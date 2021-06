budino-di-grano-saraceno:-merenda-senza-glutine-e-lattosio

Oggi la merenda la offro io, ed è come sempre golosa, sana e leggera: Budino di Grano Saraceno, Senza Glutine e Lattosio!

Budino di Grano Saraceno

Qualche tempo fa vi ho mostrato una Ricetta super golosa adatta ad essere servita per merenda: si trattava del Budino di Quinoa. Ricordi?

Lo avete letteralmente adorato; mi avete scritto in tantissimi per dirmi quanto vi sia piaciuto : come darvi torto?

Una delizia da assaporare a cuor leggero…anzi, leggerissimo!!!

Si tratta di un budino talmente buono che ho pensato di realizzarlo anche utilizzando un altro ” cereale ” naturalmente privo di glutine e un latte vegetale un pochino particolare: il latte di Nocciola.

Il Latte di Nocciola, grazie ai suoi zuccheri naturalmente contenuti, rende il Budino di Grano Saraceno abbastanza dolce tanto da non avere la necessità di aggiungere ulteriori dolcificanti.

La Ricetta è praticamente uguale a quella del Budino di Quinoa, tranne qualche piccolo dosaggio: si tratta comunque di un procedimento veramente semplice e che richiede l ‘utilizzo solamente di un pentolino e di un frullatore.

Come vedi sono attrezzi che ognuno di noi ha sicuramente in casa: il segreto per una cucina sana e creativa è proprio al semplicità: con pochi e semplici ingredienti e con preparazioni veloci e facili si possono ottenere risultati straordinari!

La Ricetta del Budino di Grano Saraceno Senza Glutine e Lattosio

Budino di Grano Saraceno

Dettagli Tempo di Preparazione 20 minuti Tempo di Cottura 10 minuti

Ingredienti 70 gr di Grano Saraceno in chicci

150 ml di acqua per cuocere il Grano Saraceno

25 gr di cacao in polvere

150 gr di Latte di Nocciola

20 gr di Eritritolo

2 gr di Agar Agar

Fave di Cacao

Preparazione Versa il Grano Saraceno e l’ acqua in un pentolino, copri con un coperchio e cuoci a fiamma bassa fino a quando l’ acqua sarà stata assorbita completamente.

Una volta cotto trasferisci il Grano Saraceno in un frullatore con il cacao e l’ eritritolo e frulla.

In un pentolino versa il latte e l’ agar – agar e cuoci a fiamma bassa fino a quando non si sarà sciolto.

Versa il composto all’ interno del frullatore e frulla nuovamente.

Dividi il budino in due bicchieri e lascia riposare in frigorifero per almeno due ore.

Il Mio Consiglio

Puoi completare il Budino con qualche frutto di bosco o fave di cacao per dargli maggiore freschezza e un tocco croccante.

Spesso lo mangio prima di uno dei miei allenamenti di workout metabolico: la presenza del cacao e del grano saraceno mi danno una forte carica energetica adatta ad affrontare lo sforzo fisico!

Nonostante questo, il Budino è un ottima merenda sana e golosa, adatta anche in giornate in cui non è previsto alcun allenamento!

Quindi, cosa ne dici di preparalo per la merenda di oggi?

Ti aspetto per la prossima ricetta!

Lorenza