noll, Bing Copeland, Mike Bright, Sonny Vardeman e Steve Voorhees facevano parte di questo nuovo afflusso. “Durante la maggior parte del liceo, andavo a fare surf ogni volta che potevo fare un giro con i ragazzi che conoscevo da Redondo High”, ha ricordato Noll. “Quando eravamo matricole al Mira Costa High, Bing [Copeland] ed io eravamo gli unici ragazzi che facevano surf. Appena terminata la scuola, i nostri compagni di Redondo High sarebbero stati lì con le loro macchine e tavole, in attesa di venirci a prendere. I ragazzi della nostra scuola si chiedevano: ‘Cos’è questo affare di surf?’



“Quando eravamo studenti del secondo anno, nel ’52, ragazzi come Mike Bright, Sonny Vardeman e Steve Voorhees erano entrati nella scena del surf e abbiamo iniziato a vedere sempre più giovani interessati. I funzionari della scuola erano preoccupati per la mania del surf. Alcuni dei ragazzi che normalmente sarebbero andati a fare sport facevano invece surf. A loro non importava della lettera sul maglione e delle ragazze che strillavano nelle tribune. Ho condiviso i loro sentimenti.



92 “Durante uno dei miei tanti viaggi nell’ufficio del preside, mi è stato chiesto: ‘Cosa fate laggiù al Manhattan Beach Surf Club? Quali sono i tuoi obiettivi, cosa vuoi diventare?’ Gli ho detto che volevo fare surf, volevo fare tavole da surf, volevo andare alle Hawaii, volevo vedere il mondo e divertirmi. Dal punto di vista del preside, questo mi qualificava come più probabile che finissi per diventare un vagabondo da spiaggia e non finisse mai per essere una merda”.





Le istantanee di Malibu all’inizio degli anni ’50 mostrano il suo sviluppo nel centro del surf della terraferma, riprendendo da dove San Onofre si era interrotto:



Il 7 aprile 1950, Joe Quigg e la sua ragazza Aggie si presentarono a Malibu con uno skimboard. Quigg aveva già inventato “le prime tavole levigate, ristrette e modellate appositamente progettate per lo skimming in piedi”, ha scritto lo storico del surf CR Stecyk. “Queste non sono semplici tavole del ventre che scivolano lungo la sabbia. No. Quigg scolpisce per insabbiare i bermi, si arrampica e sbanda sopra l’ondata di marea in arrivo. Aggie ne fa scivolare un po’ e si stropiccia il ginocchio. Non c’è mostrarsi qui o prendersi il merito. Questo è solo un ragazzo e la sua ragazza che si divertono in una giornata piatta”. 93



10 aprile 1950 – Dale Velzy fondò il suo “Driftwood Emporium”, a sud del molo, dove vendeva sculture in legno galleggiante e, come disse Stecyk, “tavole da surf per gli illuminati”. 94



95 Il 5 maggio 1950 Joe Quigg tornò da un breve viaggio nelle isole. Di ritorno con Quigg c’erano gli amici Kivlin e Rochlen. Si è parlato molto delle tavole Hot Curl che Wally Froiseth e la squadra di Makaha stavano cavalcando. Quigg ha modellato la sua tavola Hot Curl di 12 piedi come esperimento. L’Hot Curl era molto diverso dalle Malibu Chips che stava anche plasmando. “Nonostante il fatto che questa tavola fosse intesa solo come esempio”, ha scritto Stecyk, “ha sviluppato una certa mistica. Alcuni [surfisti] hanno iniziato a segare le pinne delle loro tavole Malibu come emulazione. Persino Bob Cooper è entrato in profondità nella rivelazione di sé trascorrendo una notevole quantità di tempo con questo ricciolo caldo di Quigg. Alla fine, anche Phil Edwards avrebbe passato mesi a cavalcare proprio questa tavola. Negli anni successivi, Joe sarà stupito dalle ripetute insistenze delle pubblicazioni sul surf nel fare riferimento a questa tavola da curling calda. Lo definirà categoricamente come “Un pezzo di spazzatura, per nulla creativo, per nulla rappresentativo”. Nell’addio aggiungerà: ‘Vorrei che lo bruciassero.’”







Tavola da surf perpetua Malibu

Un precedente esperimento di Hot Curl era stato trasformato in un trofeo etichettato come “Malibu Perpetual Surfboard”. Questo è stato tenuto da Tommy Zahn per le sue vincite al concorso Malibu nel 1949 e poi da Joe Quigg nel 1950 e ’51. 96



La tavola è stata originariamente modellata da Matt Kivlin, intorno al 1948. 97 Parte di una sequoia millenaria abbattuta negli anni ’30, i suoi pezzi fresati sono diventati una tavola da surf nell’area del Santa Monica Canyon. Sotto l’influenza del design Hot Curl, Kivlin lo ha rimodellato alle dimensioni di 8’8 “di lunghezza, 19″ di larghezza nel naso, 24″ di larghezza lungo la parte anteriore, 20” di larghezza nel punto centrale e tra 11 “e 12″ alla coda. Era spesso 3 1/4”. 98



Fu nel 1948 che Kivlin e Joe Quigg iniziarono a scherzare con l’approccio Hot Curl. Questa particolare tavola rimodellata di Kivlin “è stata riciclata da Kivlin in una replica della tavola Queens di Rabbit Kekai”, ha scritto Craig Stecyk, in un articolo su come questa tavola sia stata persa per molti anni e poi ritrovata negli anni ’90. “Era un piombino e i ragazzi l’hanno messo da parte e sono andati avanti. Più tardi, quando fu richiesto un trofeo per la gara di Big Rock Paddling di due miglia che si sarebbe tenuta domenica 11 settembre 1949, il progetto di curling caldo abbandonato fu requisito. Quigg ha scolpito l’iscrizione e così l’albero trasformato in prodotto trasformato tavola da surf trasformato ricciolo caldo trasformato in un trofeo.

Stecyk ha continuato a riflettere sul fatto che, “In un certo senso, questa nave di legno è rappresentativa dell’impeto pre-contatto degli antichi come interpretato da Kelly e Heath e avanzato dal “lotto vuoto”, gli equipaggi del Queens, di Kuhio Beach e della Waikiki Tavern che si fondono con il clan della costa del Pacifico come articolato da Peterson, Harrision, Blake e Simmons e portato avanti dagli irregolari di Malibu.



“Il fatto che i teorici di Santa Monica Malibu abbiano anche introdotto pinne, fibra di vetro e balsa nell’interazione è servito da acceleratore rivoluzionario. Zahn è stato l’individuo che ha convinto Rochlen, Quigg e Kivlin a venire a Oahu. In un paio di anni febbrili di innovazione e impollinazione incrociata, questi sono stati i ragazzi che hanno stabilito il futuro in cui tutti ora viviamo”. 100



101 29 settembre 1950 – “Il gruppo di Malibu si avventura a sud sulla strada per un raduno delle tribù al luau di Windansea”, scrisse Stecyk. “Le tavole leggere, corte, tutte in balsa Malibu di cui sono dotate sono fonte di interesse e spesso di provocazione. A San Onofre, per esempio, Burrhead, Hammerhead e la troupe sono particolarmente espliciti nelle loro critiche alle “tavole di patatine fritte”. Li respingono come inutili, dal momento che non potrebbero mai “rifilare la zuppa”. Il gruppo Malibu, rimanendo in silenzio, si accontenta di navigare in modo aggressivo intorno e attraverso la tasca. In occasione del grande luau, un evento al quale è presente quasi tutta la popolazione surfista della California, gli anziani di Malibu hanno il senso di vendetta a portata di mano. Vicky Flaxman viene presa da parte e le viene detto che diventerà la prima donna [continentale] a fare surf al di fuori di Windansea. SM. Flaxman è onorato, ma un po’ preoccupato e accetta di farlo finché i ragazzi rimangono fuori in scaletta con lei. Naturalmente, non lo fanno, e Vicky è costretta ad affrontare da sola le facce di dieci piedi. La sua prima ondata si traduce in un orribile wipeout e in una lunga nuotata. Il contingente Hammerhead annuisce in modo consapevole. Alla sua prossima ondata, Flaxman decolla all’esterno e manovra abilmente fino alla spiaggia, dove si posa con cautela sulla sabbia. L’intera folla della spiaggia scoppia in un applauso allo smontaggio di Vicky. La storia era stata fatta e un punto era stato dimostrato”. La sua prima ondata si traduce in un orribile wipeout e in una lunga nuotata. Il contingente Hammerhead annuisce in modo consapevole. Alla sua prossima ondata, Flaxman decolla all’esterno e manovra abilmente fino alla spiaggia, dove scende con cautela sulla sabbia. L’intera folla della spiaggia scoppia in un applauso allo smontaggio di Vicky. La storia era stata fatta e un punto era stato dimostrato”. La sua prima ondata si traduce in un orribile wipeout e in una lunga nuotata. Il contingente Hammerhead annuisce in modo consapevole. Alla sua prossima ondata, Flaxman decolla all’esterno e manovra abilmente fino alla spiaggia, dove scende con cautela sulla sabbia. L’intera folla della spiaggia scoppia in un applauso allo smontaggio di Vicky. La storia era stata fatta e un punto era stato dimostrato”.







Velzy inventa l’Hang Ten

102 Un giorno a Manhattan Beach, “Dale Velzy si avvicinò alla parte anteriore della sua tavola”, disse Bev Morgan a Dewey Schurman. “Era un grande cucchiaio di Simmons, e ha pensato che lo avrebbe sostenuto. Quindi ecco questo ragazzo in piedi a un piede dal naso della sua tavola da 10 piedi, che attraversa l’onda. Non potevamo crederci. Questo era il 1951. Prima di questo, eri a un terzo della distanza dalla coda. Ti saresti raddrizzato e ti saresti inclinato, ma non c’era modo di correre in giro. Se fossi davvero fantasioso, immergeresti un piede nell’acqua per girare. Quindi ecco Velzy, che cammina a circa 6 piedi da dove ti trovavi di solito, fino al naso. E tornò fuori e lo fece di nuovo. Poi ha fatto questa cosa incredibile. Si avvicinò e mise cinque dita sul naso della tavola. E alla fine della giornata, stava mettendo tutte le dita dei piedi sopra l’estremità della tavola e stava proprio sulla punta. E quello è stato l’inizio dell’impiccagione di 10. “







Greg Noll e la transizione da Redwood a Balsa

“Ho imparato a modellare il legno di balsa guardando Velzy nel suo negozio vicino al Manhattan Beach Pier”, ha scritto Greg Noll. “Più tardi, quando avevo quattordici anni, ho collaborato con Mike Bright. Era di Hermosa Beach. Lo chiamavamo Bones per il suo fisico ossuto. Bones era un atleta infernale… Io e Bones avevamo un piccolo affare in corso, rimodellando tavole di balsa. Bones aveva, o pensava di avere, una piccola esperienza con le tavole di vetro. Proprio come pensavo di avere esperienza nel modellarli. I ragazzi che non erano contenti delle loro tavole ce le portavano. Li smonteremmo, li rimodellerei e Mike li rivestirebbe di fibra di vetro. Abbiamo fatto delle vere bellezze.



“Eccetto per una scheda in particolare. L’abbiamo sistemato nel cortile di Bones su un paio di cavalletti. L’abbiamo smontato e rimodellato, poi Bones ha iniziato a stendere la fibra di vetro e la resina. Ha accidentalmente preso a calci la gamba del cavalletto e la tavola è caduta nella sabbia. Ha provato a spazzolare via la sabbia, ma, ovviamente, era incastrata nella resina. Alla fine, Bones si è alzato in piedi e ha detto: ‘Beh, non dovrai mai incerare questa tavola. Ha una trazione incorporata.’



“Il tipo di fibra di vetro utilizzato per la prima volta sulle tavole da surf richiedeva la polimerizzazione al sole. Il catalizzatore poi utilizzato è stato attivato dal sole. Otterresti risultati strani, come se solo la metà del consiglio si mettesse in piedi. Finiresti di vetrificare una tavola e il sole tramonterebbe dietro una nuvola, riducendo le tue possibilità di ottenere una cura uniforme. Abbiamo dovuto lavorare con cose come questa per un paio d’anni prima che si verificassero progressi in fibra di vetro, resine o catalizzatori”. 103



“Ciò che era veramente importante nel passaggio dalla sequoia alla balsa”, ha detto Greg Noll, arrivando al nocciolo della questione, “è stato che ha scatenato l’inferno. Ora gli stili di surf iniziarono ad evolversi insieme ai cambiamenti dell’attrezzatura. All’improvviso c’era una tavola su cui potevi davvero surfare. Non dovevi passare tutto il tuo tempo a cercare di impedire alla tavola di perlare e raccogliere granchi di sabbia dalle orecchie. E non ti ci è voluta tutta l’estate per imparare a prendere un’onda. La tavola di balsa ha permesso a più persone di avvicinarsi al surf. Per apprezzare davvero l’evoluzione della moderna tavola da surf, ogni surfista di oggi dovrebbe prendere una tavola di sequoia e cercare di prendere un’onda su quella dannata cosa. 104