bruxelles-chiede-aiuto-agli-esperti-per-salvare-api,-vespe-e-altri-impollinatori

Come indicato da una pubblicazione Ispra del 2020, dal titolo “Il declino delle api e degli impollinatori”, in Europa la produzione di circa l’80% delle 264 specie coltivate dipende dall’attività degli insetti impollinatori come api e vespe, ma la loro popolazione è in drastica diminuzione.

Tuttavia, Bruxelles non ha finora messo in atto le politiche adeguate per fermare il declino e tutelare la biodiversità e la sicurezza alimentare del continente.

Per questo l’UE ha deciso di migliorare l’iniziativa sugli impollinatori del 2018, volta ad intervenire sul declino degli impollinatori selvatici dell’Unione Europea, lanciando fino al 9 giugno una fase di consultazione pubblica aperta a tutti i portatori d’interesse.

L’iniziativa del 2018 comprendeva 10 azioni, individuate sulla base di tre priorità fondamentali:

1) migliorare le conoscenze sul declino degli impollinatori, quindi le cause e le conseguenze;

2) arginare le cause del declino degli impollinatori;

3) sensibilizzare imprese, cittadini a istituzioni a promuovere la collaborazione.

Secondo una relazione della Corte dei conti UE del 2020, le politiche messe in campo da Bruxelles non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati: “l’’iniziativa a favore degli impollinatori non dispone degli strumenti e dei meccanismi necessari ad ovviare a tali carenze”. Uno dei difetti principali, secondo la corte, è l’assenza di misure specifiche a favore degli insetti pronubi nelle politiche europee rilevanti, come la PAC (politica agricola comune) e norme sui pesticidi inadeguate.

La consultazione lanciata ora dall’Unione Europea mira ad ascoltare le voci degli stakeholder e raccogliere idee su come migliorare il quadro di policy identificando ulteriori azioni e risorse necessarie per attuare pienamente i target dell’Iniziativa sugli impollinatori, il cui cardine, come si è detto, è invertire il declino degli insetti pronubi, cioè gli insetti che trasportano il polline da un fiore all’altro, entro il 2030.

Con l’apertura della consultazione pubblica, Bruxelles intende individuare nuove azioni e migliorare la propria strategia, raccogliendo opinioni e suggerimenti direttamente dagli esperti del settore: accademici esperti di agronomia, ecotossicologia ed ecologia, allevatori di api, coltivatori, esperti di sviluppo urbano e pianificazione, rappresentanti dell’agribusiness e Ong attive nella protezione ambientale.

Si tratta di una collaborazione su cui ha posto l’accento anche il commissario per l’ambiente, gli oceani e la pesca Virginijus Sinkevičius : “Più del 75% delle colture alimentari mondiali dipende dall’impollinazione animale. Gli insetti impollinatori sono vitali per la sicurezza alimentare globale, che sta diventando particolarmente difficile. Dobbiamo continuare ad affrontare le ragioni dietro il pericoloso declino degli impollinatori selvatici, e agire urgentemente per fermarlo. Con il vostro feedback, possiamo rafforzare l’azione per proteggerli e assicurare il loro ritorno”.

