Bruschette di verdure grigliate e marinate | fresche e gustose

Bruschette di verdure grigliate e marinate

In estate si ha tanta voglia di cibi freschi, ecco perché vi mostro una ricetta che racchiuda la semplicità, la praticità e la bontà, le Bruschette di verdure grigliate e marinate, deliziose verdure, peperoni e melanzane, prima tagliate a fette poi grigliate e marinate con un preparato di olio e erbette aromatiche aglio e limone, poi condite con gustoso pesto di basilico alla genovese, un connubio strepitoso di ingredienti dal sapore particolare e davvero super gustoso, che conquisterà tutti. Prepariamola dunque insieme questa squisitezza e seguite i vari passaggi necessari per ottenere il risultato perfetto in pochissimo tempo.

Potrebbe piacerti anche: Bruschette pomodorini, parmigiano e basilico | L’estate arriva a tavola

Oppure: Bruschettone con pesche grigliate prosciutto crudo e rucola | semplicissima

Ingredienti

Pane raffermo q.b

2 melanzane

3 peperoni rossi

Pesto alla genovese q.b

erba cipollina q.b

Rosmarino q.b

Per la marinatura

Olio extravergine di oliva q.b

Sale q.b

Pepe q.b

1 limone di cui la scorza grattugiata e il succo

4 spicchi di aglio

Basilico tritato fresco q.b

Prezzemolo fresco tritato q.b

Rosmarino q.b

erba cipollina q.b

Preparazione delle Bruschette

Per preparare le Bruschette di verdure grigliate e marinate, iniziate col lavare accuratamente le melanzane, eliminate da entrambi l’estremità, una a rondelle e l’altra a fettine molto sottili, (facoltativo) sistematele in una scolapasta e salatele a strati, posizionate su di esse un peso e lasciatele in posa per circa 30 minuti, questo servirà a farle perdere l’eccessiva acqua di vegetazione ed eliminerà il sapore un pó amaro.

melanzane

Intanto dedicatevi ai peperoni, grigliateli interi, dopodiché eliminate la buccia l’estremità e i semi interni, a questo punto tagliateli a fettine e teneteli temporaneamente da parte.

Preparate la marinatura durante la cottura dei peperoni facendo in modo di abbreviarne i tempi, quindi tagliate a tocchetti l’aglio, tritate a mano le erbe aromatiche, ricavate dalla cicoria i ramoscelli più teneri sistemate con i restanti ingredienti tutto in una ciotola e mescolate.

peperoni

Terminati i tempi di posa delle melanzane, passate alla cottura e una volta grigliate dividetele in un due diversi contenitori, e per strato versate il preparato, stessa cosa per i peperoni e lasciate marinare per circa 30 minuti. Tostate le fette di pane raffermo, spalmate sulla base un pó di pesto e sistemate le verdure su ogni fetta, decoratele con ciuffetti di cicorie, pesto o erbette aromatiche, servite in tavola e gustate, sentirete che bontà.

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram . Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.