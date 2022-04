Bucatini al ragù di agnello: il piatto delle feste dopo la Pasqua

I bucatini al ragù di agnello sono un primo piatto dal gusto ricco e corposo, ma non troppo calorico, tipico del periodo pasquale.

Il ragù si prepara con polpa di agnello di latte, dalla carne più tenera ricavata dalla coscia o dalla spalla, polpa di pomodoro, vino rosso ed erbe aromatiche, cotto a fuoco lento.

La pasta è ottima appena preparata, spolverizzata da pecorino sardo;

si utilizzano in genere i bucatini, ma è perfetta in tutti i formati lunghi come linguine o spaghetti,

o formati grandi come maccheroni o rigatoni;

ottime anche tagliatelle e tagliolini di pasta fresca all’uovo, che assorbono bene il sugo rendendo il piatto più saporito.

La ricetta prevede diverse varianti, secondo il gusto personale, come l’utilizzo di un semplice soffritto di carote, sedano e cipolla, di pomodori tagliati a pezzi in sostituzione della salsa di pomodoro;

oppure aggiungere al soffritto dei carciofi;

se preferite il ragù in bianco, basterà rosolare la carne con il soffritto, aggiungere vino bianco, facendo cuocere per 30 minuti.

Il ragù di agnello andrebbe preparato il giorno prima, in modo che i sapori si amalgamino meglio!

Ecco la nostra ricetta

Bucatini al ragù di agnello

Ingredienti per 4 porzioni

Ragù di agnello

200 g di polpa di agnello

uno spicchio di aglio

una cipolla

un rametto di rosmarino

una foglia di alloro

due foglie di salvia

5 grani di ginepro

mezzo bicchiere di vino rosso corposo

400 g di Polpa di pomodoro

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Inoltre

320 g di bucatini

40 g di pecorino

un cucchiaio di burro

Preparazione

Rifilate la carne di agnello, eliminando eventuale grasso o nervature, e ricavate dei cubetti da tritare a coltello;

in un tegame versate un filo d’olio, e fate scaldare l’aglio e la cipolla affettata;

unite la carne di agnello e fatela rosolare, mescolando bene.

Versate il vino e fatelo evaporare, unite la polpa di pomodoro, il rosmarino, alloro, salvia e

ginepro;

quindi unite sale e pepe, e mescolate per amalgamare;

fate cuocere a fuoco basso, coperto, per 30 minuti circa, fino a che il ragù si sarà addensato,

togliete dal fuoco, spezzettate la carne con una forchetta, ed aggiungete un cucchiaio di burro al condimento.

Lessate i bucatini in abbondante acqua salata, scolateli e saltateli in padella a fiamma vivace per qualche istante.

Impiattate e servite immediatamente con una grattugiata di pepe ed una spolverata di pecorino.

