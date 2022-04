bs-soccer-team-fasano,-umberto-legrottaglie-provinato-a-trigoria-dall’as-roma

Il centrocampista fasanese classe 2008 si è allenato per due giorni nel centro sportivo della Capitale sotto l’occhio attento di Bruno Conti

FASANO – Un talento fasanese della Bs Soccer Team Fasano ha avuto la chance di mettersi in mostra dinanzi agli addetti ai lavori di una società professionistica.

Umberto Legrottaglie, fasanese doc classe 2008. Sogno? Diventare un centrocampista professionista.

Il sodalizio calcistico del patron Gianclaudio Semeraro, ormai da diversi anni affiliato all’ AS Roma Academy, ha sottoposto all’attenzione del club giallorosso un fiore del suo vivaio che per due giorni (13-14 aprile) si è allenato a Trigoria ed è stato visionato dallo staff del settore giovanile della squadra della Capitale, coordinato da mister Scala e dal campione del mondo 1982 Bruno Conti, responsabile del settore giovanile.

Legrottaglie, accompagnato da mister Benny Salerno, ha avuto modo di confrontarsi con il gruppo 2008 composto da aspiranti calciatori provenienti da tutta Italia e ovviamente non è riuscito a nascondere l’emozione alla fine di questa due giorni: «È una sensazione indescrivibile – ha commentato il giovane Umberto – allenarmi a Trigoria è stato magico. Ho ovviamente dato tutto me stesso, spero che sia andata bene e che vada tutto per il verso giusto. Sto vivendo un sogno a occhi aperti!».

La Bs Soccer Team Fasano non è nuova a collaborazioni importanti con l’AS Roma destinate a concretizzarsi: l’augurio che va fatto a Legrottaglie è quello di ripercorrere le gesta di Francesco Semeraro (oggi in Serie C al Grosseto), figlio di mister Gianclaudio, che qualche anno fa venne tesserato ufficialmente dal club giallorosso e con cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino a collezionare una panchina allo stadio “Olimpico” con mister Ranieri (Roma-Empoli dell’11 marzo 2019).

Un grande in bocca al lupo a Legrottaglie, con l’auspicio di un ritorno a Trigoria non per un’esperienza ma per una permanenza.

L’articolo Bs Soccer Team Fasano, Umberto Legrottaglie provinato a Trigoria dall’AS Roma proviene da GoFasano.