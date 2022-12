bucatini-ro’-malu-tempu,-il-primo-di-natale.-il-segreto-della-nonna-siciliana:-“cosa-si-aggiunge-nell’acqua-di-cottura”

I bucatini ro’ malu tempu sono una ricetta tipica siciliana, un pasto che risale a generazioni e generazioni fa. Oggi siamo nell’epoca dell’import-export, i nostri frigoriferi sono sempre pieni e abbiamo la possibilità di congelare gli alimenti per conservarli più a lungo. Ma non è sempre stato così. C’è stato un tempo in cui il lavoro giornaliero era proprio quello di procurare il cibo per la famiglia. E in un’isola come la Sicilia, la portata principale ovviamente era il pesce. Quando era mal tempo e i pescatori non potevano uscire in mare, però, si ricorreva alle acciughe sott’olio. Insieme al finocchietto selvatico davano vita a un primo piatto speciale.

Bucatini ro’ malu tempu, Ingredienti

bucatini 200 g

zafferano 1 bustina

alici sott’olio 20 g

aglio 1 spicchio

pasta di acciughe 30 g

pinoli 40 g

uva sultanina 40 g

vino bianco mezzo bicchiere

pangrattato 40 g

finocchietto selvatico 1 mazzetto

sale

olio

Preparazione

La prima cosa da fare per preparare i bucatini ro’ malu tempu è mettere sul fuoco l’acqua salata per la pasta. A questa andranno aggiunti un ciuffetto si finocchietto e la bustina di zafferano. Quando raggiungerà il bollore, potete versare i bucatini. Intanto passate alla preparazione del condimento. In una padella antiaderente fate tostare il pangrattato insieme a un cucchiaio di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale.

In un altro tegame, fate rosolare l’aglio insieme a un filo d’olio. Aggiungete la pasta di acciughe, le alici, i pinoli e l’uvetta. Lasciate che i sapori si mischino tra loro. Sfumate tutto con il mezzo bicchiere di vino bianco. Mentre sfuma la parte alcolica, tornate al mazzetto di finocchietto selvatico. Tritatelo finemente e tenete da parte un ciuffetto. Il restante deve essere frullato insieme all’olio extravergine di oliva.

Scolate i bucatini e versateli nella padella con le acciughe. Aggiungete il ciuffo di finocchietto tritate e fate saltare il tutto insieme. Impiattate e completate con il pangrattato tostato e con il finocchietto frullato. I vostri bucatini ro’ malu tempu sono pronti per essere gustati. Vedrete la pioggia quale bontà è stata in grado di creare.

