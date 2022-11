Bucatini CarboCacio e Pepe super cremosi: la ricetta che unisce i piatti più buoni d’Italia. Una golosità senza eguali

Cacio e pepe è un piatto tipico romano che, però, attrae milioni di turisti facendo a gara con la famosa carbonara. Man mano, anche i ristoranti di altre città d’Italia lo propongono e ognuno con una propria rivisitazione. Chi aggiunge il pistacchio, chi lo propone con i bucatini, chi, invece, con le uova ottenendo una crema ancora più gustosa. Senza dubbio, qualsiasi ingrediente venga aggiunto o sottratto, il piatto resta sempre tra i più richiesti e desiderati.

Oggi vediamo una ricetta rivisitata della famosa cacio e pepe che può essere quasi un mix tra questa e la classica carbonara, creando un piatto che a parer di molti è più goloso addirittura di entrambi. Il trucco è infatti aggiungere alla classica cacio e pepe anche un tuorlo d’uovo. Vediamo quindi come prepararla.

Bucatini Cacio e pepe a modo mio, Ingredienti

350 grammi di bucatini o pasta fresca lunga

6 cucchiai di burro non salato

1 cucchiaino e mezzo di pepe nero

1 tazza di Parmigiano

1 tuorlo d’uovo

sale q.b.

Procedimento della nostra cacio e pepe rivisitata

Per prima cosa fate cuocere i bucatini in abbondante acqua salata, rispettando i tempi di cottura riportati in confezione. Quando saranno quasi pronti mettete da parte mezzo bicchiere d’acqua di cottura. Quindi scolate la pasta ma tenete i bucatini nella pentola. In una ciotola a parte mettete il burro e aggiungete l’acqua che avete messo da parte, aggiungendo anche il pepe.

Mescolate in modo che il burro si sciolga completamente quindi versate il tutto nella pentola con i bucatini e mescolate. Mantecate tutto per bene e poi infine aggiungete anche il formaggio e il tuorlo. Continuate a girare e ad amalgamare il tutto sempre a fuoco spento fino a che si formi la famosa cremina ancora più golosa grazie al tuorlo d’uovo.

Quando vedrete la pasta non attaccata bensì scivolosa, sarà pronta. Quindi impiattate e servite i vostri bucatini cacio e pepe ben caldi. Se vedete che la pasta diventa appiccicosa potete aggiungere un altro po’ d’acqua di cottura e altro formaggio e girate finchè non avrete la consistenza che desiderate. Continua a leggere Piuricette.it. Leggi anche: Rigatoni cacio e pepe del Testaccio. Svelato il mistero della cremina perfetta: “Ecco dove si cuoce la pasta”

Bucatini CarboCacio e Pepe super cremosi: la ricetta che unisce i piatti più buoni d'Italia. Una golosità senza eguali scritto su Più Ricette da Imma.

