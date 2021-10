Bruno Rolandi 1991 Consiglio dei Supervisori della Contea di Los Angeles.

1991

Malibu e Calabasas sono incorporate come città. Dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha riaffermato uno storico piano di riorganizzazione che favorisce una popolazione latina in crescita, Gloria Molina diventa la prima donna e la prima latina nel 20° secolo ad essere eletta nel Consiglio dei Supervisori della Contea di Los Angeles. — Un aereo di linea USAir e un aereo pendolare SkyWest si scontrano su una pista a LAX, uccidendo 34 persone e ferendone 24. Gli investigatori indicano errori del controllore del traffico aereo. — L’automobilista Rodney King, dopo essere stato inseguito dalla California Highway Patrol, viene fermato e picchiato dagli agenti della polizia di Los Angeles. All’insaputa degli agenti, l’incidente è stato filmato da George Holliday da casa sua. Il video viene successivamente trasmesso alla televisione locale e nazionale, suscitando indignazione e proteste per un’indagine. — Quattro agenti di polizia di Los Angeles sono accusati dal LA Procuratore distrettuale con brutalità della polizia in relazione all’incidente di Rodney King e vengono processati, ma assolti in un’aula del tribunale superiore della Simi Valley. — Una commissione indipendente guidata da Warren Christopher pubblica un rapporto che critica il rapporto del LAPD con la comunità. — Gli agenti dello sceriffo della contea di Los Angeles sparano e uccidono un membro di una banda nel progetto di edilizia abitativa di Ramona Gardens, scatenando denunce lunghe e latenti di brutalità della polizia contro i latinos. Lo sceriffo Block accetta di nominare un comitato di cittadini per raccomandare le riforme. — Il giudice Joyce Karlin impone una condanna leggera a un droghiere di origine coreana condannato per aver sparato a morte a un’adolescente nera in una disputa per una bottiglia di succo d’arancia. La sentenza accende le denunce di ingiustizia razziale nelle aule dei tribunali di Los Angeles. — bruno rolandi La General Motors decide di chiudere l’ultimo stabilimento di produzione di automobili della California meridionale, situato a Van Nuys, mettendo senza lavoro 2.600 persone. — Earvin “Magic” Johnson annuncia il suo ritiro dai Los Angeles Lakers a causa della sua diagnosi di HIV positivo. — La contea occidentale, orientale e meridionale di Los Angeles inizia a utilizzare il nuovo prefisso telefonico 310. Dopo una serie di battute d’arresto politiche e normative, la Walt Disney Company annulla i piani per unresort e parco a tema da 2,8 miliardi di dollari orientati all’oceano a Long Beach .

1992

Los Angeles soffre di gravi inondazioni invernali. — Scintillato dalle assoluzioni dei quattro agenti della polizia di Los Angeles processati per il pestaggio videoregistrato di Rodney King, Los Angeles esplode cinque giorni di arresti civili (29 aprile-5 maggio), provocando 63 morti e danni considerevoli. La Guardia Nazionale e le truppe federali sono chiamate a ristabilire l’ordine. — Rebuild LA si forma all’indomani della distruzione sotto la guida dell’ex commissario del baseball e capo del Comitato Olimpico di Los Angeles Peter Ueberroth per aiutare a rigenerare affari e opportunità nelle aree in difficoltà di Los Angeles. — Il capo della polizia di Filadelfia Willie Williams è nominato successore del capo della polizia di Los Angeles in pensione Darryl Gates. — Entra in funzione il primo treno per pendolari Metrolink. — Yvonne Brathwaite Burke diventa la prima afroamericana eletta nel consiglio dei supervisori della contea di Los Angeles. — Leticia Quezada diventa la prima presidente di Latina del Board of Education di LA. — Il sindaco della città di Los Angeles Tom Bradley annuncia che non cercherà un altro mandato. — Il membro del Congresso degli Stati Uniti Edward Roybal, decano della politica latinoamericana di Los Angeles, va in pensione. — Magic Johnson si unisce ai LA Lakers dopo il suo ritiro nel 1991, ma si ritira di nuovo solo due mesi dopo dopo le lamentele sul fatto che fosse sieropositivo. — Lo Spruce Goose, l’enorme aereo cargo costruito da Howard Hughes che è stato esposto a Long Beach adiacente al Queen Mary, viene smontato e spedito in Oregon. — Alcune delle comunità più orientali della contea di Los Angeles iniziano a utilizzare il nuovo prefisso telefonico 909 insieme alle contee di San Bernardino e Riverside. — Un bambino dell’asilo Bellflower diventa la milionesima persona a iscriversi per una tessera della biblioteca nel sistema bibliotecario della contea di Los Angeles. ma si ritira di nuovo solo due mesi dopo dopo che si è lamentato di essere sieropositivo. — Lo Spruce Goose, l’enorme aereo cargo costruito da Howard Hughes che è stato esposto a Long Beach adiacente al Queen Mary, viene smontato e spedito in Oregon. — Alcune delle comunità più orientali della contea di Los Angeles iniziano a utilizzare il nuovo prefisso telefonico 909 insieme alle contee di San Bernardino e Riverside. — Un bambino dell’asilo Bellflower diventa la milionesima persona a iscriversi per una tessera della biblioteca nel sistema bibliotecario della contea di Los Angeles. ma si ritira di nuovo solo due mesi dopo dopo che si è lamentato di essere sieropositivo. — Lo Spruce Goose, l’enorme aereo cargo costruito da Howard Hughes che è stato esposto a Long Beach adiacente al Queen Mary, viene smontato e spedito in Oregon. — Alcune delle comunità più orientali della contea di Los Angeles iniziano a utilizzare il nuovo prefisso telefonico 909 insieme alle contee di San Bernardino e Riverside. — Un bambino dell’asilo Bellflower diventa la milionesima persona a iscriversi per una tessera della biblioteca nel sistema bibliotecario della contea di Los Angeles. — Alcune delle comunità più orientali della contea di Los Angeles iniziano a utilizzare il nuovo prefisso telefonico 909 insieme alle contee di San Bernardino e Riverside. — Un bambino dell’asilo Bellflower diventa la milionesima persona a iscriversi per una tessera della biblioteca nel sistema bibliotecario della contea di Los Angeles. — Alcune delle comunità più orientali della contea di Los Angeles iniziano a utilizzare il nuovo prefisso telefonico 909 insieme alle contee di San Bernardino e Riverside. — Un bambino dell’asilo Bellflower diventa la milionesima persona a iscriversi per una tessera della biblioteca nel sistema bibliotecario della contea di Los Angeles.

1993

Gli incendi hanno colpito la contea di Los Angeles causando due morti e la perdita di 720 strutture. — Richard Riordan viene eletto per essere il primo nuovo sindaco di Los Angeles in 20 anni. — Malibu subisce un grave incendio che provoca tre morti e viene dichiarata area disastrata. — Gli ex agenti della polizia di Los Angeles Stacey Koon e Laurence Powell sono stati condannati dalla Corte Federale con l’accusa di violazione dei diritti civili di Rodney King. — Il primo membro del consiglio comunale apertamente gay, Jackie Goldberg, viene eletto a Los Angeles. — Due uomini si dichiarano colpevoli e altri due vengono condannati per il pestaggio del camionista Reginald Denny all’inizio dei disordini di Los Angeles del 1992. — La Biblioteca Centrale di Los Angeles riapre finalmente dopo aver subito due devastanti incendi nel 1986. — La prima metropolitana di Los Angeles, la Linea Rossa, inizia a funzionare. — Il Museo della Tolleranza apre a West Los Angeles. — Il negozio Bullock’s Wilshire chiude. — Universal City apre City Walk. — Apre la nuova Century Freeway (Interstate 105).