budino-di-quinoa:-merenda-o-dopo-cena-sano-goloso?

Questo Budino di Quinoa è adatto per soddisfare la voglia di dolce che mi assale sempre a metà pomeriggio!

Budino di Quinoa

Nei caldi pomeriggi estivi ho spesso voglia di un bel dolce fresco che però non mi lasci addosso alcun senso di colpa.

Lo ammetto, sono di animo dolce e goloso, amo mangiare ma come avrai capito, ci tengo alla linea e alla salute e quindi mi diverto per trovare le giuste combinazioni per soddisfare i miei desideri!

I momenti in cui ho bisogno di dolce durante la giornata sono due: Colazione e Merenda.

In queste occasioni proprio non riesco a mangiare nulla di salato!

In particolar modo, durante il mio Snack pomeridiano, un elemento che quasi sempre è presente è il cacao!

Sarà per questo motivo che sono sempre di buon umore?

Il Cacao, infatti, tra i numerosi benefici che offre, contiene anche la Serotonina, meglio nota come “Ormone del Buonumore”.

Essa esercita una funzione stimolante e di controllo sia a livello cerebrale che dell’ intero organismo. Interviene infatti sul controllo dell’ appetito, determinando un maggiore senso di sazietà, una minore assunzione di carboidrati a favore delle proteine.

Molte persone che determinano un calo dell’umore avvertono un bisogno costante di dolci e cioccolato: un piccolo esempio può essere la sindrome pre-mestruale per noi donne.

Quante volte hai avuto una voglia impellente di dolci durante nei che precedono la “tua settimana”?

Ecco, la risposta a tutto questo è il cacao e per questo in tanti spuntini lo inserisco, come ad esempio nella Mousse all’ Acquafaba .

Possiamo dire quindi che questo Budino di Quinoa rappresenta la giusta dose di energia, buonumore e dolcezza ed è adatto veramente a tutti: femmine e maschietti!

La Ricetta del Budino di Quinoa

Dettagli Tempo di Preparazione 30 minuti

Ingredienti 75 gr di Quinoa

150 ml di acqua per cuocere la quinoa

25 gr di cacao amaro

150 gr di acqua per il budino

15 gr di eritritolo

2 cucchiaini di amido di mais / 1 cucchiaino di agar agar

fave di cacao

frutti rossi

Procedimento in un pentolino versa la Quinoa precedentemente sciacquata e coprila con 150 ml di acqua

coprila con un coperchio, accendi la fiamma bassa e cuocila per assorbimento

una volta cotta, trasferiscila in un frullatore insieme a cacao ed eritritolo e frulla

in un pentolino sciogli l’ amido di mais o l’ agar-agar con 150 gr di acqua

aggiungi il composto nel frullatore e azionalo per 2 minuti

versa il budino in 4 bicchierini e lascialo riposare in frigorifero per almeno 1 ora

guarnisci con fragole e ribes rosso

La parte più difficile di questa ricetta, ovviamente, è attendere che il Budino di Quinoa riposi in frigorifero!

Ti aspetto alla prossima Ricetta!

Lorenza