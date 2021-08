Bruschetta con pere e pancetta | Delicata e leggera al punto giusto

Mangiare pratico e veloce è quello che, ognuno di noi, desidera in estate. La voglia di mettersi ai fornelli è poca, ma una buona bruschetta la mangiamo tutti volentieri. Quella che vi proponiamo per la cena di questa sera è veramente un mix di sapori dolci e salati. Una vera delizia per il palato. Prepariamo, infatti, la bruschetta con pere e pancetta.

Bruschetta con pere e pancetta FOTO Adobe ricettasprint

Un ottimo abbinamento agrodolce per deliziare i palati di tutti. Piace sia ai grandi che ai piccini. Vediamo insieme cosa ci occorre e mettiamoci all’opera.

Ingredienti

100 g di formaggio

3 pere williams

6 fette di pancetta

4 fette di pane

Bruschetta con pere e pancetta: procedimento

Iniziamo con il lavare le pere e, poi, sbucciamole. Tagliamole a fettine sottili. A parte, prendiamo il pane, tagliamolo a fette e tostiamolo (va bene sia in forno o nel tostapane).

Per il formaggio, invece, ottimo in questo caso è quello a pasta filata. Prendiamone alcune fette e tagliamole a cubetti.

Una volta pronto il pane, su ogni fetta aggiungiamo una fettina di pancetta, qualche pezzetto di formaggio e, infine, le fettine di pera.

Bruschetta con pancetta e pere FOTO ricettasprint

Poi, poggiamole su di un piatto da portata e serviamo.