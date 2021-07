BUCCE DI CIPOLLA, buttarle via è uno spreco: scopri due modi per riciclarle

Foto da Canva

Scopri due modi geniali per riciclare le bucce di cipolla: gettarle nella spazzatura sarebbe un vero e proprio spreco.

In cucina si recupera tutto, anche ciò che normalmente e per istinto getteremmo nella pattumiera.

Esempio perfetto sono le due soluzioni che vi proponiamo oggi, due utili procedimenti che ci permetteranno di dare nuova vita nientemeno che alle bucce delle cipolle, già, proprio quelle che scartiamo senza pensarci troppo su.

Le bucce delle cipolle possono invece risultare particolarmente utili, sia in cucina che, udite udite, per la nostra bellezza.

Curiose? Scopriamo allora come procedere per questi geniali metodi di recupero.

LEGGI ANCHE –> Lo sai che non dovresti buttare le bucce delle carote? Scopri perché

Riciclare le bucce di cipolla

Foto da Canva

Mai buttare via le bucce di cipolla, a patto di acquistarle biologiche possiamo infatti riutilizzarle senza problemi e in modo veramente geniale.

Oggi vi proporremo due vie di riciclo, la prima sempre a scopo culinario mentre la seconda, incredibile ma vero, a scopo di bellezza. Capiamo subito meglio di che cosa stiamo parlando:

Condimento – Mettiamo una buona quantità di bucce in forno a 90 gradi per un’ora circa su una teglia foderata. Lasciamole poi freddare e iniziamo a spezzettarle per poi ridurle in polvere. Possiamo conservarle in un barattolo di vetro a chiusura ermetica e utilizzare poi la polvere per condire insalate, sughi o salse

Cura dei capelli – Le bucce delle cipolle sono anche utilizzate per tingere i capelli. Per un rosso dorato ad esempio si dovrà preparare un decotto con 50 gr di bucce e un bicchiere d’acqua: più bucce si aggiungono più la nuance si scurisce. Due ore di posa e il gioco è fatto. Consigliamo di lavorare bene l’impacco all’attaccatura dei capelli.

LEGGI ANCHE –> BUCCIA DELLA MELANZANA: tutto quello che c’è da sapere

Allora, conoscevate questi due metodi geniali e molto utili per sfruttare le bucce delle cipolle? Si tratta senza dubbio di soluzioni molto particolari ma che potrebbero dare grandi soddisfazioni.

Attendiamo allora il prossimo soffritto o il prossimo brodo da preparare e ricordiamo di non buttare via le bucce delle cipolle: questa volta sì che sapremo come sfruttarle al meglio!