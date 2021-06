Brunori Sas diventerà papà di una bambina, l’annuncio del cantante sui social

Con un annuncio pubblicato su Instagram, Brunori Sas ha voluto comunicare ai suoi fan che ben presto diventerà papà di una bambina. Il cantante e la sua compagna, Simona Marrazzo, saranno genitori. Da sempre piuttosto riservato sulla sua vita privata, il noto cantautore calabrese non ha esitato un attimo a condividere un momento di grande gioia con coloro che da sempre lo sostengono e ascoltano la sua musica.

L’annuncio di Brunori Sas

“Io e Simona aspettiamo una bimba. Siamo felici e ve lo volevamo dire” scrive Dario Brunori accanro ad uno scatto in cui si vedono già i primi completini di varie sfumature di rosa appoggiati sul letto: tra calzini, camicette, pantaloncini, tutto l’occorrente per l’arrivo della prima bimba della coppia. Tanti i commenti di artisti che hanno scritto immediatamente una volta diffuso l’annuncio, da Levante a Roy Paci, da Michela Giraud a Nicolò Fabi e Federico Poggipollini, tanti volti noti della musica che gioiscono insieme al cantante in un momento così importante delle sua vita, pronta a cambiare per sempre.

L’amore con Simona Marrazzo

Da anni, ormai, Dario Brunori condivide ogni giorno della sua vita, nonché la sua incredibile passione per la musica con Simona Marrazzo, donna con cui ha messo in piedi l’etichetta discografica Picicca Dischi, con loro anche Matteo Zanobini. La loro avventura inizia a Cosenza, nel 2011, da quel momento il loro viaggio attraverso la musica è stato ricco di soddisfazioni, di successi e di traguardi che hanno condiviso attimo per attimo, intensificando il loro rapporto. I due, infatti, stanno insieme da circa vent’anni. In un’intervista il cantautore calabrese, parlando proprio del loro rapporto ha dichiarato: “Lei ormai è rassegnata, è un po’ dura per lei dopo 20 anni in cui deve assistere ai miei monologhi anche a casa, probabilmente ha raggiunto una forma di consapevolezza tale per cui le rimbalza tutto”.