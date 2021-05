Budini salati di asparagi e speck | un antipasto sfizioso e gustoso

Budini salati di asparagi e speck, uno sfizioso finger food da proporre ai vostri ospiti per un antipasto stuzzicante e diverso dal solito.

budini salati di asparagi e speck

I budini salati di asparagi e speck, é una ricetta sfiziosa per stupire i vostri ospiti con un finger food facile e buonissimo, perfetto per allestire i vostri buffet o antipasti, inoltre potete variare sia nella forma che negli ingredienti e sono certa che anche i bambini ne andranno matti. Il sapore inconfondibile degli asparagi, verrà esaltato dalla croccantezza dei cubetti di speck, per un risultato strepitoso, che si prepara molto facilmente. Vediamo dunque subito l’elenco degli ingredienti e il facilissimo procedimento da seguire passo passo per un risultato impeccabile e davvero irresistibile!

Tempi di cottura: 30 minuti

Tempi di preparazione: 10 minuti

Ingredienti per circa una decina di budini

1 kg e mezzo di asparagi

350 g di speck tagliato a cubetti

250 g di formaggio grattugiato

300 g di mollica di pane fresco

180 ml di latte

125 g di burro

5 uova

Pangrattato

Sale e pepe bianco q.b

Preparazione dei budini salati di asparagi e speck

Per realizzare questa ricetta sprint, cominciate col pulire gli asparagi, eliminando la parte più dura del gambo, tagliateli a tocchetti e lessateli in una pentola con abbondante acqua salata per 7/8 minuti. Dopodiché in un padella antiaderente fate sciogliere 25 g di burro e mantecate gli asparagi per 3/4 minuti, infine uniteli in un mixer e frullateli fino a creare una crema omogenea.

asparagi

Ammorbidite la mollica di pane del latte aggiustato di sale e pepe bianco, strizzate e versate in una ciotola a cui unirete la purea di asparagi, lo speck tagliato finemente a pezzettini, i 100 g di burro sciolto in microonde per 30 secondi o più, cominciate ad amalgamare gli ingredienti con un mestolo di legno o una spatola, in ultimo unite le uova una per volta, quando la prima sarà assorbita procedete con l’altra fino al termine dell’ingrediente.

speck

Fatto ciò, imburrate degli stampi per tortini e distribuite sulle pareti il pangrattato, versate il composto all’interno e infornate a forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti, una volta pronti lasciateli nel forno spento per 5 minuti, successivamente sfornate e servite. Dei finger food facili e buonissimi che vi lasceranno senza parole! Buon appetito.

