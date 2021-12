Brutta Batosta Bianca Guaccero, La decisione improvvisa della Rai: Detto Fatto verrà tagliato, Ecco chi ci sarà al suo posto

Quella di Bianca Guaccero sarà una settimana tutta dedicata al Natale. La donna va in onda ogni giorno sulla Rai con Detto Fatto, dal lunedì al venerdì, dalle 15.15 alle 17.15. La puntata di venerdì 17 dicembre, però subirà una piccola modifica e sarà più breve rispetto alle altre. Nel mese di dicembre la Rai non è nuova a improvvisi cambi di palinsesto e tagli delle trasmissioni del day time, che ci tengono compagnia giorno per giorno. Spesso si lascia spazio a degli speciale che solitamente si improntano proprio su questa importantissima festività. Nel caso del 17 dicembre sarà mandato in onda Telethon.

Si tratta di una intera settimana in cui la Fondazione sarà protagonista sulla Rai, prendendo anche parte dello spazio di Bianca Guaccero, con lo scopo di sensibilizzare e fare raccolta fondi in favore dei migliori progetti di ricerca italiani sulle malattie genetiche rare. Ospiti d’eccezione, famiglie, ricercatori, divulgatori scientifici racconteranno come la ricerca Telethon possa avere un impatto sulla vita di tutti noi. “Puoi fare un dono per la ricerca sul sito http://www.telethon.it oppure, fino al 31 dicembre 2021, con un sms o una telefonata da fisso al numero solidale 45510. La ricerca dona, dona per la ricerca!”

Del resto, quale periodo migliore del Natale per invogliare le persone a donare? Sicuramente è una festa molto consumista, tra regali, cene e addobbi per la casa. Ma è anche una festa che ci fa sentire migliori, pieni di amore e sempre impossibile non lanciare uno sguardo a chi è meno fortunato, o costretto a trascorrere questi momenti in ospedale. Intanto Bianca Guaccero non si ferma e, affiancata da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi e da uno staff di tutor professionisti, continua a fornire soluzioni semplici e preziosi consigli su moda, cucina, fai da te, animali e mondo green.

L’intera settimana di Detto Fatto di Bianca Guaccero sarà quindi dedicata proprio al Natale. Lunedì Giovanna Civitillo si cimenterà insieme all’esperta di cucito, Silvia Nobili, nella creazione dei Christmas Jumpers. Anche la nail art di Michela Stanzione sarà a tema. Martedì Francesco Barberini, il divulgatore scientifico, parlerà di Natale Green e accoglierà in trasmissione Letizia Lo Savio, esperta di riciclo. Sicuramente una lezione molto utile in queste feste, soprattutto per chi ama cimentarsi nell’arte del presepe o nella creazione di centrotavola e addobbi fai da te, che possono essere creati con materiale da riciclo.

Mercoledì verrà presentata una tradizionale ricetta natalizia della Toscana da Luisanna Messeri mentre Matilda Brandi parlerà di beneficenza e vip. Giovedì, invece, il piatto presentato farà parte della tradizione romana e sarà preparato da Ruben Bondì. Venerdì Bianca Guaccero dovrà terminare entro le 17.00 la sua puntata poiché dovrà lasciare spazio a Telethon. Nessun accenno all’intervista ’Dire, fare e…’ ma le anticipazioni annunciano l’esordio dello chef Stefano Cavana. Quest’ultimo mostrerà agli spettatori come realizzare i canederli. Ci saranno l’avvocato Manuela Maccaroni e la rubrica W la Rai con Debora Villa.

L’articolo Brutta Batosta Bianca Guaccero, La decisione improvvisa della Rai: Detto Fatto verrà tagliato, Ecco chi ci sarà al suo posto proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.