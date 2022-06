bruno-vespa-smaschera-maria-de-filippi:-“ecco-chi-non-sopporta-tra-i-colleghi,-cosa-fa-per-avere-successo”

Bruno Vespa ha raccontato su Rai 1 dettagli riguardo Maria De Filippi e il suo lavoro, soprattutto nelle situazioni paradossali in cui si trova. Il mondo del piccolo schermo è una vera e propria macchina da guerra e la presentatrice è riuscita a diventarne una regina. Mentre gli altri lottano con le unghie e con i denti per farsi spazio, lei resta sempre al suo posto, al di sopra di ogni tipo di battaglia. E’ proprio questo uno dei meriti che le ha riconosciuto il giornalista, che ne ha parlato durante il programma di Eleonora Daniele Storie Italiane. L’uomo era lì per presentare il suo libro, Donne al potere.

La sezione televisiva di questo scritto è dedicata proprio a Maria De Filippi, che è la vera reginetta di casa Mediaset ma è apprezzata in ogni dove. “La De Filippi si è evoluta, nel corso degli anni, come tutti noi che facciamo il suo stesso mestiere” ha affermato Bruno Vespa. Ma non è questo l’unica merito che le riconosce: ” E’ una che non giudica. Ha sempre mantenuto il suo silenzio e la sua capacità di non giudicare. Riuscire a non giudicare è una cosa difficile specie quando ci si trova immersi in situazioni paradossali”. Possiamo soltanto immaginare a che tipo di situazioni fa riferimento il giornalista.

Sappiamo che mentre davanti le telecamere sono tutti amici e contenti, è dietro le telecamere che si svolgono le dispute più interessanti. Ma dalle parole di Bruno Vespa si evince chiaramente che Maria De Filippi se ne guarda e riesce a tenersene fuori. Raramente viene coinvolta in un pettegolezzo. L’unica presentatrice che è riuscita probabilmente a farle perdere le staffe è Barbara D’Urso. Sappiamo infatti che alla reginetta del trash è vietato parlare e ospitare nei suoi salotti i personaggi che fanno parte del mondo della moglie di Maurizio Costanzo. Un ammonimento abbastanza esplicito.

Intanto, seguendo i programmi di Maria De Filippi possiamo anche confermare le parole di Bruno Vespa. Sia a C’è posta per te che a Uomini e Donne, dove spesso i protagonisti sono molto discutibili, la donna riesce a utilizzare la sua empatia e a comprendere anche gli errori più gravi. Senza distinguere tra la ragione e il torto, dispensa consigli a tutti e non giudica mai. Forse è proprio per questo che è rimasta tra le uniche presentatrici a lavorare con volti sconosciuti, poco abituati alle telecamere, che spesso sbagliano. E questo pregio le ha portato fortuna fuori e dentro il piccolo schermo.

“E’ brava perché è brava, non perché è la moglie di Maurizio Costanzo” conclude Bruno Vespa e su questo non ci piove. Seppur Maria De Filippi è arrivata sul piccolo schermo grazie alla spinta del marito, di cui era assistente, abbiamo compreso chiaramente che il vero genio tra i due era proprio lei. Semplicemente il giornalista è riuscito a scorgerlo e l’ha aiutata nel percorso. In un mondo in cui Giorgia Saleri si lamenta perché Eleonora Daniele la presenta come la compagna di Damiano dei Maneskin, la De Filippi è la prova vivente che se il talento c’è, anche il compagno famoso passa in secondo piano.

