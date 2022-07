brutto-colpo-per-manila-nazzaro,-l’ex-calciatore-e-compagno-rischia-l’arresto.-fan-preoccupati

L’ ex gieffina, Manila Nazzaro sta attraversando giorni abbastanza duri a causa del suo ex marito. Quest’ultimo, Francesco Cozza, noto come ‘Ciccio’, è indagato, assieme ad altre 48 persone nell’operazione “Planning” coordinata dalla DIA di Reggio Calabria. La situazione è molto grave perché ci sono stati anche 12 arresti e dei contatti coi boss della ‘Ndragheta da parte di imprenditori. Inevitabilmente, la donna è coinvolta in quanto non si tratta solo del suo ex marito ma anche del padre dei suoi figli per cui la preoccupazione è maggiormente per loro.

Manila Nazzaro è stata una grande protagonista dell’ultima edizione del Gf Vip. Ha raccontato molto della sua vita privata e dei drammi che l’hanno colpita. Partiamo dall’inizio. E’ emersa in tv nel 1999 dopo aver vinto la 60ª edizione di Miss Italia. Dal 2005 al 2017 è stata sposata con l’ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli. Questi ultimi sono apparsi molte volte anche durante le dirette del reality mostrandole tutto il loro amore. La donna, dopo aver vissuto un brutto periodo a seguito della separazione e di una malattia, ha ritrovato l’amore in Lorenzo Amoruso col quale convive da più di 5 anni. Insieme hanno messo alla prova, superandola egregiamente, il loro amore a Temptation Island nel 2020.

La coppia, come spesso Manila Nazzaro ha raccontato al Gf Vip, ha subito un grave perdita: la morte della bambina che aspettavano e che volevano a tutti i costi. L’ex gieffina ha sempre ricordato questo momento come una delle cose più brutte che le sono capitate nella vita. Fortunatamente, l’amore di Lorenzo e dei due figli l’hanno aiutata ad andare avanti. Anche la stessa partecipazione al reality è stata per lei un atto di grande rivincita personale. In questi giorni, però, un’altra batosta le è piombata in casa a causa dell’ex marito. I due sono stati sposati dal 2005 al 2017 e hanno avuto due figli.

Ebbene, Cozza in questo momento rischia davvero grosso. Attualmente è allenatore del San Luca calcio. Ma, in passato è stato un calciatore di serie A. E’ nato a Cariati, in provincia di Cosenza, e da qualche anno avrebbe fatto parte di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati, in particolare il trasferimento fraudolento di beni e autoriciclaggio.

Su di lui grava, addirittura, il reato di associazione per delinquere aggravata dal favoreggiamento alla ‘Ndrangheta. Più precisamente Francesco Cozza, è stato perquisito e rientrerebbe tra la cerchia degli indagati che avrebbero partecipato al sodalizio criminale con lo scopo, secondo i pm, di commettere “una pluralità di episodi di trasferimento fraudolento di valori, di riciclaggio e di autoriciclaggio”.

L’ex marito di Manila Nazzaro sarebbe coinvolto attraverso la società Business Group negli illeciti che avrebbero riguardato la realizzazione di alcuni centri commerciali in Abruzzo. Dopo l’annuncio dato da varie testate giornalistiche, è arrivata la sua risposta. Ebbene, stando alle sue parole, sarebbe del tutto estraneo alle accuse e ai fatti. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti e il lavoro della magistratura per scoprire la verità. Seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Brutto colpo per Manila Nazzaro, l’ex calciatore e compagno rischia l’arresto. Fan preoccupati scritto su Più Donna da Imma Bartolo.