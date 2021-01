buche-in-strada-e-sui-marciapiedi:-i-pedoni-fanno-lo-slalom-per-evitare-di-cadere

Una nuova buca è “spuntata” in pieno centro. Sul marciapiede di via Enrico de Nicola, a pochi passi dall’incrocio con via degli Eroi. Un tombino aperto segnalato solo da un coperchio di un secchio dell’immondizia. A segnalarlo, ancora una volta, i cittadini.

Alcune settimane fa la stessa scena si è registrata in via Bellini, a chiudere la buca un ramo con del nastro rimasto diverse settimane in bilico sul buco. Il tombino è stato poi chiuso e sigillato. In viale Dante, dopo i lavori di rifacimento del manto stradale, ci sono buche e crepe sulla carreggiata, motivo per il quale i tecnici comunali hanno sollecitato incontri con i responsabili dei lavori per fare chiarezza.

Oltre alle buche tante le polemiche anche per l’eccessiva presenza di deiezioni canine: «Questo è un problema estremamente sentito dai cittadini – ha evidenziato una commerciante di via Pascoli – i secchi per gettare i sacchetti ci sono, ma sono i proprietari a non raccogliere la cacca dei loro amici a quattro zampe. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, camminare sui marciapiedi è paragonabile a uno slalom, anche i clienti spesso pestano i “ricordini” maleodoranti e li portano nei negozi».

«Servono più secchi, soprattutto in fondo a via Pascoli, in in via Cimarosa, in via Rossini, in via Donizetti, in via Po e viale Europa, in via degli Eroi. Sono tutte strade assai frequentate dai padroni dei cani, e per questo i secchi sono necessari, altrimenti qua camminare sui marciapiedi diventa impossibile. In realtà ne servirebbero in tutta la città» ha aggiunto una residente.

«Servono multe e basta, bisogna sanzionare chi non rispetta le regole – ha sottolineato un cittadino – davanti al pagamento molti preferiranno chinarsi e raccogliere la cacca del cane. La legge mi apre lo preveda e allora multa sia per chi non si comporta bene insozzando la città».