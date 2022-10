Brutta Batosta per Serena Bortone, Addio a Oggi è un altro giorno. Ecco chi prende il suo posto

Sembrava che Oggi è un altro giorno di Serena Bortone potesse diventare uno dei nuovi programmi più amati della Rai, e invece a quanto pare rischia già il tracollo. Lo show è stato confermato per la terza volta, perché finora gli ascolti hanno sempre soddisfatto le aspettative dei vertici. Ma vediamo di cosa tratta: ospiti, storie e confronti al servizio di una trasmissione che ogni giorno vuole raccontare come il Paese abbia voglia di ritrovare la sua normalità ricominciando dai racconti delle persone celebri e non solo per capire, per condividere, per conoscere meglio la realtà dell’oggi.

La conduttrice accoglie puntata dopo puntata un gruppo di amici che la accompagnano nel corso della trasmissione, con i quali condivide argomenti all’ordine del giorno. Incontra personaggi noti che si raccontano attraverso interviste intime, anima confronti su questioni che dividono l’opinione pubblica. Serena Bortone del resto ha sempre dedicato la sua vita al giornalismo e ha conosciuto personaggi di tutti i tipi, come più volte ha raccontato: “Ho vissuto appieno la Londra degli anni Ottanta. In particolare ho avuto la fortuna di andare a Live Aid. Tra tutti i grandi artisti, arrivò a un certo punto questo Freddie Mercury e noi tutti impazzimmo, lì mi resi conto della sua genialità”.

Freddie Mercury e tanti altri sulla strada di Serena Bortone, che ha sempre una parola per tutti e per tutto. A Oggi è un altro giorno la donna affronta argomenti leggeri, ma anche quelli di cronaca, come l’alluvione avvenuta nelle Marche: “Il nostro cuore è tutto nella zona delle Marche colpita da questa terribile sciagura, siamo in collegamento con l’inviato del Tg1, ci sono stati nove morti e quattro dispersi. Oggi il nostro cuore è straziato da quello che è avvenuto” con queste parole la presentatrice volle esprimere i sentimenti nei confronti di una tragedia che aveva devastato una regione italiana.

Finora sembrava che Oggi è un altro giorno stesse procedendo nel modo giusto, ma adesso a quanto pare Serena Bortone e la sua squadra stanno perdendo punti. Questo è quello che si legge in un Tweet di Vigilanza Tv: “Maria De Filippi distacca di DODICI punti Serena Bortone. Berlinguer batte Giordano e Floris. Bene Sottile-Falchi. Ossini risolleva Rai1 dopo il traino basso di Tg1 Mattina. Cattelan fermo al 2%”. Questi sono dati risalenti alla giornata del 4 ottobre 2022. Il programma della Rai ha raggiunto 1.347.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 13,7% di ascolti.

Ma la concorrente Mediaset ha superato di gran lunga la Rai. Serena Bortone non è riuscita a competere con Maria De Filippi e il suo Amici, che va in onda nello stesso orario. La moglie di Maurizio Costanzo ha raggiunto infatti i 2.475.000 telespettatori, raggiungendo il 25,9% di share di ascolti. Sono ben dodici i punti che distanziano le due reti. Probabilmente questi ascolti realizzati da Oggi è un altro giorno potrebbero cominciare a preoccupare i vertici della rete di Stato. Staremo a vedere se la presentatrice riuscirà a risollevarsi nelle prossime puntate e se riuscirà a salvare il suo show.

