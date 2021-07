Bruschette di Melanzane, sono facilissime e fresche, perfette per l’estate! Sì preparano in pochissimo tempo e con pochi ingredienti: melanzane, pomodorini freschi e basilico. Le ho chiamate bruschette di melanzane perchè le melanzane in questa ricetta sostituiscono le classiche fette di pane. Possiamo prepararle anche in anticipo e sono perfette come buffet, antipasto, per degli aperitivi gustosi in casa o anche per una cena estiva all’aperto. Per una versione ancora più gustosa possiamo anche aggiungere qualche pezzettino di provola affumicata. Vediamo subito insieme come realizzarle!

GUARDA ANCHE: PIZZETTE DI MELANZANE AL FORNO