Bucatini alla Caciocardo, meglio della cacio e pepe con l’ingrediente segreto in più. Pronti in 10 minuti

Avete mai provato i bucatini cacio pepe e funghi? Sappiamo bene che la ricetta originale, quella tipicamente romana, prevedere la presenza esclusivamente del formaggio e del pepe. I due ingredienti vengono cucinati in modo da creare una crema che avvolge la pasta difficile da dimenticare. Ma le ricette esistono anche per essere modificate. E abbiamo scoperto che l’aggiunta dei funghi champignon rende questo primo piatto ancora più speciale. Per chi è stanco della tradizione e ama fare nuovi esperimenti, non potrete fare a meno di seguire passo dopo passo queste indicazioni.

Bucatini cacio pepe e funghi, Ingredienti

bucatini 400 g

pecorino romano 4 cucchiai

funghi cardoncelli 8 o champignon 4

aglio 1 spicchio

prezzemolo

olio

pepe

sale

Preparazione

La prima cosa da fare per cucinare i bucatini cacio pepe e funghi, è quella di preparare proprio le verdure. Pulite i funghi con un canovaccio, eliminate la parte del gambo con il terriccio e tagliateli a fettine. Intanto, potrete già mettere sul fuoco l’acqua salata per la pasta. Quando giungerà a bollore, versate i bucatini e lasciateli cuocere.

In una padella antiaderente fate soffriggere lo spicchio d’aglio schiacciato insieme all’olio extravergine di oliva. Adesso aggiungete i funghi tagliati e un ciuffo di prezzemolo tritato finemente. Lasciate cuocere e passate alla preparazione del formaggio. In una ciotola grattugiate il pecorino romano. Aggiungete il pepe nero e amalgamate il tutto. Tenete da parte.

Fondamentale è scolare i bucatini tre minuti prima del tempo previsto per la cottura. Conservatene l’acqua. Aggiungete la pasta nella padella con i funghi. Aggiungete anche il cacio e il pepe mischiati e due mestoli di acqua di cottura. Fate saltare tutti gli ingredienti insieme finché non si sarà formata la buonissima cremina. I vostri bucatini con cacio pepe e funghi sono pronti. Impiattate e aggiungete una spruzzata di pepe nero. Buon appetito.

