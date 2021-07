bruschette-umbre,-la-ricetta-della-tradizione-e-due-varianti

Che c’è di meglio di un tris di bruschette umbre, una classica con olio extra vergine di oliva e due varianti estive? Beh secondo me nulla, sono perfette per uno spuntino leggero, ma anche per un antipasto da servire in giardino. La bruschetta risolve molte cene, piace a tutti e si può preparare in moltissime versioni, con verdure, legumi, creme o patè. Ed è proprio “La bruschetta d’estate” il tema del mese di luglio per la rubrica di cucina regionale L’Italia nel Piatto. Vi porteremo alla scoperta di ricette della tradizione, ma anche bruschette innovative con prodotti tipici del territorio.

Io per l’umbria ho preparato un tris di bruschette, una tradizionale con aglio e olio extra vergine di oliva, la più classica delle bruschette umbre, una con fagiolina del Trasimeno e cipolla rossa di Cannara. Per l’ultima invece ho una rivisistato la classica panzanella umbra, una base croccante accoglie pomodori, cipolla, cetrioli e insalata, i tipici ingredienti della panzanella alla maniera umbra.

Per una buona bruschetta alla umbra indispensabile il nostro pane umbro senza sale o pane sciapo e il nostro olio extra vergine di oliva.

Portata: Antipasto

Porzioni: 4 persone Preparazione: 15 minuti

Ingredienti

12 fette di pane umbro

2 pomodori maturi

1 cetriolo

2 foglie d’insalata

100 g di fagiolina del Trasimeno cotta

1 cipolla rossa di Cannara

Olio extra vergine di oliva

Aceto

Aglio

Sale

Pepe

Preparazione

Per la bruschetta alla panzanella

Lavate i pomodori, tagliatelo a cubetti e metteteli in una ciotola, unite mezza cipolla tagliata sottile. Pelate il cetriolo e tagliatelo a pezzezzi, unitelo al pomodoro e cipolla. Unite anche le foglie dinsalata lavate e tagliate a striscioline. Condite con olio sale e aceto, mescolate. Tostate il pane e farcite con il composto di pomodori.

Per la bruschetta alla fagiolina del Trasimeno e cipolla rossa di Cannara

Mettete la fagiolina in una ciotola, unite mezza cipolla rossa di Cannara tagliata a strisciolne sottili, condite con olio, sale, pepe e mescolate bene. Tostate il pane e condite con la fagiolina, a piacere potete aggiungere qualche goccia di aceto.

Per la bruschetta all’olio extra vergine di oliva

Tostate il pane, strofinatelo con aglio a piacere, unite un pizzico di sale e cospargete con olio extra vergine di oliva.

Sistemate le bruschette su un tagliere e servite subito.

Vediamo le proposte delle altre regioni

