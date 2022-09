bucatini-alla-scorreggiona,-il-piatto-romano-buonissimo-semplice-da-preparare

Bucatini alla Scorregiona, il piatto romano buonissimo semplice da preparare. Buoni e semplici possiamo dire che questi bucatini sono una bella rivisitazione alla pasta e fagioli o meglio, un mix tra fagioli alla scorreggiona e la pasta e fagioli classica. Prendiamo un formato di pasta, come i bucatini, che si adatta alla tradizione romana e il piatto è pronto. Andiamo quindi a vedere come si preparano e quali sono gli ingredienti

Ingredienti dei bucatini alla scorregiona

500 gr di bucatini

5 salsicce di maiale

250 gr di puntature di maiale

100 gr di cotica

500 gr di fagioli borlotti ( vanno bene anche quelli in scatola)

800 ml di passata di pomodoro

300 gr di pomodori pelati

vino bianco ( basterà un bicchiere)

mezza cipolla

carota

sedano

sale

olio

peperonicino

Preparazione

Sembra un piatto elaborato, ma non lo è, anzi. Come tutti i piatti della tradizione ha pochi ingredienti, come tutti i piatti della tradizione, ma ha bisogno anche di tanto amore e passione. Quindi per prima cosa prendiamo una padella alta e facciamo il nostro soffrittino: un giro generoso di olio e inseriamo la cipolla che abbiamo tritato in precedenza, poi la carota tagliata in pezzettini piccolissimi e il sedano.

Lasciamo quindi rosolare bene e poi aggiungiamo la salsiccia spellata e sbriciolata ( diciamo che un’altra operazione è quella di rosolare prima la salsiccia, farla sudare un po’, aggiungere poi il trito di sedano carote e cipolla e reinserire la carne). Fatto questo aggiungiamo anche la cotica di maiale e annaffiamo il tutto con del vino bianco.

Facciamo poi sfumare il vino e aggiungiamo la passata di pomodoro, poi i pelati e infine i borlotti ( potete prenderli in scatola, ma potete anche lasciarli ammorbidire voi una notte a bagno con il sale). Aggiustiamo quindi di sale, aggiungiamo mezzo bicchiere d’acqua e facciamo cuocere a fuoco lento per almeno un’ora e mezza. Ogni tanto giriamo in maniera tale che non si attacchi. Aggiungiamo anche del peperoncino. Il sugo dovrà asciugarsi, non è una minestra, bensì un sugo.

Una volta che il nostro sugo è pronto facciamolo riposare. Intanto mettiamo una pentola con dell’acqua, portiamola ad ebollizione e caliamo la pasta. Saliamo. Aspettiamo che cuocia e un paio di minuti prima di cuocerla interamente coliamola nel sugo. Giriamo delicatamente con un mestolo di acqua di cottura e buon appetito.

