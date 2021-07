Le bruschette di melanzane sono un antipasto fresco estivo, da preparare quasi senza cucinare, basta infatti grigliare velocemente le melanzane e tostare le fette di pane (potete farlo nella stessa padella delle melanzane, o, se vi piace il pane morbido potete anche non grigliarlo).

Un’idea di presentazione che vi suggeriamo, dato che queste bruschette sono preparate con il pancarrè, è quella di tagliare il pancarrè con un coppapasta tondo, in modo che sia quasi della stessa dimensione della fetta di melanzana.

Se ne preparate in abbondanza possono essere un secondo piatto o un contorno ricco. Ricordate che nelle bruschette bisogna abbondare con l’olio EVO a crudo.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti:

1 Melanzana rotonda viola

1 Pomodoro

100 g Olive taggiasche

20 g Basilico

3 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 pizzico Sale

4 fette Pancarrè integrale

Preparazione:

Per preparare la ricetta delle bruschette di melanzane, lavate e affettate le melanzane.

Grigliatele in una padella ben calda e tenetele da parte.

Tagliate il pomodoro a dadini e conditelo con olio sale e basilico sminuzzato e aggiungete le olive taggiasche.

Tostate le fette di pancarrè.

Disponete sopra al pane le fette di melanzana.

Adagiate sopra le melanzane il pomodoro condito e servite subito.

